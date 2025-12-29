Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Tomasz Zalewski
Tomasz Zalewski
29 grudnia 2025
Świat

Szczyt na Florydzie. Dyplomatycznej farsy USA–Ukraina ciąg dalszy. Pokój wciąż daleko

29 grudnia 2025
Szczyt USA-Ukraina na Florydzie Szczyt USA-Ukraina na Florydzie Jonathan Ernst / Reuters / Forum / Forum
Wzajemna wymiana kurtuazyjnych komplementów na wspólnej konferencji prasowej nie mogła przysłonić wrażenia, że spotkanie nic istotnego nie przyniosło i że do pokoju wciąż jest daleko. Donald Trump nie zgodził się na to, na co nie zgadza się Putin. Jak zwykle.

Kolejne spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, tym razem w niedzielę 28 grudnia w rezydencji amerykańskiego prezydenta Mar-a-Lago na Florydzie, było – jak oświadczyli obaj przywódcy – „wspaniałe”. Wątpliwe jednak, czy przybliżyło choćby o milimetr zakończenie wojny Rosji z Ukrainą. Wzajemna wymiana kurtuazyjnych komplementów na wspólnej konferencji prasowej nie mogła przysłonić wrażenia, że rozmowy nic istotnego nie przyniosły i że do pokoju wciąż jest daleko.

Brakuje „tylko 10 proc.”

Tematem rozmów prezydentów, którym towarzyszyli ich najbliżsi współpracownicy, był przywieziony przez Zełenskiego 20-punktowy plan zakończenia wojny. Był on odpowiedzią Kijowa na wcześniejszy 28-punktowy plan amerykański – niemal w całości odpowiadał na życzenia Kremla, sprowadzał się do żądania kapitulacji Ukrainy. Projekt ukraińskiego prezydenta zawiera istotne ustępstwa w porównaniu z poprzednim stanowiskiem Kijowa, ale także postulaty gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, gdyby doszło do zawieszenia broni.

Na konferencji prasowej po spotkaniu Zełenski powiedział, że obie strony zgodziły się co do „90 proc.” planu i do uzgodnienia pozostaje „tylko 10 proc.”. Przed niedzielnym spotkaniem identycznie jednak określił stan ukraińsko-amerykańskich negocjacji.

Aby zatrzeć wrażenie fiaska, Trump perorował na konferencji w rażącym oderwaniu od rzeczywistości. „Rosja chce, aby Ukrainie się udało” – powiedział. Słuchając tego, ukraiński prezydent dyplomatycznie milczał. Nauczony doświadczeniem z awanturą w lutym w Białym Domu, skąd go wyproszono, gdy próbował z Trumpem polemizować, wiedział, że nie należy publicznie mu się sprzeciwiać.

Putin nie lubi sprzeciwu

„90 proc.” to prawdopodobnie takie punkty planu, jak postulat całkowitego i natychmiastowego zawieszenia broni, ogólnikowe deklaracje, że „suwerenność Ukrainy zostanie potwierdzona” (tylko nie wiadomo w jaki sposób), wezwanie do „porozumienia o nieagresji między Rosją a Ukrainą” oraz obietnica, że „USA, NATO i państwa europejskie udzielą Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa podobnych do artykułu 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego”. O gwarancjach takich Trump mówi od dłuższego czasu, ale nie ujawnia szczegółów. Waszyngton i Kijów zapewne zgadzają się też co do przewidzianej w planie międzynarodowej pomocy w odbudowie Ukrainy po wojnie.

Pozostałe „10 proc.” to jednak kluczowe problemy terytoriów Ukrainy i szczegóły gwarancji bezpieczeństwa. Są one najtrudniejsze do uzgodnienia z Trumpem, ponieważ tego samego dnia, przed rozmową z Zełenskim, rozmawiał on przez telefon z Putinem, a wiadomo, że nie lubi się mu sprzeciwiać. Innymi słowy, Trump nie zgodził się na to, na co nie zgadza się Putin. Jak zwykle.

Kijów proponuje rozejm na obecnej linii frontu, ale Rosja domaga się nie tylko zgody na wcielenie zagrabionych w wojnie terytoriów wschodniej Ukrainy, lecz także wycofania się wojsk ukraińskich z terenów obwodu donieckiego, pozostających jeszcze pod kontrolą Ukraińców. Byłoby to ok. 25 procent Donbasu. Zełenski nie zgadzał się na to m.in. dlatego, że na tych terenach znajdują się potężne fortyfikacje obronne, zajęcie których dałoby Rosjanom przewagę w razie wznowienia walk.

Ostatnio ukraiński prezydent nieoficjalnie sugerował, że mógłby się na to zgodzić, chociaż tylko wtedy, jeśli tereny te staną się strefą zdemilitaryzowaną, z obszarami wydzielonymi jako wolna strefa ekonomiczna, oraz pod warunkiem, że poprą to rozwiązanie w referendum ukraińscy wyborcy. W zamian za terytorialne ustępstwo Zełenski domaga się żelaznych gwarancji bezpieczeństwa. Rozmowy w Mar-a-Lago miały wyjaśnić, na jakie konkretnie gwarancje może liczyć. „Gwarancje typu artykuł 5 NATO” musiałyby być traktatowym zapewnieniem, że w razie złamania przez Rosję rozejmu, Ukraina otrzyma wojskową pomoc w obronie przed agresorem. Ale kiedy dokładnie i od kogo? Nawet artykuł 5 NATO nie gwarantuje natychmiastowej odsieczy dla kraju będącego ofiarą agresji. Konieczne są więc szczegóły.

