Przeszukanie u Ziobry, awans Polski na Euro 2024. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Służby w domu byłego ministra sprawiedliwości, wniosek w sprawie Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego, Polska wygrywa z Walią w karnych, „Polityka” o nominatach z Collegium Humanum, katastrofa mostu w Baltimore.

1. Przeszukanie w domu Ziobry. Służby zatrzymały pięć osób

Służby specjalne przeszukały domy polityków Suwerennej Polski, w tym Zbigniewa Ziobry. „Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju” – napisała na portalu X Prokuratura Krajowa. „Zatrzymano pięć osób. Jest to czerech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości, związanych z funduszem, oraz jedna osoba, która jest beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości” – powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Wcześniej o przeszukaniach poinformował Patryk Jaki z Suwerennej Polski. Przekazał, że służby weszły do domów Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. Chodzi o projekt budowy ośrodka dla osób skrzywdzonych w wyniku przestępstw. Buduje go Fundacja Profeto, na czele której stoi sercanin Michał O., prywatnie znajomy Zbigniewa Ziobry – według informacji Radia ZET został zatrzymany. Profeto miała otrzymać na centrum aż 100 mln zł.

Sam Zbigniew Ziobro pojawił się we wtorek ok. godz. 20 pod przeszukiwanym domem. Jego zdaniem powinien być zawiadomiony o czynności przeszukania, a jego prawa zostały naruszone.

2. Wniosek o Trybunał Stanu dla Glapińskiego złożony

Wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu przygotowała i złożyła we wtorek w Sejmie grupa posłów koalicji rządowej. Wniosek podpisało 191 osób. Zarzuty dotyczą m.in. pośredniego sfinansowania przez NBP deficytu budżetowego poprzez skup obligacji skarbowych, interwencji walutowych podejmowanych bez należytego upoważnienia od zarządu NBP, osłabienia złotówki poprzez obniżenie stóp procentowych NBP, co miało być „bezpośrednio związane z kampanią wyborczą”, a także uchybienia apolityczności prezesa NBP.

Członkowie zarządu NBP, ale bez samego prezesa, ogłosili, że to próba złamania niezależności polskiego banku centralnego. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił, że postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wstępnego wniosku może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. „Zaczyna się wielka gra między Adamem Glapińskim a państwem polskim, w którym stawką jest nie tylko opróżnienie skrajnie upolitycznionego stanowiska prezesa NBP i otwarcie drogi do uzdrowienia tej arcyważnej instytucji, lecz również los samego prezesa” – pisze w komentarzu Jan Hartman.

3. Polscy piłkarze awansowali na Euro 2024 w Niemczech

Polska pokonała w Cardiff Walię po rzutach karnych wygranych 5:4 i awansowała na piłkarskie mistrzostwa Europy, które odbędą się latem na niemieckich boiskach. Do końca dogrywki obu drużynom nie udało się strzelić bramki; gol Walijczyków zdobyty w ostatnich minutach pierwszej połowy nie został uznany ze względu na spalonego. Decydujący był ostatni karny strzelany przez wyspiarzy – strzał obronił Wojciech Szczęsny. Wcześniej w półfinale baraży polska reprezentacja pokonała Estonię na Stadionie Narodowym 5:1.

Nastroje kibiców nieco się poprawiły po eliminacjach do Euro 2024, gdy drużyna Roberta Lewandowskiego przegrała z Albanią, Czechami i Mołdawią, nie tracąc punktów tylko w starciu z Wyspami Owczymi. Zajmując trzecie miejsce w tabeli, biało-czerwoni na awans do mistrzostw mogli liczyć już tylko w barażach. Komentuje Krzysztof Matlak: „Cieszymy się, choć nie można zapominać, że nasi piłkarze zafundowali nam niepotrzebne dodatkowe emocje, przegrywając eliminacje w grupie. Oby wygrana w Cardiff była początkiem odbudowy narodowej drużyny.”

4. Ustalenia „Polityki”: 182 osoby weszły w ciągu roku do rad nadzorczych z dyplomem Collegium Humanum

„Polityka” dotarła do wykazu 63 uczelni, na których kandydaci do rad nadzorczych zdobywali dyplomy MBA. Jak ustaliliśmy, w 2021 r. aż 661 osób weszło do rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa dzięki MBA. 182 z nich miały dyplom Collegium Humanum, a 106 – Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, także związanej z rektorem Pawłem C. Przypomnijmy, w 2017 r. PiS otworzył szeroko bramę do rad nadzorczych państwowych spółek, dopisując do ustawy opcję dla tych, którzy mają dyplom MBA. Maszynką do produkcji tych dyplomów dla ludzi związanych z władzą, ale też z ówczesną opozycją, było Collegium Humanum, na której czele stał aresztowany kilka tygodni temu Paweł C.

Do władz państwowych spółek weszli dzięki dyplomom z Collegum Humanum m.in.: Marek Chraniuk (prezes zarządu PKP Intercity), Krzysztof Kuśmierowski (rada nadzorcza PGE Dystrybucja), Dariusz Zagdański (Wsparcie Grupa Tauron) czy Kamil Patynowski (Lotos Terminale). Wielu polityków związanych z opozycją też chwaliło się dyplomami MBA tej uczelni, w tym posłowie Waldemar Sługocki i Aleksandra Gajewska.

5. USA: Katastrofa w Baltimore. Zawalił się most

W most Key Bridge w amerykańskim Baltimore uderzył kontenerowiec, do wody wpadli ludzie i samochody. Do katastrofy doszło ok. godz. 1:30 czasu lokalnego (6:30 czasu polskiego). W sieci pojawiły się nagrania – widać na nich, jak statek towarowy uderza w jeden z filarów przeprawy, która po kilku sekundach zawala się. Kontenerowiec zmierzał z Baltimore do Sri Lanki. Wypłynął z portu zaledwie pół godziny przed wypadkiem. Z relacji w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że po uderzeniu zapalił się i zatonął.

A bridge in the US city of Baltimore has entirely collapsed into the Patapsco River after being hit by a container ship.



Jon & Sally had the latest on #BBCBreakfast https://t.co/LIbeB09HG8 pic.twitter.com/FhhTaj53qM — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 26, 2024

Prezydent USA Joe Biden potwierdził, że wciąż trwają poszukiwania sześciu osób. Dwie osoby zostały uratowane, z czego jedna nie doznała uszczerbku na zdrowiu, a druga jest w szpitalu w stanie krytycznym. Dodał, że załoga kontenerowca Dali firmy Maersk informowała o utracie kontroli nad statkiem, co pozwoliło uratować życie kierowców nadjeżdżających pojazdów. Potwierdził też, że incydent był wypadkiem i nic nie wskazuje na to, by „doszło do jakiegokolwiek celowego czynu”. „Poleciłem mojemu zespołowi, by poruszył niebo i ziemię, by ponownie otworzyć port w Baltimore i odbudować most Key tak szybko, jak to tylko możliwe” – powiedział Biden.