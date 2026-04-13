Ruscy do domu? Kreml udaje, że nic się nie stało. Wini Orbána, szuka pocieszenia

Zaawansowane operacje Kremla nie pomogły, dlatego w mediach i w sieci – podobnie było po utracie sojuszników w Syrii i Wenezueli – Rosjanie próbują szukać pocieszenia.

Kreml nie zamierza składać gratulacji zwycięzcy wyborów na Węgrzech, liderowi partii Tisza Péterowi Magyarowi. „Nie składamy gratulacji nieprzyjaznym państwom. A Węgry są nieprzyjaznym krajem, popierają sankcje wobec nas” – zakomunikował w poniedziałek rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow.

Podczas briefingu dla dziennikarzy o dotkliwości porażki wypowiadał się w sposób zawoalowany. Dlatego zdanie: „Kreml szanuje wybór Węgrów”, w istocie oznacza: „nie udało się, ale nie chcemy o tym mówić”. Jak dodał, „rosyjskie władze planują utrzymać bardzo pragmatyczne kontakty z nowymi władzami Węgier”. Bitwa wprawdzie przegrana, ale wojna toczy się dalej.

Kreml wini Orbána

W oczach Kremla za porażkę wyborczą odpowiada i sam Viktor Orbán, i Donald Trump. Głównym argumentem rosyjskich komentatorów jest stwierdzenie, skądinąd prawdziwe, że Węgrzy byli zmęczeni 16-letnimi rządami Fideszu. Poza tym premier popełnił błąd – wyjaśnia na łamach portalu Gazeta.ru Wadim Truchaczew, politolog z Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego – stawiając w kampanii na sprawy zagraniczne. Skupiał się na Ukrainie i Unii Europejskiej, a powinien priorytetowo traktować drożyznę, kryzys systemu opieki zdrowotnej i edukacji, stan dróg czy bezrobocie.