Uwiarygodnieniem takich gwarancji byłaby obecność w Ukrainie międzynarodowych sił pokojowych. Trump wykluczył bezpośredni udział w takiej misji wojsk amerykańskich. Gotowość rozmieszczenia w Ukrainie wojsk w razie rozejmu zgłosiły już – jak podaje rząd w Kijowie – Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Turcja. Kilka innych państw podobno to „rozważa”. Na początku szczytu w Mar-a-Lago Trump zapowiedział, że zaraz po rozmowie z Zełenskim będzie rozmawiał z przywódcami Europy – najwidoczniej na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Kreml nie chce rozejmu

Problem jednak w tym, że Rosja od dawna ostrzega, że nie zgodzi się na obecność w Ukrainie wojsk żadnego państwa NATO i niedwuznacznie grozi, że jeżeli tam się zjawią, staną się celem ataku. Nie zgadza się także na zawieszenie broni, nawet tymczasowe, i nawet po to, by w Ukrainie można było przeprowadzić wspomniane referendum na temat ewentualnych ustępstw terytorialnych. Kreml nie chce rozejmu, twierdzi, że spowoduje to tylko „przedłużanie” wojny, a można ją zakończyć tylko rozwiązując problemy leżące „u źródła” konfliktu z Ukrainą i całym Zachodem. To znaczy Ukraina ma się rozbroić, wyrzec niepodległości, rozszerzanie NATO na wschód należy wstrzymać i wycofać wojska sojuszu z jego wschodniej flanki. Putinowi nie zależy na zawieszeniu broni, gdyż uważa, że wojnę wygrywa, że czas pracuje na jego korzyść. Gra na wycieńczenie. Ogromne straty rosyjskich wojsk w Ukrainie nie mają dla niego znaczenia. Tak jak dla jego idola Stalina nie miały znaczenia straty Armii Czerwonej podczas II wojny światowej.

Dlatego trudno liczyć, by Rosja zgodziła się także na inne punkty ukraińskiego planu pokojowego, jak „potwierdzenie suwerenności Ukrainy”, członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, czy – w wypadku rozejmu – monitorowanie linii konfliktu z wykorzystaniem bezzałogowych systemów nadzoru satelitarnego. Rosja słynie bowiem z łamania porozumień o rozejmach za pomocą prowokacji i oskarżeń drugiej strony o naruszanie jego warunków, jak to pokazała historia porozumienia w Mińsku po aneksji Krymu w 2014 r.

Eksperci militarni są zgodni, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy byłoby posiadanie przez nią skutecznej broni, wystarczającej do odparcia nowej agresji, np. najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej w odpowiedniej liczbie oraz rakiet dalekiego zasięgu zdolnych do trafiania celów w głębi Rosji. Komentujący wojnę emerytowani amerykańscy generałowie od dawna podkreślają, że tylko tego rodzaju śmiałe kroki byłyby środkiem nacisku, który skłoniłby Putina do ustępstw. Trump jednak ich nie czyni.

Nie chce niczym urazić rosyjskiego satrapy, którego podziwia za to, że jest silny i czuje wobec niego – jako przywódcy atomowego supermocarstwa – respekt. Po zakończeniu wojny planuje w dodatku robić z nim znowu interesy. Nie zgadza się więc nawet na ostrzejsze sankcje gospodarcze wobec Moskwy, proponowane bez skutku od miesięcy przez Kongres, w tym także przez wielu Republikanów. Najwyraźniej czeka, podobnie jak Putin, że Ukraina wyczerpie swoje rezerwy i pozbawiona wystarczającej pomocy z Zachodu zgodzi się na „pokojowe” warunki podyktowane przez Moskwę.

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1398. dzień wojny. Jak zginął rosyjski generał Fanił Sarwarow. Coś się ostatnio dzieje w Moskwie

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. Czy to fala, czy bałwany? Najsłynniejszy teoretyk populizmu o tym, co może zatrzymać prawicowy zwrot w demokracjach

    Jakub Majmurek

  3. 1403. dzień wojny. Turcja potrafi być stanowcza wobec Rosji. Zastąpi Amerykę w Europie?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. 1400. dzień wojny. Głęboka niechęć z wzajemnością. Co kierownictwo rosyjskiej armii myśli o Putinie

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Dziś Jezus nie urodziłby się w Betlejem. Ale Maryja i Józef byliby i tak w lepszej sytuacji niż Palestyńczycy

    Agnieszka Zagner z Jerozolimy i Zachodniego Brzegu

Czytaj także

null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Fajnie być bluźniercą. Czy duchowość bez religii jest możliwa? Mówi „Polityce” były dominikanin

Rozmowa z Piotrem Augustyniakiem, autorem m.in. książki „Jezus Niechrystus”, o duchowości bez Boga, świętości życia i pielgrzymkach niewierzącego.

Joanna Podgórska
25.12.2025
null
Kultura

12 najlepszych zagranicznych książek roku według „Polityki”. Zadziorne, dzikie, poetyckie

Autorskie podsumowanie 2025 r.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną