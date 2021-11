Wanda Traczyk-Stawska Warszawianką Roku 2021

Warszawiacy zdecydowali i zrobili to bijąc rekord frekwencji. Tegoroczna zwyciężczyni konkursu, Wanda Traczyk–Stawska, zdobyła ponad 51 tysięcy głosów. Podczas uroczystej gali w Teatrze Studio, laureatka plebiscytu honorującego wyjątkowe osobowości, otrzymała statuetkę Warszawianki Roku z rąk prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

„Siła kobiet, ich solidarność i ich determinacja ma ogromny wpływ na bieg wydarzeń – mówiła Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy i kapituły plebiscytu. Dziękując jej członkom za obrady mówiła o niezwykłym doświadczeniu, jakim jest wybór Warszawianki Roku. – To poznawanie kobiet, tego co robią dla całej społeczności, dzięki temu lepiej znam warszawianki i Warszawę. Dostrzegajmy wśród nas kandydatki do tego tytułu! – podkreśliła”. „Serdecznie dziękuję tym, którzy oddali swój głos w tegorocznym plebiscycie. Taki wynik pokazuje zarówno zaangażowanie społeczności, jak i to, jak nasza laureatka i jej działalność są ważne dla warszawiaków i warszawianek – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Wszystkie kandydatki łączy autorytet i odwaga. Pani Wanda Traczyk-Stawska uczy, że trzeba mieć odwagę każdego dnia, w każdej chwili – dodał prezydent Trzaskowski”.

Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Tytuł ten może być przyznany za działalność na rzecz stolicy, ale też realizację działań na rzecz promowania takich wartości jak otwartość, tolerancja, za wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej Warszawie. Warszawianką Roku może zostać każda kobieta – to warszawiacy decydują kto otrzyma ten tytuł. Spośród licznych zgłoszeń mieszkańców na kandydatkę do tytułu, kapituła konkursu wyłoniła w tym roku 10 kobiet, których działania pokazują, jak konsekwencją można zmienić otaczający nas świat. Do 22 października mieszkańcy mogli oddawać głos na: Katarzyna Augustynek, Sylwia Chutnik, Kamila Górniak, Marina Hulia, Agnieszka Kępka, Olga Kozierowska, Marta Lempart, Agnieszka Sikora, Wanda Traczyk-Stawska oraz Magdalena „Lusia” Żagałkowicz. Zwyciężyła Wanda Traczyk-Stawska, która zdobyła ponad 51 tysięcy głosów. To więcej niż liczba głosów oddanych łącznie w latach 2018 i 2019 roku.

Motyw przewodni edycji 2021 – Nadzieja Motywem przewodnim tegorocznej edycji Warszawianki Roku jest nadzieja. To pretekst do rozmowy, kto i co daje dziś nadzieję warszawiakom. W tym roku, głosujący uznali, że nadzieję niesie im Wanda Traczyk- Stawska – niezwykła kobieta, warszawianka, która nie boi się zabierać głosu w ważnych sprawach i która całym swoim życiem udowadnia, że nadzieja jest najlepszą motywacją do działania i może prowadzić do rzeczy wielkich. Laureatka mówiła, że jako harcerka nigdy nie straciła nadziei. „Przyrzekam Wam, że ona nigdy nie umrze. Jestem tutaj, żeby wezwać kobiety do walki o swoje prawa. Wanda Traczyk-Stawska wiele mówiła o wartościach, które są najważniejsze w życiu. Swoje wystąpienie zakończyła słowami – Wolności trzeba strzec, żeby zachować swoją człowieczą godność”.