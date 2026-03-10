Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Artykuł sponsorowany
10 marca 2026
Inspiracje i porady

Srebrne tsunami na rynku pracy. Kto zastąpi odchodzących na emeryturę ekspertów i jak firmy radzą sobie z luką pokoleniową?

10 marca 2026
luka pokoleniowa na rynku pracy luka pokoleniowa na rynku pracy mat. pr.
Polskie przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem bez precedensu. W ciągu najbliższych lat rynek pracy opuści rekordowa liczba specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Zjawisko to, określane mianem srebrnego tsunami, nie oznacza jedynie wymiany pokoleń – to ryzyko utraty kapitału wiedzy, wypracowanych przez lata kontaktów i nieformalnych procedur.

Kiedy doświadczenie opuszcza rynek pracy

Prognozy demograficzne nie pozostawiają złudzeń. Pokolenie wyżu demograficznego z lat 50. i 60. osiąga wiek emerytalny. Do 2030 roku rynek pracy może opuścić nawet kilka milionów osób. Problem dotyczy niemal każdej branży – od przemysłu, przez finanse, aż po służbę zdrowia.

Emerytura a praca przestają być rozłącznymi etapami kariery. Część osób decyduje się na kontynuowanie aktywności zawodowej, ale w ograniczonym wymiarze. Inni całkowicie kończą swoją drogę zawodową i zabierają ze sobą unikalne kompetencje. Luka pokoleniowa staje się realnym zagrożeniem dla ciągłości działania wielu organizacji.

Co naprawdę tracą firmy?

Odejście doświadczonych pracowników to coś więcej niż wolne stanowiska do obsadzenia. To utrata nieformalnych sieci kontaktów, znajomości specyfiki branży i umiejętności rozwiązywania problemów, które nie figurują w żadnym podręczniku. Eksperci często działają jak instytucjonalna pamięć – pamiętają, dlaczego pewne procesy wyglądają właśnie tak, jakie błędy popełniono w przeszłości i co naprawdę działa.

Przykład? Inżynier z trzydziestoletnim stażem może w kilka minut zdiagnozować usterkę, która młodszemu specjaliście zajmie cały dzień. Nie chodzi tu o brak kompetencji młodszego pokolenia, ale o intuicję wynikającą z tysięcy podobnych sytuacji.

Sukcesja jako strategia przetrwania

Świadome organizacje już teraz wdrażają programy sukcesji w firmie. Planowanie następstw to proces identyfikacji najważniejszych stanowisk i przygotowywania potencjalnych następców na długo przed faktycznym odejściem doświadczonego pracownika.

Sukcesja wymaga czasu. Nie wystarczy przekazać teczkę z dokumentami. Transfer wiedzy musi obejmować:

  • mapowanie kompetencji krytycznych dla organizacji,
  • identyfikację pracowników z potencjałem rozwojowym,
  • stopniowe przekazywanie odpowiedzialności i projektów,
  • dokumentowanie procedur oraz nieformalnych praktyk,
  • budowanie relacji z kontrahentami i partnerami.

Zarządzanie wiekiem staje się nieodzownym elementem strategii HR. Nie chodzi o dyskryminację, ale o świadome wykorzystanie potencjału wszystkich pokoleń.

Mentoring to most między pokoleniami

Transfer wiedzy nabiera praktycznego wymiaru właśnie przez mentoring. Ta forma współpracy umożliwia naturalną wymianę doświadczeń między seniorami a młodszymi członkami zespołu. Mentor nie tylko uczy konkretnych umiejętności – przekazuje kontekst, wyjaśnia niuanse, dzieli się historiami, które ilustrują mechanizmy funkcjonowania branży.

Programy mentoringowe działają optymalnie, gdy trwają co najmniej kilkanaście miesięcy. Relacja mentor-uczeń wymaga wzajemnego szacunku i otwartości – młodsze pokolenie również przekazuje wiedzę, zwłaszcza w obszarze technologii czy nowych trendów.

