USA: Katastrofa w Baltimore. Zawalił się most

Most w Baltimore zawalił się po tym, jak uderzył w niego kontenerowiec. Do wody wpadli ludzie i samochody. Trwa akcja ratunkowa.

Do katastrofy doszło ok. godz. 1:30 czasu lokalnego w Baltimore (6:30 czasu polskiego). W sieci pojawiły się nagrania – widać na nich, jak statek towarowy uderza w jeden z filarów mostu Key Bridge. Przeprawa po kilku sekundach zawaliła się. Kontenerowiec zmierzał z Baltimore do Sri Lanki. Wypłynął z portu zaledwie pół godziny przed wypadkiem. Z relacji w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że po uderzeniu zapalił się i zatonął.

A bridge in the US city of Baltimore has entirely collapsed into the Patapsco River after being hit by a container ship.



Jon & Sally had the latest on #BBCBreakfast https://t.co/LIbeB09HG8 pic.twitter.com/FhhTaj53qM — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 26, 2024

Kevin Cartwright ze straży pożarnej w Baltimore przekazał BBC, że do rzeki wpadło siedem osób i kilka pojazdów. Burmistrz miasta Brandon M. Scott poinformował w mediach społecznościowych, że jedzie na miejsce zdarzenia i jest w stałym kontakcie ze służbami pracującymi na miejscu.

I'm aware of and en route to the incident at the Key Bridge. I have been in contact with @BaltimoreFire Chief Wallace, @GovWesMoore @JohnnyOJr, and @AACoExec. Emergency personnel are on scene, and efforts are underway. — Brandon M. Scott (@MayorBMScott) March 26, 2024

Na razie nie ma informacji o dokładnej liczbie poszkodowanych. Dojazd na most został zamknięty w obu kierunkach.

Czteropasmowy Key Bridge ma ponad 2,5 km długości, jest częścią autostrady międzystanowej nr 695. Został otwarty w marcu 1977 r., nosi imię autora amerykańskiego hymnu narodowego, Francisa Scotta Key, choć znany jest bardziej jako Key Bridge. Rocznie korzysta z niego ponad 11 mln pojazdów.