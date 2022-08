Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Wyniki przełomowego sondażu „Polityki” o poglądach Polaków na seks. O moralnych szantażach władzy oraz o karierze posła Andrzeja Jaworskiego, która pokazuje jej finansowo-polityczny system. O zakonach zajmujących się opieką nad dziećmi i o tym, czy grozi nam blackout. To tylko wybrane tematy z najnowszego numeru „Polityki”. Życzę przyjemnej lektury.

Jakie są poglądy Polaków na sprawy seksu, płci, rozrodczości. Jakie zachowania seksualne uznają za dopuszczalne, a co pozostaje tabu? W najnowszej „Polityce” znajdziecie Państwo wyniki sondażu zleconego przez nas pracowni Kantar. W komentarzu do tego badania Martyna Budna ocenia, na ile stajemy się społeczeństwem otwartym obyczajowo, tolerancyjnym na odmienności, jakie są tu różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami, między pokoleniami czy regionami kraju. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym materiałem.

Ponadto w najnowszym numerze „Polityki”:

• Na czym polegają moralne szantaże obozu władzy wobec opozycji, jakich tematów władza zakazuje i dlaczego te metody wciąż są skuteczne – o tym w artykule Mariusza Janickiego.

• Bayraktar, dron bojowy, który udało się pozyskać dla walczącej Ukrainy dzięki zbiórce zorganizowanej przez Sławomira Sierakowskiego, wzbudził nie tylko entuzjazm i poczucie solidarności, ale także kontrowersje, zwłaszcza na lewicy. Na czym polegają te wątpliwości? – o tym w artykule Rafała Kalukina.

• Co się teraz dzieje w dawnej „zonie” przy granicy polsko-białoruskiej, czy ktoś poniesie odpowiedzialność za niezgodne z prawem międzynarodowym „pushbacki”? – pisze Ewa Siedlecka.

• Kim jest Andrzej Jaworski? To były i zapewne przyszły poseł PiS, ulokowany w wielu państwowych firmach, ale przede wszystkim człowiek blisko związany z ojcem Tadeuszem Rydzykiem – o karierze, która dobrze pokazuje, na czym polega finansowo-polityczny system obecnej władzy, pisze Anna Dąbrowska.

• Jaka jest rzeczywistość polskich zakonów zajmujących się opieką nad dziećmi – pisze Justyna Kopińska.