Jak kandydaci oceniają stabilność pracodawcy?

Zmiany kadrowe w organizacjach nie umykają uwadze potencjalnych kandydatów. Osoby rozważające zmianę pracy coraz dokładniej analizują, jak firma radzi sobie z wyzwaniami demograficznymi. Masowe odejścia specjalistów mogą sygnalizować problemy z kulturą organizacyjną lub brakiem perspektyw rozwoju.

Przed podjęciem decyzji o złożeniu CV warto sprawdzić opinie o pracodawcach. Platformy takie jak GoWork.pl dają Ci dostęp do rzeczywistych ocen pracowników – zarówno obecnych, jak i byłych. Dzięki tym informacjom zweryfikujesz, czy firma faktycznie inwestuje w rozwój zespołu, czy może zmaga się z wysoką rotacją.

Analiza ofert pracy ujawnia, jak organizacja podchodzi do rekrutacji w kontekście srebrnego tsunami. Ogłoszenia koncentrujące się wyłącznie na wymaganiach technicznych mogą oznaczać brak przemyślanej strategii rozwojowej. Z kolei oferty pracy podkreślające możliwości mentoringu, programy rozwojowe czy ścieżki kariery sygnalizują dojrzałe podejście do zarządzania talentami.

Jak międzypokoleniowa współpraca wygląda na co dzień?

Najważniejsze jest wyzbycie się stereotypów. Starsi pracownicy nie zawsze wykazują się oporem wobec zmian, a młodszym nie brakuje zaangażowania. Różnice często dotyczą stylów komunikacji czy preferencji w zakresie organizacji pracy. Świadomość tych różnic pozwala budować mosty zamiast pogłębiać podziały.

Srebrne tsunami to nie krótkotrwały kryzys, ale trwała zmiana strukturalna na rynku pracy. Organizacje, które potraktują to wyzwanie jako impuls do przemyślenia strategii zarządzania talentami, wyjdą z tego obronną ręką.

Materiał przygotowany przez GoWork.pl.

Artykuł sponsorowany

Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Polka, która oskarżyła Weinsteina: „Długo pamiętałam jego spojrzenie. I tembr głosu”

Jedni będą wierzyć ofiarom Weinsteina i Epsteina, inni będą je hejtować, a jeszcze inni przekonywać, że wiedziały, na co się decydują – mówi Kaja Sokoła, była polska modelka, która oskarżyła Harveya Weinsteina o gwałt. Miała wtedy 16 lat.

Katarzyna Kaczorowska
01.03.2026
null
Świat

W imię ojca. Modżtaba Chamenei Najwyższym Przywódcą Iranu. Co to byłby za fikołek historii!

Nowym Najwyższym Przywódcą Iranu zostanie syn Alego Chameneiego Modżtaba. Donald Trump nie powinien wybrzydzać. Gorzej z Irańczykami.

Łukasz Wójcik
06.03.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Świat

Strategia dekapitacji. Czy Moskwa i Pekin mogą się bać tego, co dzieje się w Iranie?

W połączonej operacji siły izraelsko-amerykańskie wzięły na cel przywódców politycznych i wojskowych Iranu. Oznacza to uderzenie nie tylko w zasoby ekonomiczne i wojskowe, ale w centrum decyzyjne wroga z jego liderami na czele. To ważny sygnał dla innych wrogów USA i NATO.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
02.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
Pokaż więcej

    Najchętniej czytane

  1. Nowy przywódca Iranu wybrany. Ceny ropy naftowej wystrzeliły. Wrze na całym Bliskim Wschodzie

    Redakcja „Polityki”

  2. Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

    Joanna Solska

  3. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Doda”, czyli wybielanie gwiazdy. Na tym zna się jak nikt

    Bartek Chaciński

  4. Kogo słucha Nawrocki? Oklapł nieco pogubiony. Mocarna sylwetka i miłość własna już nie wystarczą

    Rafał Kalukin

  5. FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

    Łukasz Wójcik
Reklama