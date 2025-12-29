Czytelnicy zgłaszają nam, że nie wszystkie pojęcia, którymi operujemy, są zrozumiałe, bo przecież nie każdy interesuje się wojskiem czy uzbrojeniem. Dlatego pewne rzeczy warto wyjaśnić.

Nawet australijski emerytowany generał, obecnie deputowany Mick Ryan nie dowierza, że Donald Trump wierzy Władimirowi Putinowi, powtarzając, że Rosja będzie pomagać Ukrainie w odbudowie i tanio sprzedawać jej energię. Generał słusznie podkreśla, że Putin publicznie mówi co innego: odmawia Ukrainie prawa do własnego państwa, twierdzi, że naród ukraiński nie istnieje. Ale Putin nie kłamie. Kpi z prezydenta USA, nie dodając, że gdy Ukraina będzie już wasalem Rosji, otrzyma podobną pomoc co Kraj Krasnodarski czy Jakucja. Czyż Brytyjczycy nie inwestowali w Egipcie czy Unii Południowej Afryki, a Francuzi w Algierii?

Walki pod Kupiańskiem trwają i choć wokół miasta Rosjanie zostali odepchnięci, to 25. Sewastopolska Brygada Zmechanizowana Gwardii naciera na wieś Borowa po wschodniej stronie rzeki Oskił, ok. 35 km na południe stąd. I odnosi pewne sukcesy.

W rejonie wsi Riwnopillia, ok. 45 km na północny wschód od Orichiwa, Rosjanie przeprowadzili kolejne natarcie w sile wzmocnionej kompanii piechoty zmechanizowanej przy wsparciu co najmniej jednego czołgu. Do odparcia przyczyniły się głównie drony FPV i ogień wsparcia piechoty.

Niestety pod Hulajpolem klęskę poniosła znów nieszczęsna 106. Brygada Obrony Terytorialnej, wystawiona przez ochotników z obwodu chmielnickiego. Pierwotnie byli to żołnierze w wieku powyżej 40 lat, dziś jej skład nie jest znany. 25 grudnia Rosjanie wdarli się na stanowisko dowodzenia jednego z batalionów, a ponieważ ukraiński sztab ewakuował się w pośpiechu, zostawił laptopy (niektóre włączone), mapy i niezablokowane telefony.