Polacy w Białym Domu, wybory w episkopacie. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Prezydent i premier w Waszyngtonie; wybory w episkopacie; Duda zawetuje ustawy o tabletce „dzień po” i liberalizacji aborcji; koniec zerowego VAT na żywność; wylosowano numery list w wyborach samorządowych.

1. Duda i Tusk z Bidenem o bezpieczeństwie, NATO i Ukrainie

„Imponująca była zgodność poglądów przy tym stole. Mieliśmy wspólne stanowisko ze stroną amerykańską” – powiedział premier Donald Tusk, podsumowując spotkanie w Białym Domu i rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem. Wizyta odbyła się w 25. rocznicę wejścia Polski do NATO, ale tematami rozmów była pomoc dla walczącej z Rosją Ukrainy, sytuacja NATO, współpraca dwustronna i zakupy zbrojeniowe Polski w USA. Duda zaproponował, by państwa NATO zobowiązały się do przeznaczania nie 2, a 3 proc. PKB na obronność.

Prezydent USA powiedział, że zaangażowanie jego kraju w NATO jest „żelazne”. „Zawsze mówimy, że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na nas wszystkich” – stwierdził. Joe Biden ogłosił także pożyczkę 2 mld dol. dla Polski na zakup sprzętu wojskowego w Stanach i potwierdził sprzedaż 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Rozmowy dotyczyły również zakupu przez Polskę 1,7 tys. amerykańskich rakiet. Prezydent Duda spotkał się ponadto z amerykańskimi kongresmenami, a w środę ma uczestniczyć w rozmowach o współpracy z USA przy budowie elektrowni jądrowych w Polsce.

2. Episkopat wybierze nowych szefów

Dziś w Warszawie rozpocznie się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi diecezjalni wybiorą nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego episkopatu, którzy zajmą miejsce po odchodzących na emeryturę abp. abp. Stanisławie Gądeckim i Marku Jędraszewskim.

Na kościelnej giełdzie krążą nazwiska hierarchów, którzy mogą wchodzić w grę. „Szału nie ma, bo to duchowni szerzej nieznani i mało charyzmatyczni. Społeczne zainteresowanie tymi wyborami jest znikome, ogranicza się do kręgów kościelnych, politycznych i mediów. Przywódcy kościelni pokroju prym. Wyszyńskiego czy papieża Wojtyły dawno odeszli. Została po nich pustka. Ktokolwiek zostanie teraz wybrany, stanie przed bardzo poważnymi wyzwaniami. Największym jest kryzys, a nawet utrata wiarygodności władz kościelnych i autorytetu ludzi Kościoła w oczach rosnącej liczby obywateli i wiernych” – podsumowuje Adam Szostkiewicz.

3. Prezydent zawetuje ustawy o tabletce „dzień po” i liberalizacji aborcji

„Ustawy, która wprowadza niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady, nie podpiszę” – powiedział prezydent w Waszyngtonie w wywiadzie dla Marcina Wrony z TVN24. Jego zdaniem tabletka antykoncepcyjna „dzień po” dostępna bez recepty dla osób niepełnoletnich jest „daleko idącą przesadą”.

Uchwalona przez parlament nowelizacja Prawa farmaceutycznego przewiduje dostępność jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych dla osób powyżej 15 lat. Takie środki były dostępne do lipca 2017 r., kiedy PiS wprowadził konieczność zdobycia recepty od lekarza. Tabletkę „dzień po” trzeba zażyć w ciągu maksymalnie 120 godzin od współżycia.

Ponadto prezydent, zapytany, czy dopuszcza jakąkolwiek możliwość liberalizacji prawa do przerwania ciąży, powiedział, że „aborcja jest pozbawieniem życia człowieka i jeżeli ktoś żąda aborcji, to żąda prawa do zabijania”. Na pytanie, czy uznałby wynik referendum w spawie liberalizacji przepisów, odpowiedział, że „nie powinno być referendum w sprawach życia i śmierci”.

4. Koniec zerowej stawki VAT na żywność

Zerowa stawka VAT na część artykułów żywnościowych będzie obowiązywać tylko do końca marca. Mimo wiosennych wyborów samorządowych, a potem europejskich rząd nie zdecydował się na utrzymanie tej „promocji”, dotyczącej m.in. mięsa, nabiału, produktów zbożowych, owoców i warzyw. Od początku kwietnia, czyli zaraz po Wielkanocy, zostaną one objęte podstawową stawką VAT w wysokości 5 proc.

„Argument za powrotem do normalności to przede wszystkim coraz niższa inflacja. Prawdopodobnie w lutym spadła ona w okolice 2,5 proc. (w ujęciu rocznym). Koniec zerowego VAT oznacza ważny krok w wychodzeniu z tzw. tarcz inflacyjnych. A dla budżetu państwa konkretne wpływy – ok. 3 mld zł w skali jednego kwartału” – komentuje w serwisie „Polityki” Cezary Kowanda.

5. Wylosowano numery list w wyborach samorządowych

We wtorek w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej wylosowane zostały numery list komitetów wyborczych o zasięgu ogólnopolskim. To komitety, które zarejestrowały listy w co najmniej połowie okręgów do wszystkich sejmików województw. W losowaniu wzięło udział sześć komitetów.

Numer 1 przypadł KW PiS, numer 2 – KW Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, numer 3 – KKW Trzecia Droga Polska 2050-PSL, numer 4 – KKW Lewica, numer 5 – KKW Koalicji Obywatelskiej, a numer 6 otrzymał KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”.