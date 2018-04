8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Co będzie działo się w kraju?

Na 10 kwietnia, ósmą rocznicę katastrofy w Smoleńsku, zaplanowano w stolicy szereg uroczystości w rejonie placu Piłsudskiego, w tym odsłonięcie pomnika wszystkich ofiar katastrofy.

Rok temu na zeszłoroczne obchody katastrofy smoleńskiej PiS wydał na zwiezienie ludzi do stolicy 115 tys. zł. z partyjnej kasy. Na znicze PiS wydał ponad 10 tys. zł. PiS dba przede wszystkim o to, aby do Warszawy, na centralne uroczystości, przyjechało jak najwięcej sympatyków i członków partii. W tym roku uroczystości mają być organizowane z jeszcze większym rozmachem.

Uroczystości państwowe

Organizatorem państwowych obchodów rocznicy katastrofy jest wicepremier Piotr Gliński. Wstęp na teren uroczystości państwowych ma być „reglamentowany”, a „zasady i sposób dystrybucji wejściówek czy zaproszeń przygotowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Oto najważniejsze punkty dzisiejszych uroczystości:

1. O 8.00 rano w Kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie odbędzie się msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

2. Po mszy, tak jak właściwie co miesiąc, o godz. 8.41, przed Pałacem Prezydenckim zostanie odczytany apel pamięci 96 ofiar katastrofy smoleńskiej.

3. W godz. 9-12.00 oraz w godz. 12.15-15.00 na pl. Piłsudskiego wyświetlany będzie blok filmowy.

4. Godz. 12 na pl. Piłsudskiego zostanie odśpiewana Regina coeli. W czasie wielkanocnego okresu liturgicznego śpiewa się ją zamiast modlitwy Anioł Pański.

5. O godzinie 15.30 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego rozpocznie się uroczystość oficjalna, z udziałem najwyższych władz państwowych. Tam między innymi zostanie odsłonięty pomnik ofiar tragedii smoleńskiej oraz odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

6. O godz. 16.00 nastąpi odsłonięcie kamienia, w miejscu w którym powstanie Pomnik upamiętniający Lecha Kaczyńskiego.

7. Na godz. 16.15 zaplanowano przemówienie Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy.

8. O godzinie 19.00 zostanie odprawiona msza w bazylice archikatedralnej. Po niej marsz pamięci trasą wszystkim znaną (od placu Zamkowego do Pałacu Prezydenckiego), która w tym przypadku będzie trochę przedłużona (do placu Piłsudskiego).

9. O 20.45 pod Pałacem Prezydenckim rozpocznie się przemówienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Uroczystości miejskie

Uroczystości przygotowane przez stołeczny ratusz rozpoczną się o godzinie 8.20 przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu Powązkowskim, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz 28 mogił osób, które zginęły w katastrofie.

Po odczytaniu nazwisk wszystkich ofiar i wspólnej modlitwie, zaplanowano łożenie kwiatów i zniczy przez delegacje państwowe, samorządowe i rodziny. O godzinie 8.41, w godzinę katastrofy, zostanie odegrany utwór „Cisza”.

Zgromadzenia prywatne

Oprócz oficjalnych uroczystości państwowych w Warszawie odbędą się także zgromadzenia zwołane przez osoby prywatne. Zaplanowano pięć takich zgromadzeń. Pierwsze: od 16.30 do północy, przy Krakowskim Przedmieściu, skrzyżowaniu z Królewską i na placu przed kościołem wizytek. Drugie zgromadzenie zaplanowano od 14.30 do północy w Ogrodzie Saskim (przy fontannie). Trzecie - również od 14.30 do północy na ulicy Trębackiej.

Czwarte zgromadzenie ma odbyć się w godzinach 17.30-21 ponownie w Ogrodzie Saskim i ostatnie od godziny 18 do północy na skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia i Królewskiej.

Obchody poza Warszawą

Rocznica katastrofy smoleńskiej zostanie uczczona również w Krakowie. Przez stolice małopolski rano przejdzie VIII Biało-Czerwony Marsz Pamięci. Patronat honorowy nad marszem objęła Zuzanna Kurtyka, wdowa po prezesie IPN. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą flagi narodowe, czerwone kwiaty i znicze.

W Radomiu na główne obchody zapraszają Prezydent Miasta Radosław Witkowski (PO) i Dowódca Garnizonu Radom. W południe w radomskim kościele garnizonowym odprawiona zostanie msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Przypomnijmy, że w tym mieście, w czerwcu 2013 r. z inicjatywy radomskiego polityka PiS marka Suskiego, stanął pierwszy pomnik pary prezydenckiej Marii i Lech Kaczyńskich. Po liturgii planowany jest przemarsz pod ten pomnik. Znicze zapłoną też na grobie kapitana Artura Ziętka na radomskim cmentarzu. 10 kwietnia, tradycyjnie stanie tu warta honorowa.

Również Częstochowa odda hołd ofiarom. Główne uroczystości odbędą się, podobnie jak w latach ubiegłych, przy grobie Janusza Kochanowskiego, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pod tablicą na Placu Katyńskim upamiętniającą tragiczne wydarzenia 10 kwietnia. Dokładnie w godzinę katastrofy – o godz. 8.41 – dla uczczenia pamięci ofiar w Częstochowie zostaną uruchomione syreny alarmowe.

We Wrocławiu poseł Jacek Świat, wdowiec po Aleksandrze Natalli-Świat, która zginęła 10 kwietnia, zaprasza ma obchody, które rozpoczną się od złożenia kwiatów o godz. 17.00. pod czterema wrocławskimi tablicami upamiętniającymi ofiary. Uroczystości zakończą się zapaleniem zniczy na bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich obok Urzędu Wojewódzkiego.

Już w poniedziałek na lotnisku wojskowym Poznań-Krzesiny wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złoży kwiaty przy tablicy upamiętniającej Lecha i Marię Kaczyńskich, oraz przy pomniku gen. Andrzeja Błasika. Pomnik generała w tym miejscu odsłonił dwa lata temu Andrzej Duda podczas centralnych obchodów Święta Lotnictwa. Wówczas odsłonięto też tablicę upamiętniającą zmarłą tragicznie parę prezydencką. Pierwsza dama była matką chrzestną nowych maszyn, nadając im imię „Jastrząb”.

