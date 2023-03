Paweł Śpiewak nie żyje. Oto jego tekst „Partie mało warte” z ostatniego numeru „Polityki”

Od polityki trzymałem się przez lata na dystans, ale mimo to zanurzyłem się w niej na dwa lata – na szczęście tylko dwa – zasiadając w okrągłej sali sejmowej, i czułem, z powodu stałej i mocnej klimatyzacji, wszechogarniający chłód. Chłód szedł z wywietrzników, ale i od towarzystwa – napisał prof. Paweł Śpiewak w poniższym tekście, który sam uznał jako szczególne podsumowanie swojej działalności politycznej. Prof. Śpiewak zmarł w środę w Warszawie.

Paweł Śpiewak (ur. 1951 r.)– historyk idei, socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych i profesor nadzwyczajny UW. Współzałożyciel podziemnego miesięcznika „Res Publica”. Wieloletni kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej w Instytucie Socjologii na UW. W latach 2005–07 poseł na Sejm (kandydował jako bezpartyjny z listy PO). Pomiędzy 2011 a 2020 r. dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Członek Kolegium Społecznego w Muzeum POLIN, publicysta i autor książek. Prof. Śpiewak zmarł w środę 30 marca 2023 r. w Warszawie.

Posadzono mnie z boku. Obok posłanki z kręgów bankierskich, Janusza Palikota z kręgu milionerów i pewnego bardzo zamożnego góralskiego przedsiębiorcy, który przeniósł się do partii rządzącej i został ministrem. Na pewno nie należałem do klasy milionerów. Nikogo w zasadzie nie znałem i nie byłem pewien, czy chcę bliżej poznawać. Kilka osób polubiłem, ale nic z tego nie wynikało. Zresztą na pierwszym jesiennym wyjeździe nad jezioro Como do willi chadeków, niegdyś willi Konrada Adenauera, usłyszałem dobrą radę od doświadczonego niemieckiego parlamentarzysty: proszę pamiętać, nie ma co się obawiać posłów z obozu przeciwnego, najbardziej niebezpieczni są koledzy z własnego klubu. Oni będą na pana donosić do swoich szefów i chętnie zaszkodzą.

Nie warto pisać o starciach w klubie, było ich nie tak dużo i zwykle dotyczyły personaliów, a wtedy najpoważniejsze wywoływała obecność Jana Marii Rokity; nikt go specjalnie nie lubił, choć mógł być ceniony za talenty umysłowe. Wystawiono go na odstrzał, powierzając rolę negocjatora w rozmowach koalicyjnych z PiS, w które w PO nie wierzono. Trafił na „spalony”. Kiedyś Rokita żarliwie wykańczał Olechowskiego, teraz sam był chłopcem do bicia.