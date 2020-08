Mamy 903 zakażenia. To rekord od początku pandemii

W piątek potwierdzono 903 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Oficjalna liczba zakażonych w Polsce przekroczyła 60 tys. – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem sięgnęła 60 281, z czego 1938 osób zmarło. Do tej pory wyzdrowiało już ponad 41 tys. pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV– 2, w szpitalach z powodu Covid-19 przebywa 2151 osób; pod respiratorem jest 84 chorych. Resort zdrowia podał też, że kwarantanną objętych jest 103 351 tys. osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 8902.

Czytaj też: Ilu przypadków zakażenia koronawirusem nie udało się wykryć?

Siedem „czerwonych” powiatów, 12 „żółtych”

Resort zdrowia w czwartek zaktualizował listę powiatów, w których obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli 6–12 na 10 tys., to do żółtej.

„Obecnie w obu kategoriach mamy 19 powiatów – siedem w czerwonej i 12 w żółtej” – poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Strefa czerwona obejmuje w woj. małopolskim: Nowy Sącz, powiat nowosądecki i nowotarski; w woj. łódzkim: powiat wieluński; w woj. śląskim: Rybnik i powiat rybnicki i w woj. mazowieckim: powiat lipski. Na liście pojawiły się dwa nowe powiaty: nowotarski (z żółtej strefy) i lipski (z zielonej).

W strefie żółtej znalazło się 12 powiatów, w tym siedem nowych. Status z czerwonego na żółty zmieniają w woj. śląskim – Ruda Śląska, a w woj. wielkopolskim – powiat ostrzeszowski. Ponadto w strefie żółtej są: w woj. małopolskim: powiat tatrzański (nowy); w woj. wielkopolskim: powiat ostrowski (nowy); w woj. łódzkim: pajęczański (nowy) i łowicki (nowy); w woj. podkarpackim: przemyski (nowy) i jarosławski (nowy); w woj. śląskim: pszczyński i Żory; w woj. lubelskim: Biała Podlaska i w woj. kujawsko-pomorskim: powiat radziejowski (nowy).

Kraków i Katowice zagrożone?

Z listy znikają powiaty: raciborski, wieruszowski, wodzisławski, grajewski, limanowski, cieszyński i Jastrzębie-Zdrój. Pojawiły się także z alertem: Kraków, Katowice, Koszalin – oraz powiaty: wołomiński, otwocki, pucki i starogardzki. „To są miejsca, które prawdopodobnie za tydzień mogą znaleźć się w tych dwóch kategoriach” – ostrzegł wiceminister Kraska. Powtórzył, że dane te są co tydzień aktualizowane.

Wojciech Andrusiewicz powiedział, że jeśli sytuacja epidemiologiczna w Krakowie nie zmieni się w najbliższych dniach, to w przyszłym tygodniu dołączy on do strefy żółtej, czyli obszaru objętego dodatkowymi obostrzeniami. Podał, że łącznie ze 156 nowo wykrytych przypadków choroby w woj. małopolskim 60 pochodzi właśnie z jego stolicy.

Na Mazowszu sytuacja nie zmieniła się znacząco i zakażenia wykrywane są w mniejszych ogniskach, np. w restauracjach. Jeśli chodzi o Pomorze, to, jak mówił, wykryto tam również wiele nowych przypadków, ale na ten wynik rzutują głównie zakażenia osób, które przebywają na kwarantannie. – Na ten blisko 90-osobowy wynik zakażonych blisko 60 osób to osoby z kwarantanny, więc nie ma obawy, że mogły one kogoś zakażać.

Czerwone, żółte – co to oznacza

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 m kw. W kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach obowiązuje limit osób – jedna na 7 m kw. W kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie będzie mogła przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.