Nagrody Historyczne im. Mariana Turskiego przyznane! Te książki trzeba znać

W tym roku pożegnaliśmy Mariana Turskiego, mentora, przyjaciela i przewodniczącego jury Nagród Historycznych POLITYKI od początku ich istnienia. Przypadła mi trudna rola zastąpienia Go na tym stanowisku. Zanim przejdziemy do wyników tegorocznego konkursu, chciałbym opowiedzieć, jak wyglądała praca z Marianem Turskim, który przez 67 lat prowadził dział historyczny w „Polityce”. Można zastosować prosty mnożnik, by sobie wyobrazić, jaka to była praca i jakie dała owoce. 67 razy 52, bo tyle numerów „Polityki” ukazywało się rocznie. Każdy numer zawierał treści o objętości mniej więcej 10 arkuszy książki, czyli ok. 200 stron tradycyjnego maszynopisu. Dzisiaj to 350 tys. znaków. Powstała zatem olbrzymia biblioteka z pokaźną częścią tekstów historycznych. W każdym numerze przez te wszystkie lata były dwa, trzy teksty historyczne, które trzeba było wymyślić, napisać lub zamówić, zredagować i wysłać do drukarni, no, jeśli cenzura puściła. Marian robił to wzorcowo. Był bardzo skrupulatny, wnikliwie krytyczny. Świetny. Mogłem to docenić wielokrotnie, gdy siadał do tekstu razem ze mną.

Mógłby zapewne powstać doktorat, który by przeanalizował ten dorobek historiograficzny w PRL, a także później. Jakie dominowały tematy, jakie były wymuszenia polityczne i cenzuralne, jaki w końcu bilans sukcesów i porażek.

Każda dekada PRL miała swoją specyfikę. Choćby lata 60. i obowiązująca politycznie niechęć – to eufemizm – do II Rzeczpospolitej. Warto przejrzeć biogramy polityków z tamtej epoki choćby w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, tej z lat 60. Jak przedstawia Piłsudskiego czy Dmowskiego, można się domyślać, ale dostaje się też Wincentemu Witosowi. Już w latach 70. wyglądało to inaczej. Okrągłe rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. także były politycznie pilnowane z oczywistych względów. I w 1958 r., i w 1968 r. obowiązywała interpretacja, że niepodległość wyłoniła się jakoś tak bezosobowo i że największy wpływ na ten fakt wywarła rewolucja październikowa.

Ale w 1978 r. już nie. „Polityka” opublikowała tekst Stefana Kieniewicza, który wcześniej został wygłoszony na sesji plenarnej Polskiej Akademii Nauk. Ten fakt ułatwił walkę o zamieszczenie tekstu na łamach tygodnika, a sprawa oparła się o Komitet Centralny PZPR, o czym Marian opowiadał bardzo barwnie. Profesor Kieniewicz napisał o „stu drogach” prowadzących do niepodległości, o wielkim i wielorakim wysiłku narodowym na wielu płaszczyznach. Po tym tekście już nie mogło być tak samo.

Ale to był moment trudny z innego powodu. W drugim obiegu zaczęła rozwijać się historiografia, można powiedzieć, niepodległa, co stanowiło problem dla obiegu oficjalnego. Marian Turski znakomicie się w tym gąszczu odnajdywał. I tak na przykład w 1986 r. do „Polityki” dołączono osławiony „tajny” referat Nikity Chruszczowa („O kulcie jednostki i jego następstwach”) wygłoszony 30 lat wcześniej na zamkniętym posiedzeniu KC KPZR. A w 1988 r. „odszpuntowano” po raz pierwszy w oficjalnym obiegu Marzec ’68 – nie bez walki, decyzja przyzwalająca na druk zapadła na najwyższym szczeblu. No, ale reżim słabł i odpuszczał, za chwilę zgaszono za nim światło.

Nagrody Historyczne wymyślił Marian Turski

Marian Turski był redaktorem pełną gębą, nie ograniczał się do historii, zawsze uczestniczył w kolegiach redakcyjnych, myślał – jak mówiliśmy – gazetą i czytelnikami. Zachęcał do debat, do organizowania kampanii i akcji, do poszerzania gatunków wypowiedzi dziennikarskich. Miał słuch i wrażliwość społeczną.

Zapewne mógłby też powstać doktorat o Nagrodach Historycznych POLITYKI, które 66 lat temu wymyślił nie kto inny niż Marian Turski, przez wszystkie te lata szefujący kapitule tej nagrody. Wyróżniała ona i nadal wyróżnia książki poświęcone najnowszej historii Polski. Do kapituły zapraszał najwybitniejszych historyków. Przez grono jurorskie przewinęli się m.in. Juliusz Bardach, Stefan Kieniewicz, Bogusław Leśnodorski, Czesław Madajczyk, Jerzy Topolski, Stanisław Płoski, Krystyna Kersten, Feliks Tych, Jerzy Holzer, Franciszek Ryszka, Wojciech Wrzesiński, Jerzy Tomaszewski, Włodzimierz Borodziej.

Marian tak dobierał kolejne składy kapituł, by one akceptowały jego styl obrad i podejmowania decyzji. Uważał, że każdą z nich trzeba wydyskutować, przekonywać się wzajemnie, argumentować, a nie głosować. Co oznaczało długie rozmowy, także telefoniczne, a potrafił zadzwonić i o 6 rano, jak i o północy. Profesor Stefan Kieniewicz napisał w swoim pamiętniku, że bardzo lubił pracować w kapitule „Polityki”, ponieważ dużo się tam dowiadywał i wiele się uczył.

Dwa razy, pamiętam, kapituła znalazła się w sytuacji patowej: dwaj jurorzy upierali się przy swoich kandydaturach, nikt nie chciał ustąpić. Wtedy wchodziło rozwiązanie ratunkowe. Marian zwracał się do trzeciego jurora i mówił, znasz argumentacje kolegów, podejmij decyzję i ona będzie ostateczna, spór zostanie zamknięty. Można powiedzieć, klasyczny centralizm demokratyczny. A było o czym rozmawiać. Z każdym rokiem przybywało książek do czytania. Jeszcze niedawno było ich 110, w obecnym roku aż 180. Rośnie też ich objętość.

Książki przez nas nagrodzone weszły do kanonu historiograficznego. Wielu ich autorów również. Niektórzy wielokrotnie, jak Tomasz Szarota i Andrzej Friszke.

Wybiórczo, w pierwszej edycji w 1958 r. nagrodę główną (wtedy była taka kategoria) otrzymał Henryk Jabłoński za książkę o PPS w latach pierwszej wojny światowej. Nagrodzony też został Zygmunt Klukowski za rewelacyjny dziennik z czasów okupacji. W 1968 r. m.in. nagrodzony został Władysław Bartoszewski za „Warszawski pierścień śmierci 1939–1944”, w 1978 r. Kazimierz Koźniewski za opowieść o polskich tygodnikach, a Andrzej Zakrzewski za biografię Witosa. Ważne, że w 1989 r. w pełnym świetle na scenie gali mogła stanąć Krystyna Kersten, która tak wybitnie pisała wcześniej w drugim obiegu.

WIESŁAW WŁADYKA

***

W tegorocznej edycji Nagrody, zamkniętej już po śmierci Mariana Turskiego, w pięciu kategoriach laureatkami i laureatami zostali:

