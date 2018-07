Senat przyjął ustawy sądowe bez poprawek. Czas na prezydenta

Kolejna, bo piąta już, nowelizacja ustaw sądowych była głównym punktem wtorkowych obrad Senatu. Senat przyjął ustawy sądowe bez poprawek. Za było 60 senatorów, przeciw – 30.

Ustawy praktycznie umożliwią przejęcie Sądu Najwyższego przez partię rządzącą. Zmiany krytykował Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Sąd Najwyższy. Według SN ustawa jest przykładem skrajnego wykorzystywania prawa do celów politycznych. I jest to przykład nie rządów prawa, ale rządów prawem, w których prawo staje się systemem opresji przy zachowania pozorów legalizmu.

Los polskich sądów w rękach prezydenta

Ławy senatorów PiS w trakcie debaty nad ustawami sądowniczymi były prawie całkowicie puste. Senatorzy pojawili się dopiero w czasie głosowania. Ok. 1 nocy ustawy sądownicze skierowano do komisji praworządności. Ta, w trakcie trwającego 6 minut posiedzenia, przyjęła ustawę bez poprawek. Ok. 2 w nocy przyjęto je w czasie głosowania na sali plenarnej.

Jednocześnie pod Senatem wciąż trwały protesty organizowane przez inicjatywy takie jak Sędziowie, wspieramy Was, Obywatelski Ruch Demokratyczny, Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Przed Senatem kolejny raz przez głośnik odczytywane był nazwiska senatorów PiS. Przy każdym tłum skanduje: „senatorze, jeszcze możesz”. Przy nazwisku Konstantego Radziwiłła tłum zaczął skandować „będziesz siedział”.

Wśród haseł pod Senatem pojawiająły się m.in.: „Wy łamiecie konstytucję, my robimy rewolucję”, „Senacie, kładź się Rejtanem”, „PiS to trąd, czas na sąd”, „Senatorze, senatorko, nie zadzieraj z wściekłą Polką”.

Łańcuch światła

Andrzej Duda może podjąć decyzję już w czwartek 26 lipca. Dlatego wieczorem w godzinach 21–22.30 Akcja Demokracja organizuje kolejny „łańcuch światła”. „Rok temu w całej Polsce w łańcuchach światła brały udział setki tysięcy osób w kilkuset miejscowościach w całej Polsce! Wspólnie udało nam się przekonać Prezydenta do dwóch wet! Powtórzmy to! Jest cień szansy, a Andrzej Duda cały czas ma prawo weta. Nie pozwólmy, aby kolejny etap dewastacji wymiaru sprawiedliwości odbył się przy milczeniu społeczeństwa! Europa i świat muszą zobaczyć, że w Polsce nie ma zgody społecznej na działania partii rządzącej. To moment, w którym nie możemy pozwolić sobie na marazm. Jeśli my pozostaniemy bierni, Unia Europejska nie będzie miała dodatkowej motywacji, by przyspieszyć procedurę. Chodzi o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości przez Komisję Europejską. TSUE może zastosować środek w postaci zatrzymania działania ustawy, jak stało się w przypadku wycinki Puszczy Białowieskiej. Bez takiego wsparcia ustawy mogą przejść już w sierpniu” – przekonują organizatorzy czwartkowego protestu.

To jeszcze nie koniec

25, 26 i 27 lipca o godz. 8 rano Obywatele RP przy bocznym wejściu do Sądu Najwyższego będą apelować do sędziów, aby „nie poddawali się bezprawiu i zostali na swoich stanowiskach zgodnie z prawem i konstytucją”.

To ostatnia chwila, by protestować!

