Jaecoo i Omoda – chińskie marki podbijające polski rynek

Jaecoo i Omoda to nowe marki na polskim rynku, ale szybko zwracają uwagę firm, które szukają nowoczesnego SUV-a w rozsądnych cenach.

W standardzie możesz zakupić samochód z automatyczną skrzynią biegów, bogatym wyposażeniem i innowacyjnymi komponentami. Do tego dochodzą warianty hybrydowe i leasing, który może być naprawdę atrakcyjny.

Jaecoo i Omoda – co to za marki?

Jaecoo to marka koncernu Chery, która powstała w 2023 roku, a Omoda funkcjonuje na rynku od 2022. Obie powstały jako projekty nastawione na rynki zagraniczne i mają wspólne zaplecze technologiczne. Marka Omoda zmierza jednak w stronę nowoczesnego, wyrazistego designu i miejskiego klimatu, a Jaecoo ma spokojniejszą, bardziej konwencjonalną stylistykę i sprawia wrażenie auta „do zadań”, nie tylko do jeżdżenia po mieście.

Jaecoo – jeśli chcesz SUV-a, który ma być przede wszystkim niezawodny

Dużą popularnością wśród tej marki cieszą się dwa modele: Jaecoo 7 oraz Jaecoo 5. Każdy z nich jest dostępny w kilku wariantach, które różnią się nie tylko wyposażeniem, lecz także rodzajem auta.

Jaecoo 7

Jaecoo 7 jest dostępny w dwóch odmianach napędu: benzynowej oraz hybrydowej. W każdej wersji ma automatyczną skrzynię biegów. W pierwszej z tych wersji są dostępne warianty Urban i Off-Road – oba bazują na tym samym silniku, ale różnią się konfiguracją wyposażenia i stylistyką.

Urban jest najczęściej wybierany jako uniwersalny wariant do codziennej jazdy firmowej, natomiast Off-Road wariant z inną konfiguracją i bardziej outdoorową stylistyką. Osobną grupę stanowią hybrydy w wersjach Select i Exclusive. To najmocniejsze odmiany w ramach modelu Jaecoo 7, wybierane zwykle przez osoby, które chcą większej liczby koni mechanicznych i bogatszej konfiguracji.

Jaecoo 5

Jaecoo 5 to bardziej kompaktowy crossover niż Jaecoo 7 – w praktyce bliżej mu do auta miejskiego i samochodu przeznaczonego do codziennego użytku. Jeśli więc potrzebujesz firmowego samochodu do jazdy po mieście, leasing Jaecoo pozwoli Ci sfinansować pojazd na przystępnych warunkach.

Omoda – dla tych, którzy pragną jeszcze więcej nowoczesności

Omoda bardziej niż Jaecoo stawia na design i wizerunek, ale nadal stara się, aby oferowane SUV-y były praktyczne. W ofertach leasingowych dla firm dostępne są warianty benzynowe, elektryczne oraz hybrydowe.

Omoda 5

Omoda 5 w wersji benzynowej (Premium, 1.6 147 KM, automat, napęd na przód) ma wyposażenie, które ułatwia codzienną jazdę służbową. Dostajesz pełen pakiet ADAS: adaptacyjny tempomat z utrzymaniem pasa (ACC), automatyczne hamowanie awaryjne (AEB), ostrzeganie przed kolizją (FCW), asystent pasa ruchu (LDW/LDP), monitorowanie martwego pola (BSD) oraz asystenta ruchu poprzecznego przy cofaniu z hamowaniem (RCTA+RCTB). W manewrowaniu pomagają czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz system kamer 360°. Komfort dopełniają przednie fotele w eco-skórze z elektryczną regulacją, podgrzewaniem i wentylacją, dwustrefowa klimatyzacja z filtrem PM2.5, dostęp bezkluczykowy, elektryczna klapa bagażnika i sterowane elektrycznie okno dachowe.

Omoda 5 (Premium, 63,2 kWh, 204 KM, automat) utrzymuje podobny poziom systemów wsparcia i komfortu, ale ma kilka elementów, których w benzynowej Premium nie znajdziesz: system kamer 540°, wyświetlacz przezierny HUD oraz podgrzewaną tylną kanapę. To właśnie te dodatki robią największą różnicę na co dzień – szczególnie w mieście i przy częstych trasach.

Omoda 9

Omoda 9 (Exclusive, hybryda 1.5 537 KM, automat, 4x4) to propozycja dla firm, które intensywnie eksploatują swoje samochody. To auto dobrze sprawdza się przy trasach między miastami, dojazdach na spotkania i wyjazdach. Mocna wersja hybrydowa z napędem 4x4 ułatwia jazdę przy większym obciążeniu, zwłaszcza na mokrej nawierzchni i zimą.

Jeśli interesuje Cię leasing Omoda, warto skorzystać z przystępnej oferty.

Ile mogą kosztować Jaecoo i Omoda w leasingu?

W kalkulatorze finansowym przygotowanym przez Santander Leasing możesz sprawdzić orientacyjny koszt leasingu, biorąc pod uwagę okres umowy, wpłatę na start i kwotę wykupu.

Aktualnie (ceny obowiązują na 26.01.2026) ceny aut obu marek wyglądają następująco:

Jaecoo 7 Exclusive 1.5 347 KM:

cena netto: od 133 253 zł * ,

* rata netto: od 1 932 zł*,

Omoda 5 Premium 1.6 147 KM:

cena netto: od 100 732 zł * ,

* rata netto: od 1 460 zł*.

Wyliczenia nie są ofertą w rozumieniu KC (art. 71, art. 63).

Które auto wybrać? Jeśli w firmie liczy się przede wszystkim niski koszt wejścia i chcesz szybko wprowadzić auto do floty bez podbijania raty, najbezpieczniej zacząć od Jaecoo 5. To pojazd doskonale pasujący do codziennej jazdy. Omoda 5 będzie lepszym wyborem, jeśli poza ceną chcesz też bardziej nowoczesny wygląd i zależy Ci na tym, żeby mieć wybór między benzyną a wersją elektryczną. Z kolei Omoda 9 to samochód dla firm, które potrzebują większego SUV-a i mocną hybrydę do częstych wyjazdów.

Leasing na firmę – co możesz mieć w pakiecie oprócz samego auta?

Oferta leasingu jest skierowana zarówno do małych, jak i dużych firm. Możesz dopasować finansowanie do swoich możliwości, wybierając okres finansowania od 24 miesięcy oraz decydując, czy wolisz stałą, czy zmienną ratę miesięczną. Do pozostałych zalet i korzyści należą:

minimum formalności (decyzja możliwa nawet bez dokumentów finansowych i rejestrowych),

rabaty dzięki sieci autoryzowanych dealerów współpracujących z Santander Leasing,

możliwość dobrania karty paliwowej do bezgotówkowych rozliczeń na stacjach,

GAP oraz Assistance w dobrych cenach.

Jaecoo lub Omoda w leasingu to sensowny zakup, jeśli musisz mieć w firmie nowego SUV-a z automatyczną skrzynią biegów i nie planujesz wydawać całej kwoty z góry. Zapoznaj się z ofertą, ustaw parametry w kalkulatorze i sprawdź, jak wygląda rata dla wersji, która Ci pasuje!

* Wszystkie ceny podane w tekście mogą ulec zmianie, kalkulacja aktualna na dzień 26.01.2026 – powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Materiał przygotowany przez Santander Leasing.