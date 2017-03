Co kupuje Andrzej Duda? Tajemnica zamówień dla Kancelarii Prezydenta

Portal NaTemat ujawnił spis przedmiotów niezbędnych do sprawowania prezydentury przez A. Dudę, które jego Kancelaria zakupiła w ostatnich miesiącach.

Ponieważ urzędnicy kancelarii nie stawiali sobie żadnych ograniczeń, wśród zakupionego asortymentu są narzędzia do prowadzenia zarówno ciężkiego kalibru polityki międzynarodowej (młot wyburzeniowy za 3,2 tys. zł, repliki szabel z pokrowcami), polityki pieniężnej (100 skórzanych portfeli damskich, 400 skórzanych portfeli męskich), jak i polityki prorodzinnej (400 kg mięsa i wędlin, w tym 200 kg kiełbasy tyrolskiej i 40 kg pogorzelskiej podsuszanej).



Ważne miejsce zajmują instrumenty umożliwiające aktywną politykę prokobiecą (10 broszek, wisior z jasnym bursztynem i hematytami plus zestaw naszyjników i bransolet) oraz promęską (80 srebrnych spinek do mankietów).



Szczególną uwagę zwraca bogaty zestaw przedmiotów o tematyce religijnej (m.in. 10 krzyży na ścianę, eleganckie różańce z krzemienia i bursztynu, sznury modlitewne, kalendarze liturgiczne, mirra, pateny do rozdawania komunii). Zestaw ten sugeruje, że swoją duchową posługę prezydencką A. Duda traktuje bardzo poważnie.



Cieszy fakt, że – wbrew temu, co twierdzą niechętne mu media – ma on wiele do zaproponowania nie tylko praktykującym katolikom (krzyże, różańce, sznury modlitewne), ale także osobom niewierzącym (kiełbasa tyrolska). Kontrowersje budzi jedynie zakup młota wyburzeniowego, gdyż uważam, że w polityce zagranicznej i tak żaden młot nie dorówna ministrowi Waszczykowskiemu.

Z tym że pan prezydent mógłby go wykorzystać np. do budowania swojego wizerunku, bo pokazując się publicznie z takim młotem, z pewnością wypadnie na jego tle bardzo korzystnie.