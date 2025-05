Czy afera z mieszkaniem zatopi Nawrockiego? PiS celowo gmatwa, prawa flanka nie śpi

Afera mieszkaniowa jeszcze nie przygasa, ale jej największy rozbłysk mamy za sobą. Pytanie, co z niej pozostanie w wyborcach i czy zapewni Rafałowi Trzaskowskiemu prezydenturę.

Do wyborów pozostało siedem dni z godzinami. To wystarczająco dużo czasu, aby odwrócić wzrok obserwatorów polityki od afery mieszkaniowej. Zwłaszcza gdy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego dochodzi do tragedii, świat śledzi komin Kaplicy Sykstyńskiej, a rząd – w przeciwieństwie do poprzedników – nie jest w posiadaniu mediów w wydaniu Jacka Kurskiego.

Czy niesmak po prawno-obyczajowych wątpliwościach wokół Karola Nawrockiego pozostanie, dowiemy się najpewniej dopiero przy urnach, i to 1 czerwca. Dotychczasowe sondaże nie dają jednoznacznej odpowiedzi, a wydaje się, że najcięższe działa już wystrzeliły i z lufy medialnych doniesień unosi się jedynie dym. Konkurujące z Nawrockim sztaby i ich kandydaci zrobią wiele, aby unosił się jak najdłużej – punktów zapalnych jest wiele.

Mieszkanie za wódkę

Największym zagrożeniem dla Karola Nawrockiego pozostaje aspekt obyczajowy. Z kolejnych doniesień wiemy, że faktycznie zobowiązał się do opieki nad Jerzym Ż. (PiS ujawnił nazwisko, czym zajął się prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na piśmie. Wcześniej taką wersję podważali politycy PiS z Przemysławem Czarnkiem na czele. Jarosław Kaczyński wprost kwestionuje wiarygodność umowy. Zaangażowanie prezesa dowodzi, że uznał sprawę za poważną i postanowił osobiście interweniować. Dotychczas wizerunek Nawrockiego pozostawał problemem sztabu.