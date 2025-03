Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Polak po szkole; sprawa lekarzy ojca Ziobry; co z tą Konfederacją; Jacek Bartosiak o globalnych strategiach w niespokojnym świecie; terapie daremne; wieś robi casting na mieszkańców; instrukcja obsługi Trumpa; urodziny Simsów. To wszystko i jeszcze więcej w nowej „Polityce”.

W najnowszej „Polityce”, w gorącym dla kraju i świata okresie, proponujemy nowe, aktualne tematy pod różne gusta i zainteresowania, między innymi:

• Co wiedzą, czego nie wiedzą, a co wiedzą źle Polacy, czyli omówienie badania Barometru na temat stanu naszej edukacji w porównaniu do innych krajów – pisze o tym Joanna Cieśla.

• Czy Konfederacja stanie się Alternatywą dla Polski na wzór niemieckiej AfD, skąd wzrost popularności tej formacji i jej lidera Sławomira Mentzena, komu to politycznie najbardziej zagraża – analizuje Rafał Kalukin.

• To chyba najdłuższa sprawa sądowo-medyczna w Polsce (oskarżenie lekarzy o spowodowanie śmierci ojca byłego ministra Zbigniewa Ziobry trwa już prawie 20 lat) i jeszcze się nie zakończyła. Jaki jest aktualny stan? – opisuje Anna Dąbrowska.

• Co zrobić z neosędziami? – dwa projekty w tej sprawie i cały problem analizuje Ewa Siedlecka.