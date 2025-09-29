Trump nie przekonał Netanjahu do pokoju w Gazie. Diabeł tkwi w szczegółach

Donald Trump oświadczył, że to „wielki dzień, może największy w dziejach cywilizacji”, chociaż nic tego nie uzasadnia. Do osiągnięcia jego celów daleko. Do pokoju w Gazie również.

Oczekiwane z dużym zainteresowaniem spotkanie Donalda Trumpa z izraelskim premierem Beniaminem Netanjahu w poniedziałek w Białym Domu, zapowiadane jako ważny krok na drodze do zakończenia wojny w Gazie, najwidoczniej nie przybliżyło pokoju albo przybliżyło w stopniu minimalnym.

Po trwającej około trzech godzin rozmowie obaj przywódcy wystąpili przed mediami na tym, co miało być „wspólną konferencją prasową” – ale ograniczyli się tylko do oświadczeń, odmawiając odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Podobnym epilogiem – fikcją konferencji prasowej, bo bez pytań – zakończyło się spotkanie prezydenta USA z Władimirem Putinem na Alasce 15 sierpnia, kiedy rosyjski prezydent nie zgodził się na żadne propozycje Trumpa w sprawie wojny w Ukrainie.

„Wielki dzień w dziejach cywilizacji”

Trump rozpoczął „konferencję” od oświadczenia, że spotkanie z Netanjahu było „historyczne”, że to „wielki dzień, może największy w dziejach cywilizacji”, chociaż nie uzasadniało tego nic, czego dowiedzieliśmy się potem o wyniku ich rozmów. Całe długie, prawie półgodzinne wystąpienie było typowym dla niego popisem pompatycznego pustosłowia i megalomańskiego samochwalstwa.