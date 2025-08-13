Finał skandalu na Narodowym. Protesty po śmierci reportera. Świątek w Cincinnati. 5 tematów na dziś

Deportacja za banderowskie flagi; świat protestuje po śmierci reportera w Strefie Gazy; UE wspólnie o Ukrainie; śmierć górnika w Knurowie; Iga Świątek zagra o ćwierćfinał w Cincinnati.

1. Skandal na Narodowym: sprawcy opuszczą Polskę

„Ma już swój finał sprawa, która zbulwersowała opinię publiczną. Otrzymałem właśnie informację, że wobec 63 osób wszczęte jest postępowanie. Będą musiały opuścić kraj, dobrowolnie lub pod przymusem. To 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów” – oświadczył we wtorek Donald Tusk.

Przypominamy, że chodzi o skandal z rozwieszeniem banderowskiej flagi na koncercie białoruskiego rapera Maxa Korża. Wyprzedany występ miał uświetnić obchodzoną w Polsce piątą rocznicę wyborów prezydenckich na Białorusi. Doszło na nim jednak do chuligańskich starć, a finałem kontrowersji było rozwieszenie przez grupę Ukraińców flagi UPA.

„Oczywiście każdy naród ma prawo do swoich bohaterów. Ale w każdym kraju zrozumiałe oburzenie budzi fetowanie nazistów, ludobójców. Podobnie jest z OUN-UPA. Jeśli Ukraińcy u siebie stawiają pomniki Banderze, to ich wola, ich wybór. A my mamy w tej sprawie jasny pogląd. Jednak manifestowanie pod flagą UPA w Polsce jest przekroczeniem wszelkich granic i norm” – komentowała na naszym portalu Jagienka Wilczak.

2. Świat protestuje po śmierci reportera w Gazie

Chodzi o Anasa al-Sharifa, jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy Al-Dżaziry, który zajmował się konfliktem izraelsko-palestyńskim. 28-latek zginął w bombardowaniu z pięciorgiem reporterów i pracowników mediów. Według izraelskich władz pod dziennikarską przykrywką działał na rzecz Hamasu i był odpowiedzialny za „zaawansowane ostrzały rakietowe” na terytorium Izraela.

Brakuje jednak dowodów aktywnej wojskowej działalności reportera – miałyby to być m.in. relacje znajomych, wypowiadających się anonimowo o tym, że al-Sharif w młodości współpracował z biurem komunikacji Hamasu.

Świat żąda lepszych poszlak – szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wezwała Izrael do opublikowania dowodów, krytykę ataków na dziennikarzy przedstawiły również służby prasowe premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. „Problem w tym, że to niczego nie zmienia. Jak ponad rok temu na łamach »The Atlantic« pisała Anne Applebaum, działania Netanjahu w Gazie to dowód, że »nie ma już zasad«. Izraelowi nie zależy na międzynarodowej opinii publicznej – zresztą na tym froncie jego walka wydaje się przegrana” – pisze Mateusz Mazzini.

3. Oświadczenie UE ws. wojny w Ukrainie

„Drogi do pokoju w Ukrainie nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Sensowne negocjacje mogą odbywać się jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych” – napisano w oświadczeniu, pod którym podpisało się 26 przywódców państw UE. Pod dokumentem zabrakło jedynie podpisu przedstawiciela Węgier.

Z dokumentu wynika również, ze UE będzie nadal udzielać Ukrainie „wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego, ponieważ Ukraina korzysta ze swojego niezbywalnego prawa do samoobrony”. Ma to uprzedzać ewentualne próby Putina przeforsowania ograniczeń dla ukraińskiego wojska lub żądania odstąpienia przez Ukrainę od starań o członkostwo w UE.

Z kolei Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina nie może zgodzić się na rosyjską propozycję oddania części terytorium w zamian za zawieszenie broni, ponieważ Moskwa wykorzystałaby to jako pretekst do rozpoczęcia nowej wojny. Jak dodał, żadne decyzje dotyczące jego kraju nie mogą być podejmowane bez udziału Kijowa. To nawiązanie do zaplanowanego na 15 sierpnia spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce.

4. Nie żyje poszukiwany górnik z kopalni w Knurowie

Jak poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa, lekarz stwierdził zgon poszukiwanego górnika, do którego dotarli po wielogodzinnej akcji ratownicy. Do silnego wstrząsu doszło w poniedziałek wieczorem na poziomie 850 m podczas drążenia przodka w tzw. ruchu Knurów. W rejonie wstrząsu przebywało dziewięciu górników, największym problemem było zagrożenie metanowe – wstrząs zniszczył rękaw, którym do przodka doprowadzane było powietrze.

W rejonie wstrząsu przebywało dziewięciu górników; ośmiu wycofało się o własnych siłach. Pięciu z nich, którzy trafili do szpitali, zostało już wypisanych do domów. Jak podaje PAP, co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego notowanych jest ok. 1,5 tys. wstrząsów zaliczanych do kategorii wysokoenergetycznych (o magnitudzie powyżej 1,7).

5. Iga Świątek gra od razu o ćwierćfinał

Polka trzecią rundę w Cincinnati przeskoczyła, bo jej rywalka Marta Kostiuk poddała mecz walkowerem – doznała kontuzji nadgarstka. O ćwierćfinał Iga Świątek zawalczy dziś z Rumunką Soraną Cîrsteą. Turniej w Cincinnati ma rangę WTA 1000, więc jest się o co bić. Czołowe zawodniczki na razie trzymają się mocno, większych sensacji nie ma (nie licząc może porażki dobrze w tym sezonie dysponowanej Eliny Switoliny czy finalistki Wimbledonu Amandy Anisimovej), ale jeszcze wszystko się może wydarzyć. Jak pamiętamy, niedawno turniej w Montrealu wygrała 18-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, nie dając szans w finale doświadczonej Naomi Osace (w jej boksie od jakiegoś czasu zasiada Tomasz Wiktorowski).

Cincinnati to ostatni przystanek przed nowojorskim US Open. Rok temu oba te turnieje wygrała Aryna Sabalenka, liderka rankingu kobiecego tenisa. Dziś ma sporą przewagę w punktacji nad rywalkami, druga w zestawieniu jest Coco Gauff, trzecia Iga Świątek.