„XI. Nie bądź obojętny” – przesłanie Mariana Turskiego

Gdy w dniu obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, 27 stycznia 2020 r., Marian Turski przemówił, jego słowa obiegły cały świat.

Były poruszające i mądre, skierowane do wszystkich, ale przede wszystkim do pokoleń młodszych. Ten więzień Auschwitz, dokąd został wywieziony w sierpniu 1944 r. z getta w Łodzi, tuż przed wyzwoleniem był przymusowym uczestnikiem dwóch marszy śmierci, gdy Niemcy pędzili uwięzionych najpierw z Auschwitz do Buchenwaldu, potem do Theresienstadt. Tam, bliski agonii, doczekał 8 maja 1945 r. wyzwolenia.

Miał więc Marian Turski tytuł, by przemawiać na obchodach w Auschwitz jako jeden z najstarszych ocalonych, bo urodzony w 1926 r.