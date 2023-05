Cyfrowe znaczy bezpieczniejsze

Rozmowa z Tomaszem Rychterem, dyrektorem Pionu Innowacji i Jakości w Centralnym Ośrodku Informatyki (COI), o nowej odsłonie aplikacji mObywatel i o tym, jak przekonać do niej wciąż niezdecydowanych.

Aplikacja mObywatel jest bardzo dobrze znana, ale już niedługo czekają ją duże zmiany.

To prawda. Chodzi przy tym o zupełnie nowe podejście. Teraz mObywatel opisywany jest często jako cyfrowy portfel na dokumenty. Jednak dzięki zmianom legislacyjnym stanie się on czymś znacznie więcej: asystentem obywatela. Aplikacja w wersji 2.0 ma być bramą do kontaktu z całą administracją państwową. Chcemy, aby jak najwięcej spraw można było załatwić w jednym miejscu.

Chyba najczęściej w ramach mObywatela korzystamy z cyfrowej wersji dowodu osobistego. Także w tym zakresie czeka nas sporo nowości. Na czym będą polegały?

Dowód osobisty w aplikacji zostanie zrównany z dokumentem plastikowym. To prawdziwy przełom. Będziemy mogli posługiwać się tym dowodem elektronicznym na przykład w banku czy przy załatwianiu spraw urzędowych. Co ważne, dokument cyfrowy nie będzie wcale kopią plastikowego. Otrzyma swoje własne serię, numer i termin ważności.

A co z plastikowymi dowodami?

One oczywiście pozostają, tak samo jak ich warstwa elektroniczna, czyli e-dowód. Jednak dowód w aplikacji mObywatel zyska nowe zastosowania. Jego jedyną barierą będzie w zasadzie ograniczenie ważności do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że do przekroczenia granicy w ramach Unii Europejskiej nadal będzie potrzebny dowód w wersji plastikowej.