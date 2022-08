Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czarnek i Roszkowski, czyli feralny początek szkoły. O wojnie polsko-niemieckiej pod flagą PiS. Kto naprawdę truje polskie rzeki i powietrze? Czy tzw. suwereniści okażą się ratunkiem dla partii Kaczyńskiego? To tylko wybrane tematy z najnowszej „Polityki”. Życzę przyjemnej lektury!

Nowy rok szkolny zapowiada się jako feralny nawet na tle tych nie najlepszych z ostatnich lat. Do stałych problemów: braku nauczycieli, niskich płac, dochodzą kłopoty ekonomiczne, ale też nowe zagrożenie – ideologiczne. Do edukacji już formalnie wkracza polityka, wizja Polski i świata ministra Czarnka i prof. Roszkowskiego, autora niesławnego podręcznika „Historia i teraźniejszość”.

Co to oznacza dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców, jak będzie wyglądała szkolna rzeczywistość w najbliższych miesiącach – o tym w najnowszej „Polityce” pisze Joanna Cieśla. A Rafał Kalukin opisuje sylwetkę Wojciecha Roszkowskiego, jego drogę życiową i naukową. Zachęcam do przeczytania tych materiałów.

• O wojnie polsko-niemieckiej pod flagą PiS, czyli skąd się bierze fobia dzisiejszej władzy wobec Berlina i jakie może mieć konsekwencje – pisze znawca tematyki europejskiej Piotr Buras.

• Czy za ekologiczną katastrofę na Odrze odpowiedzą wędkarze, co zdaje się sugerować władza? – o tym w tekście Agnieszki Sowy.

• O tym, kim są suwereniści i czy okażą się ratunkiem dla PiS w starciu z Brukselą i opozycją – w analizie Mariusza Janickiego.

• Kto truje polskie rzeki i powietrze? – mapa zagrożeń w tekście Violetty Krasnowskiej.

• Czy za zabójstwo Andrzeja K., ps. Pershing, siedzi w więzieniu właściwy człowiek? – o pojawiających się wątpliwościach w tej sprawie pisze Katarzyna Kaczorowska.