Cała Polska od soboty w żółtej strefie

Liczba hospitalizowanych pacjentów jest najwyższa od początku epidemii. Od dziś restrykcje obowiązujące dotychczas w żółtych strefach będą rozciągnięte na cały kraj.

Ministerstwo Zdrowia przekazało w piątek rano informację o 4739 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem ostatniej doby w Polsce. Wczoraj odnotowano największy dzienny przyrost zachorowań (4280). Najwięcej infekcji przybyło w Małopolsce (724). W dalszej kolejności są województwa: mazowieckie (521), śląskie (490), wielkopolskie (436), pomorskie (388), podkarpackie (368), łódzkie (363), kujawsko-pomorskie (324), dolnośląskie (250), świętokrzyskie (192), lubelskie (185), zachodniopomorskie (130), podlaskie (117), opolskie (116), warmińsko-mazurskie (102), lubuskie (33).

Z powodu covid-19 zmarło w ciągu doby sześć osób, najmłodsza z nich miała 54 lata. U kolejnych 46 zmarłych wystąpiły choroby współistniejące.

W tej chwili w szpitalach przebywa 4407 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. To najwięcej od początku epidemii w Polsce. Premier Morawiecki zapewniał w czwartek, że liczba dostępnych łóżek przekracza 9,5 tys., a w ciągu najbliższych dni ma się zwiększyć o kolejne kilka tysięcy. Od wczoraj wzrosła też liczba osób korzystających ze wsparcia respiratora. W ciągu ostatniej doby podłączono 24 pacjentów, co oznacza, że zajętych jest 320 maszyn z 800 dostępnych. W magazynach, według deklaracji premiera, znajduje się 500 respiratorów dla pacjentów z covid-19. Dziś ponad 188 629 osób objętych jest kwarantanną.

Od początku pandemii w Polsce wirusem zakaziło się 116 338 osób, a zmarło 2 919. Wyzdrowiało 77 875 osób. Czwartek w wielu europejskich krajach przyniósł niepokojące rekordy. We Francji zanotowano 18 tys. nowych przypadków, w Niemczech wczoraj zakaziło się 4 tys. osób, najwięcej od kwietnia. Rekordy odnotowano też w Czechach, Słowacji i na Ukrainie.

W sobotę decyzje w sprawie szkół

W czwartek Morawiecki ogłosił, że od soboty 10 października w całym kraju zaczną obowiązywać restrykcje przypisane dotychczas do żółtych stref. Kolejne zasady i obostrzenia związane z walką z koronawirusem, w tym dotyczące funkcjonowania szkół, mają zostać ogłoszone jutro. „Dostrzegam rosnącą absencję uczniów, bo te statystki również dostajemy. To oznacza, że być może trzeba będzie znowu dokonać pewnego ograniczenia, ale o tym zakomunikujemy w stosownym czasie. Przedstawimy nasz stan wiedzy i nasze decyzje dotyczące tego aspektu sprawy, czyli szkolnictwa, w sobotę” – mówił Morawiecki. Tymczasem RMF FM poinformowało w piątek nieoficjalnie, że w planach jest przywrócenie edukacji zdalnej. Na początku lekcje przez internet miałyby się odbywać w najstarszych klasach liceum, wcześniej to rozwiązanie ma się pojawić na uczelniach.

Zasady obowiązujące w strefie żółtej



• maseczki na świeżym powietrzu (poza parkami, lasami i plażami)

• limit uczestników imprez i spotkań rodzinnych (do 75 osób)

• w przypadku innych imprez i spotkań limit do 100 osób (z wyjątkiem obsługi)

• w restauracjach i ogródkach: 1 osoba na 4 m kw.

• w kinach ograniczenie do 25 proc. widowni

• w zgromadzeniach publicznych może brać udział maks. 150 osób

• imprezy sportowe na stadionach, boiskach, stadninach, torach wyścigowych, basenach, siłowniach mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności

• w siłowniach i klubach fitness: 1 osoba na 7 m kw.

• całkowity zakaz działania dyskotek i klubów nocnych.

Zasady obowiązujące w strefie czerwonej

• maseczki na świeżym powietrzu

• limit uczestników spotkań rodzinnych i in. wydarzeń (do 50 osób)

• kościoły mogą być wypełnione w połowie, wierni muszą zasłaniać nos i usta

• w restauracjach i ogródkach: 1 osoba na 4 m kw. (lokale otwarte w godz. 6–22)

• zakaz organizowania kongresów i targów, wydarzeń sportowych z udziałem publiczności na stadionach, boiskach, stadninach, torach wyścigowych, basenach i siłowniach oraz wydarzeń kulturalnych zarówno w zamkniętych, jak i otwartych obiektach sportowych

• w kinach ograniczenie do 25 proc. widowni

• w siłowniach i klubach fitness: 1 osoba na 10 m kw.

• całkowity zakaz działania dyskotek i klubów nocnych.

Powiaty w strefie czerwonej do 9 października

Do 9 października w strefie czerwonej pozostaną powiaty:

• aleksandrowski i żniński w woj. kujawsko-pomorskim

• białostocki w woj. podlaskim

• działdowski w woj. warmińsko-mazurskim

• gostyński, krotoszyński i międzychodzki w woj. wielkopolskim

• głubczycki w woj. opolskim

• kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w woj. pomorskim

• kłobucki w woj. śląskim

• limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w woj. małopolskim

• łęczyński w woj. lubelskim

• otwocki w woj. mazowieckim.

Powiaty w strefie czerwonej od 10 października

Od soboty 10 października na nowej liście znajdą się 32 powiaty i sześć miast:

• powiat aleksandrowski oraz Grudziądz w woj. kujawsko-pomorskim

• powiat janowski, łęczyński oraz włodawski w woj. lubelskim

• powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski w woj. łódzkim

• powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański w woj. małopolskim

• powiat otwocki oraz szydłowiecki w woj. mazowieckim

• powiat oleski w woj. opolskim

• powiat dębicki oraz mielecki w woj. podkarpackie

• powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki w woj. podlaskim

• powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot w woj. pomorskim

• powiat kłobucki w woj. śląskim

• powiat kielecki oraz Kielce w woj. świętokrzyskim

• powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki w woj. warmińsko-mazurskim

• powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński w woj. wielkopolskim

• Koszalin w woj. zachodniopomorskim.

