Marsz Niepodległości po raz dziesiąty przeszedł przez Warszawę

Impreza jest organizowana przez środowiska skrajnej prawicy. W tym roku było dość spokojnie, ale nie obyło się bez incydentów, nacjonalistycznych haseł i symboli.

Wrogów Polski i polskości jest wielu. Dziś świat nie chce niepodległej Polski i narodu polskiego. To od nas zależy, czy nasz naród będzie żyć. Ale do tego potrzeba wiele pracy. Tylko praca może nas uchronić przed globalizmem, marksizmem i upadkiem rodziny. Musimy podjąć pracę dla ojczyzny w duchu katolickich wartości. Czołem Wielkiej Polsce!” – powiedział na zakończenie imprezy prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

Przed startem na rondzie Dmowskiego głos zabrali organizatorzy. „Zobaczcie, jak Polska się zmieniła – dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że największa impreza patriotyczna nie tylko w Polsce, ale w Europie, to właśnie Marsz Niepodległości” – zwrócił się do zgromadzonych wiceszef Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.

Spalony wóz transmisyjny i tęcza, rasistowskie hasła

Marsze Niepodległości odbywają się od dekady, frekwencja w nich stopniowo rosła. Największy, w którym wzięło udział według szacunków nawet 250 tys. osób, miał miejsce w 2018 r., w setną rocznicę odzyskania niepodległości. W części marszu udział wzięli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele rządu. W tym roku frekwencja jest o wiele niższa.

W poprzednich latach dochodziło do zamieszek i walk z policją, w 2011 r. podpalono wóz transmisyjny TVN24, w 2013 r. – instalację tęczy na pl. Zbawiciela. Uczestnicy marszu nieśli transparenty z rasistowskimi i ksenofobicznymi hasłami „Polska dla Polaków” i „Biała Polska”. W ubiegłym roku spalono flagę Unii Europejskiej.

„Nie ma i nie będzie zgody na to, by na ulicach Warszawy pojawiały się symbole faszystowskie czy nacjonalistyczne” – podkreślił w poniedziałek na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. I dodał: „Nie ma mowy, by podczas jakichkolwiek zgromadzeń wnoszone były hasła nawiązujące do ideologii i doktryn, przez które stolica i jej mieszkańcy przeżywali największy koszmar w historii”. Trzaskowski zaapelował, aby rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczcić godnie – z szacunkiem dla innych i dla miasta.

– III RP ufundowana była na przekonaniu, że „wiosną – niechaj wiosnę, a nie Polskę zobaczę” – mówił „Polityce Paweł Kowal, historyk i polityk poseł elekt Koalicji Obywatelskiej. – Nie narodziły się więc interesujące świeckie obrzędy obchodzenia świąt państwowych – była oficjalna uroczystość z udziałem liderów politycznych i msza. Pierwszy marsz nacjonalistów w Warszawie z okazji 11 listopada odbył się w 1996 r. I narodowcy przejęli dzień, który został ustanowiony przeciwko ich pamięci i czynowi, by nie oddawać honorów przywódcy narodowej demokracji Romanowi Dmowskiemu. Ale ilu z uczestników marszu o tym wie?

