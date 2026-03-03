Przejdź do treści
3 marca 2026
Mechanizm kwarcowy w zegarku – co to?

3 marca 2026
Z pozornie martwej materii mechanizm kwarcowy wydobywa puls, który wyznacza rytm Twojego dnia. Robi wrażenie, prawda? Odkryj, co warto wiedzieć na temat zegarków kwarcowych i ich zalet!

Mechanizm kwarcowy w zegarku – przełom w branży

Aby lepiej zrozumieć, jak działa mechanizm kwarcowy, zacznijmy od początków. Do lat 70. XX wieku na rynku dominowały zegarki szwajcarskie. Nie zważając na konsekwencje udziału w światowych konfliktach wojennych, neutralne państwo mogło śmiało rozwijać swój przemysł. Prym Szwajcarów trwał aż do momentu nastania rewolucji kwarcowej. W 1969 roku jedna z japońskich marek zaprezentowała pierwszy komercyjny niemechaniczny model zegarka na rękę (o nazwie Astron). Prototypy innych wynalazców i krajów powstały wiele lat wcześniej.

Początkowo czasomierze z baterią kwarcową były wyjątkowo kosztowne, jednak wraz z rozwojem technologii koszty ich produkcji zmalały. Dzięki temu zaczęły zdobywać coraz większą popularność. Innowacyjność zegarków z mechanizmem kwarcowym znacznie zagroziła szwajcarskiemu przemysłowi. W związku z tym przełom na rynku nazywano też kryzysem kwarcowym.

Technologia przetrwała próbę czasu i jest chętnie wykorzystywana do dziś. Znajdziesz ją w rozmaitych urządzeniach elektronicznych, których regularnie używasz. Z przykładami zegarków kwarcowych możesz się bliżej zapoznać w ofertach różnych cenionych marek – także tych polskich, jak Balticus. Jakościowe czasomierze napędzane baterią działają nieprzerwanie nawet do 5 lat.

Jak działa zegarek kwarcowy?

Istnieje kilka rodzajów mechanizmów, dzięki którym czasomierze są nie tylko eleganckimi akcesoriami, ale przede wszystkim funkcjonalnymi gadżetami. Na czym polega fenomen zegarów kwarcowych?

Podstawą jego działania jest zjawisko piezoelektryczne, a właściwie jego odwrotny efekt. Pod wpływem energii elektrycznej dochodzi do charakterystycznego drgania kryształu kwarcu. Liczy się jego kształt, wymiar i sposób cięcia (przeważnie przypomina miniaturowy kamerton).

To bateria, która zasila zegarek, wywołuje drgania kryształu o określonej częstotliwości 32 768 Hz. Liczba nie jest przypadkowa. Pod wpływem naprężeń kwarcu wytwarzane są impulsy elektryczne. Przechodzą one przez zespół dzielników częstotliwości, aby po 15 kolejnych podziałach uzyskać jeden impuls na sekundę. To on jest jednostką odmierzania czasu w zegarku. Przesuwa wskazówkę sekundnika o 1/60 obrotu lub zmienia układ cyfrowy na wyświetlaczu.

Drgania kryształu są przeliczone przez rezonator kwarcowy. Dzięki niemu na wyświetlaczu lub tarczy zobaczysz aktualną godzinę. Dokładność nie tak skomplikowanego mechanizmu zależy więc od ładunków elektrycznych wywoływanych przez baterię oraz sygnału o precyzyjnie ustalonej częstotliwości.

Czym się różni mechanizm kwarcowy od mechanicznego? Bateria kontra sprężyna

Różnica między mechanizmami nie jest wyłącznie konstrukcyjna. Zegarek kwarcowy działa dzięki baterii. Mechanizm czerpie z niej energię, uwalniając ją w sposób precyzyjny i niezwykle oszczędny. Taki czasomierz może nienagannie działać nawet do kilku lat – bez konieczności wymiany baterii. Poza tym kryształ regulujący określoną częstotliwość wpływa na większą stabilność zegarka.

Zegarek mechaniczny magazynuje energię w sprężynie napędowej. W zegarku manualnym nakręca się ją ręcznie, a w zegarku automatycznym wahnik poruszany jest za sprawą ruchu nadgarstka. Kluczową rolę dla takich czasomierzy odgrywa balans z włosem. Od tego zależy przeważnie zmienna częstotliwość. Dlatego zegarek jest bardziej podatny na ewentualne wstrząsy.

Zalety zegarków kwarcowych – co musisz wiedzieć?

Wysoka funkcjonalność w przystępnej cenie – to jeden z głównych powodów, dla których warto wybrać zegarek kwarcowy. Dokładność przekłada się na niskie odchylenia prawidłowości wskazań. Mechanizm „traci” zaledwie kilkanaście sekund w skali miesiąca (około 15–20). Nie musisz też pamiętać o regulowaniu zegarka u specjalisty ani o nakręcaniu sprężyny, co gwarantuje wygodę użytkowania.

Choć pierwszy komercyjny kwarcowy zegarek na rękę pojawił się na rynku wiele lat temu, jego mechanizm nadal robi wrażenie. Niewidoczne dla gołego oka drgania stają się impulsem odmierzającym sekundy, minuty i godziny. Takie czasomierze mają wiele zalet, które często przeważają nad modelami mechanicznymi. Dlatego, wybierając zegarek dla siebie, zwróć uwagę na specyfikację różnych propozycji.

