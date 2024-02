Lokalne rozgłośnie Polskiego Radia protestują przeciwko połączeniu z telewizją

Pracownicy Polskiego Radia nie chcą połączenia regionalnych rozgłośni z ośrodkami telewizji. „Staniemy się regionalnym radiowęzłem” – piszą w liście do ministra kultury.

O możliwym połączeniu regionalnych rozgłośni Polskiego Radia z ośrodkami telewizji mówi się od jakiegoś czasu w kontekście prac nad nową ustawą medialną. – Nie jesteśmy przeciwni zmianom w mediach – tłumaczy Agnieszka Czyżewska-Jacquemet z Polskiego Radia Lublin. – Dostrzegamy pozytywy wśród pojawiających się rozwiązań, szczególnie w obszarze odpolitycznienia i finansowania mediów służby publicznej. Niepokoi nas jednak perspektywa zdominowania naszej pracy przez telewizję, która generuje o wiele większe koszty – dodaje.

Rozgłośnia w Lublinie zainicjowała „List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia” do ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, a także do marszałków Sejmu i Senatu, premiera i sejmowej komisji kultury i środków przekazu. Podpisało go 741 dziennikarzy, techników, informatyków, pracowników pionów administracyjnych 14 regionalnych rozgłośni, czyli ok. 61 proc. wszystkich tam zatrudnionych osób.

„Staniemy się regionalnym radiowęzłem”

Radiowcy domagają się prawa do pełnej informacji o planowanych zmianach i dostępu do osób tworzących projekt nowego ładu medialnego w Polsce. „Koniecznym jest, abyśmy mogli przedstawić nasze stanowisko oraz wziąć udział w pracach nad nową ustawą. Nie wyobrażamy sobie, aby w demokratycznym kraju nasz głos mógł zostać pominięty – planowane zmiany dotyczą przecież bezpośrednio nas i naszych Słuchaczy” – piszą w liście.

Ich zdaniem odebranie regionalnym rozgłośniom statusu samodzielnych spółek i połączenie z ośrodkami telewizyjnymi źle wpłynie na jakość i warunki pracy, zuboży pejzaż medialny i kulturowy poszczególnych regionów oraz sprawi, że nie będą w pełni zdolni do wypełniania zadań misyjnych. „Różnorodność i dostosowanie oferty programowej do potrzeb mieszkańców konkretnych regionów stanowią od lat niekwestionowaną przewagę regionalnych rozgłośni radiowych nad wszystkimi innymi mediami, a zwłaszcza tworzonymi z poziomu centrali” – klarują pracownicy PR.

Obawiają się, że dochody z reklam radiowych trafią do wspólnego radiotelewizyjnego budżetu i znikną w ogromnych kosztach, jakie generuje telewizja. „Podobny los może spotkać fundusze z opłaty audiowizualnej. W rezultacie staniemy się regionalnym radiowęzłem” – czytamy w liście.

„Wiemy, co działo się w ciągu ostatnich ośmiu lat”

Radiowcy zauważają też, że ich rozgłośnie z dużą liczbą szybkich serwisów informacyjnych są dla słuchaczy pierwszym, podstawowym źródłem informacji. „Telewizja produkuje ich o wiele mniej i innymi metodami” – tłumaczą. Ich zdaniem próba połączenia mediów o tak różnej specyfice jak radio i telewizja odbije się na szybkości i jakość podawania informacji. „Stworzenie wspólnego newsroomu dla mediów, które z natury rzeczy posługują się odmiennymi środkami przekazu (słowo i obraz), jest nieracjonalne ze względów merytorycznych oraz organizacyjnych. Wpłynie negatywnie na realizację misji kształtowania opinii społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Odbiorcy potrzebują obecności różnorodnych, niezależnych i uzupełniających się mediów regionalnych, które zajmują się sprawami, jakie dla mediów ogólnopolskich są zbyt błahe lub nieistotne. Regionalne rozgłośnie radiowe dzięki swojej niezależności formalno-prawnej zawsze, wypełniając swoją misję, pochylały się nad takimi tematami”.

– Nie chcemy być kojarzeni z żadną opcją polityczną – zaznacza Czyżewska-Jacquemet. – Mamy świadomość, co wydarzyło się w naszych rozgłośniach w ciągu ostatnich ośmiu lat. Zależy nam jednak na konstruowaniu dobrej przyszłości, na jak najszerszym poinformowaniu o tym, jak funkcjonują rozgłośnie radia regionalnego. Jak i za ile pracujemy, jaka rolę spełniamy i dlaczego w demokratycznym kraju różnorodne formalnie regionalne media służby publicznej są podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego – dodaje.