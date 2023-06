Parada Równości 2023. „Wróżymy równość i piękność". Idą mer Paryża i ambasador USA

Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości pod hasłem „Wróżymy równość i piękność”. „Wzajemne wspieranie się jest niesłychanie istotne. Są tacy, którzy chcą oszukiwać i mamić polskie społeczeństwo, że różnorodność, wolność i tolerancja to zagrożenie dla rodziny. Nie ma większego kłamstwa” – mówił przed startem Parady prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Parada Równości rozpoczęła się o godz. 14 w Warszawie pod stacją metra Świętokrzyska. Długi pochód ludzi z tęczowymi fagami i transparentami (np. „Szczęśliwa osoba trans, której nie zobaczysz w mediach”), a także konwój platform na samochodach kierował się ulicami Marszałkowską i Waryńskiego do stacji metra Politechnika. Potem wzdłuż Pola Mokotowskiego, al. Niepodległości w stronę Pałacu Kultury i Nauki. Następnie rondem ONZ w kierunku Świętokrzyskiej.

Trzaskowski: W Warszawie zawsze będziecie bezpieczni

Uczestnicy Parady domagają się przede wszystkim ochrony przed przemocą, dyskryminacją i wykluczeniem. Upominają się o prawa osób trans i o ochronę przed mową nienawiści. Chcą mieć możliwość zawierania małżeństw i związków partnerskich.

„Na czele marszu, obok naszej platformy, pojawi się ogromna flaga w barwach flagi osób transpłciowych. Tegoroczna Parada dedykowana jest prawom osób transpłciowych. Dostęp do procedury uzgodnienia płci wolnej od poniżania i refundowanej, ściganie aktów nienawiści, realna walka z dyskryminacją osób transpłciowych – bez tego nie możemy mówić o prawach człowieka ani o państwie zapewniającym każdemu godność. Parada będzie iść po realizację tych postulatów aż do ich zrealizowania. Wierzymy, że nastąpi ono jak najszybciej” – czytamy na Facebooku organizatorów Parady.

Zanim Parada Równości wyruszyła, głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i mer Paryża Anne Hidalgo.

„Chciałem podziękować wszystkim organizatorkom i organizatorom. Wszystkim organizacjom, które wspierają marsz. A także wszystkim ambasadom, które są tutaj obecne, dlatego że ten sygnał płynie teraz do całego świata: Warszawa jest europejska, uśmiechnięta i tolerancyjna” – mówił Trzaskowski, który szedł na czele Parady. „Wzajemne wspieranie się jest niesłychanie istotne. Są tacy, którzy chcą oszukiwać i mamić polskie społeczeństwo, że różnorodność, wolność i tolerancja to zagrożenie dla rodziny. Nie ma większego kłamstwa. (…) Wszyscy zawsze w Warszawie mogą czuć się bezpiecznie. Cala społeczność LGBT+ zawsze będzie tu bezpieczna” – mówił Trzaskowski.

Anne Hidalgo na Paradzie Równości: Paryż jest z wami!

Anne Hidalgo dodała: „Dzielę z Rafałem i organizatorami umiłowanie wolności i tolerancji. Nie ma równości bez różnorodności i wolności. Chcemy tolerancyjnych miast europejskich. Zależy nam, aby wszystkie społeczności wiedziały, że Paryż i Warszawa są przeciwko tym, którzy chcą naruszyć prawa kobiet, osób LGBT. Radość życia, bycia razem daje nam poczucie bezpieczeństwa. Paryż jest z wami” – stwierdziła mer Paryża.

W Paradzie wziął udział także ambasador USA w Warszawie Mark Brzeziński z personelem swojej placówki. „Stany Zjednoczone wspierają równość i wspieramy Polskę i wszystkich Polaków, którzy wyznają te wartości. Prawa człowieka, równość - to najważniejsze wartości. Dlatego dzisiaj razem ze mną idzie 30 pracowników ambasady i jestem z tego bardzo dumny. Będziemy zawsze stać za tymi, którzy są dyskryminowani” - powiedział Brzeziński w rozmowie z TVN24.

Jak podał portal Onet.pl, doszło do jednego incydentu. „Doszło do prowokacji ze strony przedstawicieli Fundacji Życie i Rodzina. Kilka osób postanowiło spalić tęczowe flagi — symbol marszu i społeczności LGBT+. Nikt z uczestników Parady Równości się tym nie przejął. Wszyscy są tutaj po to, żeby tańczyć, bawić się, walczyć o swoje prawa” - napisał reporter Onetu Bartłomiej Bublewicz.

W parku Świętokrzyskim od godz. 11 działa Miasteczko Równości, w którym rozstawiono stoiska i namioty organizacji pozarządowych: stowarzyszeń Miłość Nie Wyklucza czy Lambdy, które działają przeciwko dyskryminacji.

Po zakończeniu parady organizatorzy zapraszają na inne wydarzenia. Na przykład wieczorem od godz. 19 w Kinotece trwać będzie Maraton Filmowy dla Równości. Z kolei w Kulturalnej przy placu Defilad odbędzie się silent disco. Organizatorzy zapraszają uczestników Parady na oficjalne after party do kompleksu Lunapark na Saskiej Kępie.