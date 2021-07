Z bezprawia nie powstaje prawo. Chyba że w państwie PiS

Skąd upór polityków Zjednoczonej Prawicy w kwestionowaniu właściwości trybunałów europejskich? Gaduły o obronie narodowej suwerenności przed knowaniami „ulicy i zagranicy” są wyłącznie zasłoną dymną.

Polska znalazła się w rankingu piłkarskim FIFA na 27. miejscu, najgorszym od 2015 r., natomiast wedle World Justice Project (dane za 2020 r.) zajmuje 28. miejsce w rankingu praworządności. To oczywiście całkowicie przypadkowa koincydencja, ale pokuśmy się o taki eksperyment myślowy. Załóżmy, że FIFA, do której to organizacji Polska przystąpiła z własnej i nieprzymuszonej woli w 1923 r., wyznaczyła sędziego X do prowadzenia meczu reprezentacji Polski z Luksemburgiem.