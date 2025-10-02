Przejdź do treści
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
2 października 2025
Świat

Świat na zakręcie: przegląd „Polityki”: USA umywają ręce? Duży Pałac żyje iluzją

2 października 2025
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wrześniowej wizyty w Waszyngtonie usłyszał od Donalda Trumpa zapewnienie, że USA mogą zwiększyć liczbę swoich żołnierzy w Polsce. O co chodzi w tej grze? Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wrześniowej wizyty w Waszyngtonie usłyszał od Donalda Trumpa zapewnienie, że USA mogą zwiększyć liczbę swoich żołnierzy w Polsce. O co chodzi w tej grze? x.com/@WhiteHouse
W tym odcinku cyklu „Polityki” na temat dyplomacji i geopolityki opisujemy potencjalną zmianę strategii USA wobec rosyjskiej agresji. Analizujemy również doniesienia z Warsaw Security Forum.

Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum, imprezy organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, powoli urastającej do rangi najważniejszego wydarzenia o tematyce międzynarodowej w tej części Europy i godnego rywala Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, przyciągnęła kluczowe postaci dla rozwoju sytuacji na kontynencie i relacji transatlantyckich. Opisujemy m.in. wystąpienie gen. Keitha Kellogga, wysłannika Donalda Trumpa ds. wojny w Ukrainie, zakulisowe doniesienia na temat relacji polsko-amerykańskich oraz plany Unii Europejskiej co do Rosji.

Niejasne „zielone światło” od USA?

Staje się coraz bardziej oczywiste, że zapowiedziany niedawno przez Trumpa piwot wobec Kremla nie będzie aż tak korzystny dla Europy. Twierdząc, że dopuszcza pełne zwycięstwo Ukrainy, Trump zdaje się mówić połowę prawdy – niewypowiedziana część zdania brzmi bowiem następująco: może też nastąpić porażka i nie jest to problem USA. To stanowisko podziela najwyraźniej gen. Kellogg. Przepytywany przez szefową WSF Katarzynę Pisarską, powiedział wprost, że „Europa, gdyby chciała, mogłaby unieszkodliwić rosyjskie lotnictwo”. Odczytać to należy jako zawoalowaną zachętę do działań ofensywnych – na pewno bardziej ofensywnych niż dotychczas.

Pytany o przekazanie Ukraińcom rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk, uchylił się od odpowiedzi. Powiedział też, że „Rosja nie powinna mieć prawa głosu w negocjacjach o ewentualnym rozmieszczeniu sił stabilizacyjnych”, ale z zastrzeżeniem, że „to jego prywatna opinia”.

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
