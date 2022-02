Pożegnanie Daniela Passenta

Daniela Passenta, wybitnego felietonistę i naszego Przyjaciela, pożegnamy 25 lutego na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

Pogrzeb Daniela Passenta odbędzie się 25 lutego w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14 w domu pogrzebowym na Wojskowych Powązkach.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji i nieprzynoszenie kwiatów. W zamian można wesprzeć redakcję OKO.press. Datki będzie można wrzucać m.in. do wystawionej puszki.

Daniel Passent z tygodnikiem „Polityka” był związany od zawsze – do zespołu dołączył w 1959 r. Co tydzień publikował felietony, a od 2006 r. prowadził bloga „En Passant”. W TOK FM od 2012 r. z krótkimi przerwami prowadził autorską audycję „Goście Passenta”, emitowaną w każdą niedzielę o godz. 10. Z córką Agatą Passent, dziennikarką, autorką książek i bloga „Jakoś to nie będzie”, prowadził podkast „Polityki” – „Mój pierwszy raz” – o nim samym: o życiu, dorastaniu, wartościach, pracy i dziennikarstwie we współczesnej Polsce.

