Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
29 września 2025
Świat

Trump nie przekonał Netanjahu do pokoju w Gazie. Diabeł tkwi w szczegółach

29 września 2025
Donald Trump i Beniamin Netanjahu, 29 września 2025 r. Donald Trump i Beniamin Netanjahu, 29 września 2025 r. Tom Williams / Associated Press / East News
Donald Trump oświadczył, że to „wielki dzień, może największy w dziejach cywilizacji”, chociaż nic tego nie uzasadnia. Do osiągnięcia jego celów daleko. Do pokoju w Gazie również.

Oczekiwane z dużym zainteresowaniem spotkanie Donalda Trumpa z izraelskim premierem Beniaminem Netanjahu w poniedziałek w Białym Domu, zapowiadane jako ważny krok na drodze do zakończenia wojny w Gazie, najwidoczniej nie przybliżyło pokoju albo przybliżyło w stopniu minimalnym.

Po trwającej około trzech godzin rozmowie obaj przywódcy wystąpili przed mediami na tym, co miało być „wspólną konferencją prasową” – ale ograniczyli się tylko do oświadczeń, odmawiając odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Podobnym epilogiem – fikcją konferencji prasowej, bo bez pytań – zakończyło się spotkanie prezydenta USA z Władimirem Putinem na Alasce 15 sierpnia, kiedy rosyjski prezydent nie zgodził się na żadne propozycje Trumpa w sprawie wojny w Ukrainie.

„Wielki dzień w dziejach cywilizacji”

Trump rozpoczął „konferencję” od oświadczenia, że spotkanie z Netanjahu było „historyczne”, że to „wielki dzień, może największy w dziejach cywilizacji”, chociaż nie uzasadniało tego nic, czego dowiedzieliśmy się potem o wyniku ich rozmów. Całe długie, prawie półgodzinne wystąpienie było typowym dla niego popisem pompatycznego pustosłowia i megalomańskiego samochwalstwa.

Przedmiotem spotkania z Netanjahu był ogłoszony w tych dniach 20-punktowy plan zakończenia wojny w Gazie, opracowany przez specjalnego wysłannika rządu USA na Bliski Wschód Steve’a Witkoffa przy pomocy zięcia prezydenta

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

    Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
