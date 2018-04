Jak zostać liderem? Oto 9 motywacyjnych rad prezydenta Andrzeja Dudy

Andrzej Duda wystąpił w listopadzie na Uniwersytecie Rzeszowskim, ale nagranie z jego przemówienia dopiero kilka dni temu, po nominacji do plebiscytu radiowej Trójki „Srebrne Usta”, stało się hitem sieci.

Prezydent został nominowany za słowa, które wypowiedział do studentów w Rzeszowie „Ja pracuję cały czas, naprawdę, ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie kiedy jadę, ja się uczę w samolocie kiedy lecę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć”.

Odsłuchaliśmy całe, prawie półgodzinne, wystąpienie prezydenta, podczas którego Andrzej Duda był wyjątkowo rozluźniony, żywo gestykulował, zagadkowo uśmiechał się do studentów i modulował głosem. Było to wystąpienie inne niż te, do których nas przyzwyczaił. W wielu momentach wystąpienia brzmi jak mówca motywacyjny i coach.





Oto 9 rad Andrzeja Dudy na to, jak zostać liderem

Nawet prezydent jest spięty.

Łatwiej jest jeśli umiesz zarządzać swoim stresem, umiesz znajdować szybko sposoby na jego rozładowanie, na szybką regenerację swojego organizmu. (…) Jeśli komuś się wydaje, że Andrzej Duda stoi przed państwem i nie jest spięty tym, że do was mówi, to jest to nieprawda. Andrzej Duda jest spięty tym, że do was mówi. Andrzej Duda tylko radzi sobie z tym, że jest spięty, kiedy do was mówi. (bezpośrednie cytaty)



Dyscyplina poprawia życie.

Ludzie, którzy mają bardzo dużą samodyscyplinę, potrafią sobie ją narzucić i są poukładani, mają pory dnia poukładane, to mają znacznie łatwiej. Zachęcam do narzucania sobie dyscypliny. W Polsce się teraz poprawia, nie dlatego, że stworzono jakieś genialne regulacje na które nikt do tej pory nie wpadł. Ja po prostu uważam, że wprowadzono w Polsce dyscyplinę.



Motywacja to morale.

Motywacja to coś, co być może można określić jako morale. Ktoś kiedyś w jakimś filmie powiedział, że zwycięzców poznaje się już na starcie. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale coś na pewno w tym jest. Jeżeli ktoś ma to wewnętrzne poczucie, że jest co najmniej dobry, że da rade, że wszystko jest do osiągnięcia, to jego szanse na sukces są na pewno dalece większe niż tego, kto jest nastawiony sceptycznie.



Zbyt wielka skromność nie jest dobrym rozwiązaniem.

<<Siedź w kącie, a znajdom cię>> jest bardzo prawdziwą maksymą, ale pod jednym warunkiem, że już byłeś ministrem. To wtedy tak, jak będziesz potrzebny to cię znajdą, ale jeszcze musisz być ten pierwszy raz, musisz się pokazać, zrobić coś aby zaistnieć, musisz pokazać swoje kompetencje, samo siedzenie w kącie nie wystarczy, musisz stanąć do walki.



Musisz konkurować.

Ty musisz chcieć być przynajmniej dobry, znaleźć się przynajmniej wśród dobrych i w związku z tym nie bać się konkurować. Stajesz. Skoro Dawid wygrał z Goliatem, to znaczy, ze się da. Kiedy mnie wystawiono jako kandydata w wyborach, to pierwsze sondaże dawały mi 12 proc. (…) Mówiono mi „pan nie ma żadnych szans”, a ja mówiłem „wygram te wybory”.



Trzeba umieć odpoczywać.

Widzę na sali takich, co to będą przysłowiową trawę gryźli, a trzeba się nauczyć odpoczywać, naprawdę. Kiedy ja słyszę, jadę z koksem, od trzech lat nie byłem na urlopie, to ja mówię, że zboczysz, że przyjdzie dzień i wylądujesz w szpitalu, albo dasz taką plamę, że ci wyjdzie bokiem.



Trzeba mieć charyzmę.

Aby być liderem, w tym znaczeniu politycznym, społecznym, pewnie i gospodarczym, to trzeba mieć charyzmę, trzeba ciągnąć za sobą innych, mieć moc prowadzenia.



Uczyć się cały czas i wszędzie.

Ja pracuję cały czas, naprawdę, ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie kiedy jadę, ja się uczę w samolocie kiedy lecę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć.

Trzeba ćwiczyć ciało.

Trzeba dołożyć do wszystkiego mocną aktywność fizyczną, musiałem wrócić do sportu, bo zaczęło się robić ciężko.

Prezydenta nie został liderem w plebiscycie „Srebrne usta”. Pokonał go były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski ze swoją wypowiedzią o San Escobar. Obaj odlecieli, ale widać minister dalej (bo do nieznanej krainy) od prezydenta.