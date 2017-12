Teatr. Nominowany: Michał Borczuch

Urodził się w 1979 r. w Krakowie, reżyser, absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie i Wydziału Reżyserii krakowskiej PWST. Weteran naszych nominacji, w trójce pojawiał się już trzykrotnie, w latach 2009, 2012 i 2013, wyróżniany za spektakle oryginalne i osobiste. Przygląda się w nich swojemu pokoleniu, bierze pod lupę okres dzieciństwa, zgłębia temat niedojrzałości, bada moment kształtowania się tożsamości. O jednym z jego pierwszych przedstawień, „Wielkim człowieku do małych interesów” Fredry (Stary Teatr w Krakowie, 2005 r.), Łukasz Drewniak pisał, że to „jam” na temat prowincjonalnej nudy dorastania. Jego teatr ewoluuje, ale wciąż, jak pisał przed laty w uzasadnieniu swojej nominacji dla reżysera Grzegorz Niziołek, „broni pozycji słabych bohaterów, niepokoi podskórną emocjonalnością przekazu. Efekt wieloznaczności, jaki uzyskuje w pracy z aktorami i obrazem scenicznym, nie ma sobie równych, choć w charakterze pisma wydaje się manierycznie niedbały. Nie wchodzi w łatwe sojusze z widownią, lubi ją dezorientować, gotowy jest zaryzykować odrzucenie”. Najnowsze realizacje Borczucha to m.in. rozbijające bank z nagrodami na kolejnych festiwalach „Wszystko o mojej matce” (Łaźnia Nowa w Krakowie), z pytaniami o życie, relacje, pamięć i rolę sztuki w tym wszystkim. Krzysztof Zarzecki mówi ze sceny: „Michał Borczuch i ja pracujemy ze sobą od początku. (...) Jesteśmy przyjaciółmi, obaj urodziliśmy się w 1979 roku, obie nasze matki, Zofia i Krystyna, zmarły na raka. Obaj postanowiliśmy zrobić o nich spektakl”. „Zew Cthulhu” z Nowego Teatru w Warszawie jest oparty na motywach prozy Lovecrafta i aktorskich improwizacjach. A „Moja walka” z TR Warszawa to adaptacja sześciotomowej powieści autobiograficznej Karla Ove Knausgårda, grająca planami czasowymi i przestrzennymi, porywająca i hipnotyczna. „Za spektakle pochłaniające widza bez reszty” – pisał w uzasadnieniu swojego tegorocznego głosu na Borczucha Michał Centkowski. „Bo mu się do cholery wreszcie należy” – stanowczo przekonywał Paweł Soszyński.

***

Oni nominowali:

Michał Centkowski („Newsweek”), Łukasz Drewniak (Teatralny.pl), Monika Kwaśniewska-Mikuła („Didaskalia”), Witold Mrozek („Gazeta Wyborcza”), Jacek Sieradzki („Dialog”), Przemysław Skrzydelski („Sieci Prawdy”), Paweł Soszyński (Dwutygodnik.com), Izabela Szymańska („Gazeta Wyborcza”, blog „Let’s Dance”), Mike Urbaniak („Wysokie Obcasy”, Gazeta.pl), Jacek Wakar (Polskie Radio Dwójka, Onet.pl).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Bartosz Bielenia (aktor), Agata Duda-Gracz (reżyserka), Magda Fertacz (dramatopisarka), Monika Frajczyk (aktorka), Dorota Ignatjew (dyrektorka Teatru im. Osterwy w Lublinie), Anna Karasińska (reżyserka), Marta Keil i Grzegorz Reske (kuratorzy Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie), Dominika Knapik (choreografka i tancerka), Komuna Warszawa, Joanna Krakowska (historyczka teatru), Agata Kucińska (aktorka), Jaśmina Polak (aktorka), Justyna Sobczyk (reżyserka, twórczyni Teatru 21), Grzegorz Wiśniewski (reżyser), Julia Wyszyńska (aktorka).