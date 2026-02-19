Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
19 lutego 2026
Inspiracje i porady

Odbiór techniczny mieszkania – czy warto zatrudnić inspektora budowlanego?

19 lutego 2026
mat. pr.
Odbiór techniczny to kluczowy moment zakupu mieszkania. Sprawdź, jak profesjonalny audyt inżyniera chroni Twój portfel i pozwala uniknąć kosztownych napraw wad ukrytych przed przekazaniem kluczy.

Czym różni się techniczny odbiór mieszkania od przekazania kluczy?

Odbiór techniczny to kluczowy etap zakupu lokalu, podczas którego sprawdzasz, czy mieszkanie jest zgodne z normami budowlanymi oraz umową deweloperską. Proces ten odbywa się przed wizytą u notariusza i wymaga sporządzenia protokołu usterek. Deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się do uwag i 30 dni na usunięcie wad. Szukając nieruchomości online, warto od razu planować ten proces. Wydanie nieruchomości, czyli przekazanie kluczy, to moment przejęcia pełnej odpowiedzialności za czynsz i media. Podczas weryfikacji lokalu należy skupić się na takich elementach jak:

  • zgodność wykonania z projektem i standardem wykończenia,
  • sprawdzenie szczelności okien oraz sprawności instalacji,
  • weryfikacja kątów i tynków pod kątem ewentualnych nierówności,
  • dokładne spisanie stanów liczników mediów w dniu przekazania,
  • zachowanie terminów na zgłoszenie i naprawę zauważonych usterek.

Pamiętaj, że odbiór techniczny służy kontroli jakości, a przekazanie kluczy oznacza wejście w posiadanie lokalu. Choć oba wydarzenia mogą nastąpić tego samego dnia, wiążą się z innymi skutkami prawnymi dla właściciela.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy fachowca?

Zatrudnienie wykwalifikowanego inżyniera gwarantuje wykrycie wad, które zazwyczaj pozostają niewidoczne dla laika. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi pomiarowych, ekspert przeprowadza precyzyjną weryfikację zgodności lokalu z obowiązującymi normami oraz projektem budowlanym. Specjalista potrafi skutecznie zidentyfikować wady ukryte jeszcze przed podpisaniem protokołu, co przekłada się na realne oszczędności finansowe, gdyż wszelkie naprawy odbywają się wówczas na koszt dewelopera. Dodatkowo obecność fachowca zapewnia merytoryczne wsparcie w dyskusji z inwestorem i znacząco wzmacnia pozycję negocjacyjną nabywcy. Choć koszt takiej usługi wynosi zazwyczaj od 200 do 1500 zł i zależy od metrażu oraz lokalizacji, inwestycja ta zwraca się błyskawicznie, całkowicie eliminując ryzyko finansowania poprawek z własnej kieszeni.

Co sprawdza inżynier podczas audytu?

Fachowiec ocenia stan techniczny w oparciu o normy (m.in. PN-ISO 9836). Audyt obejmuje:

  • Ściany i podłogi: weryfikacja pionów, kątów, tynków oraz wilgotności podłoży.
  • Instalacje: sprawdzenie napięcia w gniazdkach, drożności odpływów i wydajności wentylacji.
  • Stolarkę: szczelność okien i drzwi oraz jakość montażu.
  • Przynależności: stan balkonów, tarasów i komórek lokatorskich.

Protokół odbioru i zgłaszanie usterek

Protokół to najważniejszy dokument prawny nabywcy. Pominięcie wady daje deweloperowi podstawę do odmowy jej usunięcia. W dokumencie należy uwzględnić:

  1. Rzetelne opisy techniczne wad.
  2. Dokumentację fotograficzną usterek.
  3. Potwierdzenie zgodności ze standardem wykończenia.

W przypadku wad istotnych (np. brak prądu, wody, zagrożenie bezpieczeństwa) nabywca ma prawo odmówić odbioru lokalu. Wady nieistotne (np. zarysowania) nie wstrzymują procedury, ale muszą zostać naprawione w ramach ustawy deweloperskiej.

Obowiązki dewelopera i rękojmia

Deweloper odpowiada za usterki w ramach 5-letniej rękojmi. Po zgłoszeniu wad w protokole i ich naprawieniu odbywa się odbiór poprawkowy. Jeśli deweloper zwleka z naprawą, właściciel może wyznaczyć ostateczny termin, a po jego upływie zlecić prace firmie zewnętrznej na koszt dewelopera. Najczęstsze problemy to pęknięcia tynku, krzywe posadzki oraz konieczność regulacji stolarki. Dokładny audyt techniczny to fundament spokojnego wykańczania wnętrz i pewność, że nowa inwestycja jest bezpieczna i trwała.

Materiał przygotowany przez Tabelaofert.pl.

materiał promocyjny

Reklama

Czytaj także

null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Kraj

Węzeł sądowy. To może być ostatnia szansa na zmianę systemu Ziobry. Uda się? W tym tunelu światła nie widać

Po ponad dwóch latach od upadku rządów PiS system, który w wymiarze sprawiedliwości stworzył Zbigniew Ziobro, trzyma się mocno. Jego gwarantem jest prezydent Nawrocki. Ustawy proponowane przez ministra Żurka to chyba ostatnia próba zmiany.

Ewa Siedlecka
12.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
Pokaż więcej

    Najchętniej czytane

  1. Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

    Katarzyna Kaczorowska

  2. Nowe akta Epsteina: pikantne szczegóły, kolejne nazwiska. „Świat nie wie, jaki Trump jest głupi”

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  3. Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

    Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu

  4. Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  5. Ambasador USA zrywa stosunki z Czarzastym. O lepszym prezencie nie mógł nawet marzyć

    Michał Danielewski
Reklama