Socjolog Claus Offe o współczesnych stosunkach polsko-niemieckich

Sławomir Sierakowski: – Jak zwykli Niemcy postrzegają obecną sytuację w Polsce?

Claus Offe: – Niektóre rzeczy wywołują tu wielkie zdziwienie, np. Smoleńsk i ta cała obsesja wokół tej katastrofy. To się opisuje jako niezrozumiałe dziwactwo, tak samo jak choćby zachowanie Donalda Trumpa, czyli jako anomalię polityczną. Z ostatnich wydarzeń największe wrażenie zrobił marsz nacjonalistów z 11 listopada, z racami, z faszystowskimi sloganami. I brak reakcji policji. W Niemczech jakakolwiek demonstracja z neonazistowskimi symbolami byłaby natychmiast rozwiązana.

A jak odbierane jest domaganie się przez polityków PiS reparacji za zniszczenia wojenne?

Historia to historia, a prawo to prawo. Niemcy zdają sobie sprawę z tego, co zrobili w Polsce, ale mają też świadomość ustaleń prawnych. Legalnie problem reparacji jest rozwiązany i kropka. Szanse na wywalczenie reparacji przez polski rząd są bardzo ograniczone, mówiąc oględnie. Nie wiem, jak miałoby to wyglądać. Do jakiego sądu pójść z tymi roszczeniami? Jaką drogę prawną obrać? Obowiązują ustalenia z 1953 r. oraz konferencji 2+4 unifikującej RFN i NRD. Roszczenia Polski są uważane za zaspokojone.

Szczerze mówiąc, najważniejszy argument, że rząd polski – pod wpływem ZSRR – zrzekł się reparacji wobec Niemiec, nie wydaje się specjalnie przekonujący. Czy ówczesny rząd miał jakąś inną możliwość? To nie była suwerenna Polska ani suwerenna decyzja.

To prawda.