Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Ruszamy za Jarosławem Kaczyńskim w tournée po Polsce, sprawdzamy, co się dzieje z partią Szymona Hołowni, piszemy o problemach kolei i tragicznym stanie dziecięcej psychiatrii. Co jeszcze w najnowszej „Polityce”?

W najnowszym numerze „Polityki” znajdziecie Państwo wiele interesujących, aktualnych reportaży, wywiadów i publicystyki. Oto wybrane pozycje z naszego menu:

• W 2035 r. w Europie ma już nie być samochodów spalinowych, same elektryki. Co to oznacza: technologicznie, finansowo, praktycznie na co dzień – pisze Adam Grzeszak.

• Prezes PiS Jarosław Kaczyński ruszył w tournée po Polsce i wygłasza dziwne przemówienia: o Tusku, Niemcach, LGBT i praworządności. Jak są odbierane te wystąpienia, kto przychodzi na spotkania z szefem rządzącej partii, o co chodzi Kaczyńskiemu w tej prekampanii wyborczej – za Kaczyńskim ruszył i jego dotychczasową trasę opisał Dawid Krawczyk.

• Co się dzieje z partią Szymona Hołowni i z nim samym rok po powrocie Donalda Tuska? Jaką rolę odegra lider Polski 2050 po opozycyjnej stronie? Czy w końcu zgodzi się na wspólną listę z Platformą Obywatelską – o tym w analizie politycznej Rafała Kalukina.