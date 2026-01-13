Przejdź do treści
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Świat

Co z NATO po kłótni o Grenlandię? To się wymyka spod kontroli, a czarne scenariusze są w grze

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent USA Donald Trump Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent USA Donald Trump Official White House Photo by Daniel Torok / Flickr CC by SA
Donald Trump mówi, że Ameryka nie potrzebuje NATO, w Europie słychać, że Stany Zjednoczone z sojusznika stały się wrogiem. A Putin patrzy z zadowoleniem, jak transatlantycki sojusz pęka, nawet bez wojny z Rosją.

Początek 2026 r. przyniósł najcięższe dla NATO tygodnie od kilku dekad. Ponowione, tym razem ostrzej i bardziej bezwzględnie, amerykańskie pretensje terytorialne wobec niby sąsiedniej, ale znajdującej się pod duńskim zwierzchnictwem największej wyspy świata, zesłały na europejsko-amerykańskie relacje bezpieczeństwa falę arktycznego mrozu. I dreszczy – w obawie, że będzie z tego konflikt zbrojny.

Można wciąż ufać znawcom trumpowskiego stylu negocjacji, że brutalne formułowanie żądań to w istocie zaproszenie do stołu rokowań, ale niewielu liderów w Europie wydaje się podzielać taki pogląd. Za to wielu poważnie obawia się o los sojuszu z Ameryką, o Danię, o to, co będzie się dziać, jeśli Trump nie odpuści.

Czytaj także: Trump zaostrza w sprawie Grenlandii, ma chrapkę na piasek, metale i ziemię

Walczyć o Grenlandię?

A ten odpuszczać nie zamierza – w zasadzie codziennie już ponawiając twarde żądania: „chcemy Grenlandii na własność”. Głównodowodzący NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich mówi, że między członkami NATO trwają „konstruktywne dyskusje” i że „wspólnie pracują nad rozwiązaniem drażliwych kwestii”. Jednocześnie Wielka Brytania ma sondować sojuszników w sprawie wysłania na Grenlandię wojska, tak jak robi się to na zagrożonej przez Rosję wschodniej flance.

Niemcy – jeśli wierzyć prasowym doniesieniom – wymyśliły coś na kształt wojskowej misji obserwacyjnej w Arktyce na wzór tego, co NATO wdrożyło na Bałtyku w reakcji na powtarzające się rosyjskie ataki hybrydowe. Berlin zapewne liczy na to, że większa obecność w Arktyce przekona Trumpa, że NATO jest wciąż potrzebne, a Grenlandia może być skutecznie chroniona.

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
