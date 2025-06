Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Prawica po zwycięstwie Karola Nawrockiego; jak przeżywają porażkę wyborcy Rafała Trzaskowskiego; Polska kibolska; dyskryminacja osób grubych; o fałszywej psychoterapeutce; dlaczego umieramy w bólu; raport o polskim luksusie. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym numerze „Polityki”.

W najnowszej „Polityce” wracamy oczywiście do wyborów prezydenckich i ich politycznych konsekwencji, w tej części proponujemy:

• Co się dzieje w obozie prawicy po zwycięstwie Karola Nawrockiego, jakie plany ma PiS, co na to Konfederacja, czy nowy prezydent będzie bardziej sprzyjał Kaczyńskiemu czy Mentzenowi – sytuację analizuje Wojciech Szacki.

• Jak Platforma, rząd i cała koalicja rządząca radzą sobie z wyborczą porażką, czy Tusk ma plan awaryjny, na czym może polegać, jak ma wyglądać nowa opowieść władzy, aby oddalić scenariusz pewnego zwycięstwa prawicy w 2027 r. – o tym w tekście Rafała Kalukina.

• Co się stało w kampanii, jakie zmiany zaszły w elektoratach, że wygrał kandydat PiS, jakie zjawiska społeczne i polityczne się do tego przyczyniły, co z tego wynika na przyszłość – mówi socjolog i politolog prof. Radosław Markowski w rozmowie z Jakubem Marmurkiem.

• Jak przeżywają porażkę wyborcy Rafała Trzaskowskiego, jak ją tłumaczą, co sądzą o politycznej przyszłości koalicji i rządu Tuska – w reportażu Jakuba Halcewicza i Michała Tomasika.

Ponadto w nowej „Polityce” wiele innych tematów, m.in.:

• Polska kibolska, czyli wszystko o tej specyficznej subkulturze, ustawkach, obyczajach, powiązaniach ze światem przestępczym – w okładkowym tekście Marcina Piątka.

• O dyskryminacji osób grubych, kulturze diety, skutkach presji na odchudzanie – w rozmowie z Urszulą Chowaniec i Natalią Skoczylas.

• Jak fałszywej psychoterapeutce udawało się przez lata leczyć ludzi, którzy w dodatku byli zadowoleni z jej usług – pisze Zbigniew Borek.

• O pasjonującym życiu pszczół, hierarchii w ulu, także o niesnaskach w środowisku pszczelarzy – opowiada w wywiadzie Internetowa Pszczelara Natalia Jakubus.

• W naszym cyklu „Odchodzić po ludzku” tym razem tekst Pawła Walewskiego o tym, dlaczego w Polsce umiera się w bólu, choć można go uśmierzać.

• Raport o polskim luksusie, czyli jak się żyje na bogato i ile to kosztuje – relacjonuje Adam Grzeszak.

I jeszcze w nowym wydaniu: • wojsko według Trumpa; • czy nowy papież pozwoli politykom wykorzystywać katolicyzm; • tajemnice piasków Półwyspu Arabskiego; • co daje upuszczanie krwi; • muzyczny festiwal wspomnień lat 90.; • kampanijne frazy; • wino z greckiej wyspy.

Polecam także pozostałe teksty z najnowszej „Polityki”, wszystkie zasługują na uwagę. Przypominam także Państwu o nowej możliwości prenumerowania naszego tygodnika za pomocą usługi InPost paczkomat – dostawa zawsze w środę, bez opłat za wysyłkę i przy niższej cenie. Życzę przyjemnej lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego