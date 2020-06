Sondaże: Duda z Trzaskowskim w drugiej turze. Ile ich dzieli?

Andrzej Duda może liczyć na 42 proc. głosów, a kandydat Koalicji Obywatelskiej na 29 proc. Na trzecim miejscu utrzyma się Szymon Hołownia – wynika ze średnich sondażowych.

Szansa na to, że Trzaskowski przekroczy 25 proc., wynosi aż 99 proc., a jednocześnie prawdopodobieństwo, że zbliży się wyraźnie do Dudy i przekroczy istotny psychologicznie próg 30 proc., wynosi ledwie 8 proc.

W ostatnich dwóch tygodniach ustabilizowała się też sympatia dla Rafała Trzaskowskiego, który zanotował wyraźny skok poparcia po dołączeniu do walki o klucze do Pałacu Prezydenckiego. O ile w kilku sondażach przebił sufit 30 proc., o tyle najpewniej ostatecznie uplasuje się tuż poniżej tego progu z głosami 29 proc. wyborców.

Dane dotyczące rozkładu poparcia kandydatów mogą też pomóc ustalić, w jakiej kolejności uplasują się kolejni pretendenci do prezydentury. Choć Krzysztofa Bosaka (7 proc.) i Władysława Kosiniaka-Kamysza (5 proc.) dzielą ledwie 2 pkt proc., to kandydat Konfederacji ma aż 99 proc. szans na to, by wyprzedzić lidera ludowców. Z kolei Robert Biedroń może uzyskać 4 proc. głosów – tylko punkt mniej od Kosiniaka-Kamysza – ale wydaje się nieuniknione, że uplasuje się dopiero na szóstym miejscu.

Trwa zarazem sondażowy zjazd Szymona Hołowni, który zdaje się tracić głosy na rzecz Trzaskowskiego. Jego najbardziej prawdopodobny wynik to 11 proc., bo o ile jest niemal pewne (90 proc.), że uzyska 10 proc. poparcia, to praktycznie nie ma szans na to, żeby przekroczyć 15 proc.

Co może zakłócić te wyniki?

W kontekście niedzielnych wyborów warto pamiętać o trzech istotnych zastrzeżeniach. Po pierwsze, każda analiza zbiorcza sondaży polega na tym, że po uśrednieniu stanowią one realne odzwierciedlenie poparcia dla poszczególnych kandydatów. Jeśli wszystkie sondaże są przechylone w którąś stronę, to ten błąd będzie powielony w analizie zbiorczej. Na szczęście polski rynek oferuje szeroki wybór badań przeprowadzanych w różny sposób, co zmniejsza ryzyko wystąpienia takiego problemu. To wciąż nie jest jednak wykluczone.

Po drugie, istnieje znaczna mniejszość, która jeszcze nie podjęła decyzji: to ok. 7 proc. ankietowanych. Gdy brak innych informacji, najlepszym rozwiązaniem jest założenie, że ich głosy rozłożą się proporcjonalnie pomiędzy wszystkich kandydatów. To oczywiście nie jest wcale pewne: jeśli pośród niezdecydowanych jest nieproporcjonalnie wysoka liczba nieśmiałych wyborców Dudy, to oznacza, że skorzysta on na głosach tej grupy w największym stopniu. Ale nawet gdyby tak było, to bardzo mało prawdopodobne, aby prezydent mógł liczyć na zwycięstwo w pierwszej turze.

Po trzecie wreszcie, wpływ na ostateczny wynik będzie też miała frekwencja. Większość sondaży sugeruje, że do urn wybierze się w niedzielę 60–70 proc. wyborców, co biorąc pod uwagę ostatnie lata, nie jest niemożliwe. Jeśli frekwencja byłaby znacznie niższa, to także może pomóc niektórym kandydatom kosztem ich rywali. Brakuje nam dokładnych informacji, aby ocenić, jakie miałoby to przełożenie na wynik wyborów.

