Nowy gabinet Tuska. Gen. Skrzypczak nie żyje. Bogucki u Nawrockiego. 5 tematów na dziś

Kiedy rekonstrukcja rządu; gen. Skrzypczak nie żyje; Bogucki na czele kancelarii Nawrockiego; złoża ropy na Bałtyku; Polska sygnatariuszem apelu ws. Gazy.

1. Rekonstrukcja rządu już w środę

„Premier Donald Tusk ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godz. 10” – poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. W poniedziałek odbyło się kolejne spotkanie liderów partii koalicyjnych. Do rekonstrukcji rządu miało dojść pierwotnie 15 lipca, ale na prośbę Szymona Hołowni przesunięto ją o tydzień.

Z medialnych przecieków wynika, że przede wszystkim ubędzie ministerstw i wiceministrów, powstaną za to dwa duże resorty: gospodarki i energetyki. Mówi się, że nowym wicepremierem zostanie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Sikorski jest najlepiej ocenianym politykiem w rządzie. W badaniu IBRiS na zlecenie Onetu zajął pierwsze miejsce na podium pod względem zaufania. Sukces smakuje podwójnie, bo jako jeden z niewielu uzyskał bilans dodatni – ufa mu 43,2 proc., a nie ufa 38,3 proc. Dodatkowo neutralny stosunek deklaruje 15,9 proc. To potencjał, by zjednać sobie połowę społeczeństwa, co jest niespotykane na skalę całej koalicji” – pisze Michał Tomasik na polityka.pl.

Premier Tusk uciął spekulacje, że do rządu w randze wicepremiera miałby wejść Szymon Hołownia.

2. Nie żyje gen. Waldemar Skrzypczak

O śmierci generała Waldemara Skrzypczaka poinformował minister obrony narodowej: „To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm – te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążoną w żałobie Rodziną” – napisał na X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gen. Skrzypczak w latach 2006–09 był dowódcą Wojsk Lądowych, w latach 2012–13 wiceministrem obrony ds. uzbrojenia i modernizacji, w przeszłości dowodził Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe w Iraku. Zmarł w wieku 69 lat. „Był jednym z najodważniejszych wojskowych, który mówił władzy prawdę w oczy, gdy był w służbie – i jednym z najważniejszych głosów polskiej debaty obronnej, gdy służbę opuścił. Waldemar Skrzypczak to była instytucja, filar, opoka” – pisze Marek Świerczyński. A Juliusz Ćwieluch wspomina: „Był jednym z najlepszych, ale też najbardziej barwnych polskich generałów. Szkoda, że bycie barwnym czasem przesłaniało mu bycie najlepszym. Swoją charyzmą mógłby obdzielić kilku innych”.

3. Nawrocki układa kancelarię

Karol Nawrocki ogłosił, że na czele kancelarii prezydenta stanie Zbigniew Bogucki, a jego zastępcą zostanie Adam Andruszkiewicz. Obaj są posłami PiS; Bogucki był w przeszłości m.in. wojewodą zachodniopomorskim, a Andruszkiewicz wiceministrem cyfryzacji, odpowiadał też za kampanię internetową Nawrockiego.

Wcześniej jako kandydata na szefa kancelarii wskazywano byłego ministra nauki i edukacji Przemysława Czarnka, który został niedawno wiceprezesem PiS i według medialnych doniesień nie chciał zrezygnować z funkcji w partii – taki warunek miał mu postawić Nawrocki.

4. Są złoża ropy na Bałtyku

Kanadyjska spółka Central European Petroleum (CEP), prowadząca odwierty na Bałtyku kilka mil od Świnoujścia, szacuje, że w odkrytym właśnie złożu Wolin East znajduje się „22 mln ton wydobywalnych węglowodorów w postaci ropy naftowej i kondensatu oraz 5 mld m sześc. gazu o jakości handlowej”. Byłoby to największe konwencjonalne złoże węglowodorów odkryte w Polsce i jedno z największych konwencjonalnych złóż w Europie odkrytych w ostatniej dekadzie. Brzmi co najmniej obiecująco.

Huraoptymizmu nie podziela dziennikarz „Polityki” Adam Grzeszak, od lat piszący m.in. o przemyśle wydobywczym. „Nie napiszę o Kuwejcie, bo już zbyt wiele drugich Kuwejtów przeżyłem. Choćby słynne Karlino nieopodal Koszalina, gdzie ropa trysnęła w niebo, a potem się zapaliła, co Polacy śledzili na ekranach telewizorów, emocjonując się czekającym nas deszczem petrodolarów. Te bardzo by się wtedy przydały, bo był rok 1980. Potem okazało się, że ropa trysnęła, ale było jej niewiele i po trzech latach zakończono wydobycie” – przypomina Grzeszak. I dodaje: „nawet jeśli deklaracje spółki się potwierdzą, to nie otwierałbym jeszcze szampana. Bo trzeba znać proporcje: 22 mln ton ropy to mniej, niż zużywa polska gospodarka w ciągu roku (ponad 26 mln ton), a 5 mld m sześc. gazu to jedna trzecia naszego rocznego zużycia”.

5. Apel ws. zakończenia wojny w Gazie

Ministrowie spraw zagranicznych 25 krajów, w tym Polski, wezwali do natychmiastowego zakończenia wojny w Strefie Gazy. Jak podkreślają, system dostarczania pomocy Palestyńczykom „pozbawia ich ludzkiej godności”. Sprzeciwiają się też kategorycznie izraelskim planom budowy „miasta humanitarnego” w tym regionie. Ministrowie są gotowi wesprzeć działania zmierzającego do pokoju, potwierdzili też pełne poparcie dla wysiłków USA, Kataru i Egiptu. W apelu potępili „przekazywanie pomocy drogą kropelkową i zabijanie cywilów, w tym dzieci, starających się zaspokoić swoje potrzeby związane z wodą i żywnością”.

Pod oświadczeniem podpisali się przedstawiciele Australii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch, a także komisarka ds. równości, gotowości i zarządzania kryzysowego Hadja Lahbib.

W poniedziałek do położonego w centralnej części Gazy Dajr al-Balah wjechały izraelskie czołgi. W niedzielę mieszkańcom południowo-zachodniej części miasta nakazano ewakuację. Izraelska armia podejrzewa, że w okolicy przetrzymywani są zakładnicy. Dotychczas powstrzymywała się od operacji tutaj w obawie, że Hamas spełni groźby i dokona egzekucji jeńców.