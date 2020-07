Finał kampanii. Trzaskowska: Kobiety, kochane moje, idźcie na wybory

„Musimy skończyć z sytuacją, kiedy prezes jakiejś partii wyznacza kierunek nie tylko prezydentowi, ale i całemu narodowi” – mówił w piątek Rafał Trzaskowski. Prezydent Andrzej Duda zapewniał, że każdy wynik wyborów przyjmie z pokorą. Obydwu kandydatom w ostatnim dniu kampanii towarzyszyły żony i córki. Małgorzata Trzaskowska apelowała szczególnie do kobiet, żeby poszły w niedzielę głosować.

Czy Duda rozważy jednak zaszczepienie się przeciw grypie? „Rozważę, ale z drugiej strony jest też tak, że mam takie doświadczenia wśród moich bliskich znajomych, że bardzo różnie to bywało. Jedni się zaszczepili i dobrze znosili: i szczepienie, i później, kiedy zdarzyło im się zachorować na grypę, to przechodzili ją bardzo lekko. Ale były też przypadki, że szczepienie zaszkodziło, a były również takie przypadki, że ktoś się zaszczepił i bardzo ciężko przeszedł grypę. I stąd wolę nie eksperymentować na sobie”.

Dziennikarka dopytywała, czy zmieni sposób, w jaki sprawuje urząd. Przypominała, że w drugiej kadencji głowa państwa „już nic nie musi, za to wiele może”. „Gdy startowałem w 2015 r., miałem program. Tak się składa, że był to wtedy program PiS, bo wyszedłem z tego ugrupowania. Ja się utożsamiałem z tym programem, to był mój program, ja ten program realizowałem” – mówił prezydent.

Andrzej Duda dziś w radiowej Trójce, pytany przez Beatę Michniewicz o to, czy zamierza wybić się na niepodległość, odpowiedział: „Zamierzam działać rozsądnie jako prezydent dla Rzeczypospolitej, realizując wizję Polski taką, jaką ja mam. Przez ostatnie pięć lat było tak, że kiedy PiS działał tak, że prezydent powinien interweniować, to były moje weta. I PiS nie był z tych wet zadowolony”.

„Mamy prawo do tego, żeby mieć niezależnego i silnego prezydenta. Ale też mamy prawo do tego, żeby mieć silną, niezależną pierwszą damę, która będzie bronić praw kobiet. Moim szefem nie będzie prezes, moim szefem będziecie wy” – zapewniał Trzaskowski. Obiecywał zatrzymać łamanie konstytucji i praworządności, ale także współpracować potem z rządem w walce o jak najwyższe fundusze z Unii Europejskiej. „Na złość im zrobię i będę z nimi współpracował. Dla dobra nas wszystkich. Postawmy na Polskę otwartą, postawmy na Polskę europejską i nowoczesną. Po prostu razem wygrajmy te wybory” – mówił w Kłodzku kandydat KO.

I dodawał: „Nie lękajcie się, dlatego że razem odbudujemy wspólnotę. Ja nie należę do tych polityków,którzy chcą przez cały czas dzielić. Chcę, żebyśmy rozmawiali i budowali. Tylko do tego, niestety, jeden pan musi odejść z polskiej polityki. I o tym tak naprawdę są te wybory. O tym, czy dalej będziemy mieli państwo Jarosława Kaczyńskiego, który przez cały czas próbuje nas dzielić.

Mówił o straszeniu i budzeniu nienawiści przez obecną władzę. „Telewizja publiczna ciągle straszy. Premier straszy, prezes straszy. Onet musiał odwołać jedną ze swoich audycji. Oni nie wiedzą, że jak cały czas wzbudza się nienawiść, to rodzi konsekwencje” – mówił Trzaskowski. Nawiązał do dzisiejszego oświadczenia władz portalu, które uznały, że poranny program nie odbędzie się zwyczajowo ani w studiu, ani w samochodzie z powodu nadesłanej groźby.

Dodał, że gdy Andrzej Duda boi się wyjść do debaty, to prezes wyznacza kierunek: „Jak widzi, że coś nie idzie w kampanii, to musi zainterweniować. Musimy skończyć z sytuacją, kiedy prezes jakiejś partii wyznacza kierunek nie tylko prezydentowi RP, ale i całemu narodowi”.

Kandydat KO był dziś rano w Obornikach Śląskich, gdzie mobilizował zwolenników, aby w niedzielę poszli głosować. „Wczoraj dowiedzieliśmy się, że nie mam duszy Polaka. Prezes Kaczyński bardzo się boi, jest zdenerwowany. A jak prezes jest w złym humorze, to mówi prawdę, chce nam zaproponować dokręcanie śruby. W państwie PiS nic nie dzieje się bez przypadku. Z tym musimy skończyć” – mówił, nawiązując do czwartkowego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w TV Trwam (relacja niżej).

„Siłą naszego narodu jest różnorodność, poszanowanie godności ludzkiej i zrozumienie, że wszyscy jesteśmy równi. Tylko tak możemy zapewnić naszym dzieciom i wnukom Polskę naszych marzeń. W tę niedziele stajemy oko w oko w historią. To nie będą zwykłe wybory, zdecydujemy czy chcemy Polski wolnej, samorządnej, solidarnej, obywatelskiej, otwartej i silnej w UE, bez nienawiści i podziałów. Czy tez pójdziemy inną drogą” – mówił w orędziu Grodzki. „Pamiętajmy, że nic nie jest dane raz na zawsze. Wolności, demokracji, suwerenności trzeba strzec i bronić. Idźmy na wybory, zachowując środki ostrożności, bo koronawirus wciąż jest groźny. Idźmy na wybory, my, wolni obywatele dumnej i niepodległej Rzeczypospolitej.” – zakończył marszałek Senatu.

Według marszałka Senatu sobotnie głosowanie to będzie wybór wspólnego marzenia o Polsce nowoczesnej i rozwijającej się. „Programy społeczne i socjalne wpisały się w naszą rzeczywistość. Wybrany prezydent, ktokolwiek nim będzie, nie tyko musi współpracować z rządem, musi świecić przykładem i inspirować innych do działania” - dodawał.

Małgorzata Trzaskowska: W tych wyborach każdy głos jest najważniejszy. Szczególnie zwracam się do Pań! Kobiety, dziewczyny idźcie w niedzielę na wybory! Nie pozwólcie, by decydowano za nas! Możecie zaufać Rafałowi! #Trzaskowski2020 Rybnik pic.twitter.com/hMifoUCwOe

Na finał kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski wybrał Rybnik, rodzinne miasto żony Małgorzaty. „Jak dobrze jest być u siebie” – mówiła. I dodała: „Kochani to są historyczne wybory. Chcę szczególnie zwrócić się do pań: kobiety, kochane moje, idźcie w niedzielę na wybory, nie pozwólcie, aby decydowano za nas. Głos kobiet jest głosem Polski. Wszyscy razem mamy super moc. Ja głosuję na Rafała, bo mu ufam” – mówiła Trzaskowska.

Przed południem prezydent był w Jasienicy Rosielnej, gdzie tradycyjnie mówił o kradzionych miliardach z VAT i obiecywał „chronić rodzinę”. „Państwo musi stawać na wysokości zadania. Chcę realizować politykę opartą o naszą tradycję i wartości. Dzięki nim przeżyliśmy najtrudniejsze czasy” – mówił Duda, zachęcając do pójścia na wybory w niedzielę.

W okolicach południa prezydent spotkał się z mieszkańcami Niebylca w województwie podkarpackim. „To będzie inna kadencja. Są nowe wyzwania. Nasz kraj delikatnie zatrzymał się przez pandemię, ale przytrzymaliśmy kraj podczas tej burzy niczym taternik linę. Bezrobocie wciąż jest o połowę niższe niż w 2015 roku” - mówił. „W drugiej kadencji prezydent odpowiada tylko przed Bogiem, historią i narodem” - dodał.

Po południu w Dębicy prezydent tłumaczył, że Polska powinna być oparta na kilku filarach. „Nasza wiara, tradycja i wartości, które są wpisane w naszą rodzinę. Dlatego rodzina, rodzina i jeszcze raz rodzina. Jej ochrona jest najważniejsza. Rodzina to chłopak i dziewczyna. To związek kobiety z mężczyzną. To jest rodzina i podstawa w naszej konstytucji” – cytuje prezydenta serwis Wyborcza.pl.

„Te wybory rozstrzygną, jakim Polska będzie państwem. Czy będzie państwem opartym na wartościach, tak drogich dla wielu z nas, w tym dla mnie. Tych wartościach, dzięki którym Polacy przetrwali najtrudniejsze. Jedną z tych wartości jest polska rodzina i wszystko, co z nią związane” – kontynuował Duda w Dębicy.

Późnym popołudniem na wiecu w Rzeszowie wystąpiła Agata Duda. O mężu mówiła, że można się nie zgadzać z jego polityką, ale „to najbardziej uczciwy człowiek, jakiego zna”. I dodała: „Mam marzenie, abyśmy wreszcie zaczęli traktować się z szacunkiem. To jest najważniejsze. Mam też apel do Rafała i Małgorzaty Trzaskowskich. Niezależnie od tego, co nam przyniesie przyszłość, abyśmy my i państwo z szacunkiem przyjęli wybór naszych rodaków. Niech zdecyduje większość”.

Wieczorem w Polsat News Andrzej Duda zapewniał, że nie będzie nakłaniał swojego sztabu do protestów wyborczych, a werdykt wyborców przyjmie z pokorą.

Trzaskowski do Dudy: Nikt nas nie będzie uczył, czym jest rodzina

„Bardzo się cieszę, że jest tutaj ze mną. W trakcie tej kampanii jedno się zmieniło. Jest z nami mnóstwo młodych, musimy to zrobić dla naszych dzieci i wnuków – mówił w piątek wieczorem na wiecu w Raciborzu Rafał Trzaskowski, a towarzyszyła mu córka Ola.

Po czym dodał m.in.: „Nie będzie nas nikt uczył, czym jest rodzina, bo my wiemy to najlepiej”. Nawiązał w ten sposób do słów Dudy, dla którego „rodzina to chłopak i dziewczyna”. „Czy dalej będzie nienawiść w mediach publicznych, czy dalej będą nas dzielić na lepszych i gorszych. Jak się wszyscy zmobilizujemy, to zwyciężymy – mobilizował do uczestnictwa w wyborach.

Prezydent @trzaskowski_: Mam nadzieję, że już wkrótce moja córka Ola nie będzie musiała się mnie pytać, dlaczego w TVP jest tyle nienawiści, albo dlaczego jakiś Pan mówi, że ja nie mam polskiej duszy. Wstydźcie się ci, którzy próbujecie nas dzielić! #Trzaskowski2020 Racibórz pic.twitter.com/05P1UqPMHh — Trzaskowski2020 (@trzaskowski2020) July 10, 2020

„Gazeta Wyborcza”: Samolot Dudy wystartował bez pozwolenia

Jak piszą dziennikarze „GW” w artykule na Wyborcza.pl, samolot z Andrzejem Dudą na pokładzie startował bez pozwolenia 2 lipca tego roku z portu w Babimoście koło Zielonej Góry. Lot embraera 175 PLL LOT miał status HEAD. Według „Wyborczej” zaplanowany był na 21:15, ale opóźnił się i maszyna nie zdążyła wystartować przed 22 – godziną, o której pracę kończy kontroler.

Edyta Bryła, Leszek Kostrzewski i Maja Sałwacka piszą w tekście „Samolot Dudy startował bez pozwolenia. Na pilota naciskali »najważniejsi pasażerowie«”, że problem powstał, gdyż nikt nie zgłosił lotu poznańskim kontrolerom z lotniska Ławica, którzy mogą monitorować ten obszar, gdy kontroler w Babimoście skończy pracę.

2 lipca kontroler, mimo że godz. 22 minęła, miał jednak pomagać pilotowi. „Tak więc poczekajcie jeszcze 2–3 minutki i będzie możliwość kołowania. To jest informacja od Dyżurnego Portu” – cytuje jego słowa Wyborcza.pl. Zdaniem dziennikarzy pasażerowie niecierpliwili się. Przytaczają taką wymianę zdań między kontrolerem a kapitanem: „Wieżyczko, jak to czasowo jest, bo tu z tyłu nas pytają najważniejsi pasażerowie, co się dzieje” – miał mówić kapitan do wieży. Kontroler: „Wszyscy zdają sobie sprawę z sytuacji, tak więc wszyscy robią, co mogą”. Pilot: „Wiem, ja rozumiem, no z tyłu nas też naciskają, dlatego pytam, żeby ewentualnie rzucić hasłem jakimś”. Ostatecznie samolot miał odlecieć o 22:15.

Państwowe Porty Lotnicze odpowiedziały „GW”, że „działanie lotniska w Zielonej Górze 2 lipca 2020 zostało zgodnie z przepisami wydłużone depeszą NOTAM do godziny 22:30, zatem lotnisko było otwarte”. Ale jak tłumaczą dziennikarze, kluczowe jest to, że nie było już kontroli lotu. Kancelaria prezydenta napisała, że „nie miała wiedzy o jakimkolwiek problemie związanym ze startem samolotu”. Zaprzeczyła też w odpowiedzi do „GW”, że były jakiekolwiek naciski na załogę.

Minister zdrowia: głosowanie jest bezpieczne

Minister Łukasz Szumowski zapewniał dziś, że głosowanie w niedzielę będzie bezpieczne dla wyborców. „Najlepiej pokazują to wyniki po pierwszej turze wyborów, gdzie frekwencja była wyjątkowo wysoka, a nie odnotowaliśmy wzrostu zachorowań. Dlaczego? Bo Polacy zachowali się bardzo rozsądnie, bardzo bezpiecznie, reżim sanitarny był zachowany, komisje tego pilnowały. Widać było, jak ludzie stoją w kolejce przed lokalem wyborczym, nie tłoczą się. I to jest dobre, odpowiedzialne zachowanie”- przekonywał Szumowski.

„Myślę, że można spokojnie pójść i zagłosować. Zresztą czas spędzony w lokalu wyborczym to zwykle minuty, a Światowa Organizacja Zdrowia mówi o piętnastu minutach w przestrzeni zamkniętej [chodzi o czas, w którym rośnie ryzyko zakażenia]”.

265 nowych zakażeń, zmarło 11 kolejnych osób

Potwierdzono 265 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 37 216, a zgonów do 1 562.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia pochodzą z województw: śląskiego (88), lubuskiego (25), mazowieckiego (23), małopolskiego (19), wielkopolskiego (17), łódzkiego (16), podkarpackiego (16), dolnośląskiego (13), lubelskiego (13), opolskiego (9), pomorskiego (9), zachodniopomorskiego (8), świętokrzyskiego (4), podlaskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2) i kujawsko-pomorskiego (1).

Resort poinformował także o śmierci 11 osób zakażonych w wieku od 61 do 93 lat. Do zgonów doszło w Tychach, Raciborzu, Cieszynie, Warszawie, Poznaniu, Zgierzu i Białymstoku. Wszystkie osoby – jak przekazało Ministerstwo Zdrowia – miały choroby współistniejące.

Prezes PiS w TV Trwam. O mediach, sądach i eutanazji

Jarosław Kaczyński przez kilka tygodni nie pokazywał się publicznie, w czwartek odwiedził TV Trwam, w której odpowiadał na pytania prowadzącego o. Piotra Dettlaffa i słuchaczy. Prezes PiS mówił, że wybory to zderzenie dwóch kultur i batalia cywilizacyjna o przyszłość Polski. – Ta najwyższa stawka to jest stawka odnosząca się do naszej cywilizacji, naszej kultury, jej trwania.

I dodał: – Ta kultura, która jest kulturą naszych przeciwników, którzy chcą ją zaszczepić w Polsce, wręcz wmusić ją Polakom, nie szanuje ludzkiego życia, nie tylko tego życia poczętego, ale także życia ludzi starszych. Zdaniem Kaczyńskiego eutanazja „niekiedy dzisiaj w Europie przybiera już charakter właściwie przymusowy”.