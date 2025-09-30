Plan Trumpa dla Gazy. Ukraina może atakować cele w głębi Rosji. 5 ważnych tematów na dziś

Karol Nawrocki złożył w Sejmie dwie nowe inicjatywy; Trump zezwolił na ataki w głębi Rosji; amerykański plan dla Gazy; Ziobro przed komisją ds. Pegasusa; Hołownia chce do ONZ.

1. Prezydent chce zmian w obywatelstwie

Karol Nawrocki skierował w poniedziałek do Sejmu dwa projekty. Jeden dotyczy zmian w nadawaniu polskiego obywatelstwa. Prezydent chce wydłużenia „minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (...) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego z trzech do 10 lat”.

Drugi projekt wprowadza zmiany w dwóch ustawach: o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz w Kodeksie karnym. IPN miałby badać i ścigać zbrodnie popełnione przez członków OUN-UPA i ich współpracowników, w tym rzeź wołyńską, uznaną za ludobójstwo. Nowe przepisy pozwoliłyby też na karanie za zaprzeczanie tym zbrodniom lub ich gloryfikację, podobnie jak w przypadku zbrodni nazistowskich.

Kancelaria Prezydenta przypomina, że zaproponowane przepisy znajdowały się w prezydenckiej ustawie o pomocy Ukraińcom, których rząd nie uwzględnił.

2. Trump zezwala na ataki na cele w Rosji

Prezydent Stanów Zjednoczonych zgodził się na ukraińskie ataki dalekiego zasięgu w głębi terytorium Rosji – ogłosił specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg w telewizji Fox News. Pytany, czy wojska ukraińskie mają zgodę na wykorzystywanie w tym celu amerykańskiej broni, Kellogg odparł: „Jest różnie. Czasem mają, czasem nie”.

Prezydent Ukrainy na niedawnym spotkaniu z Trumpem poprosił o dostarczenie rakiet Tomahawk o zasięgu 2,5 tys. km, ale jeszcze nie podjęto decyzji w tej sprawie.

„Znając dotychczasowe zwyczaje, Amerykanie będą uczestniczyć w procesie wyboru celów, żeby zapobiec radosnej twórczości na tym polu. Ale użycie tak precyzyjnych pocisków do atakowania obiektów w promieniu 400 km od granicy pozwoli na niszczenie takich obiektów jak kluczowe elementy baz lotniczych, niektóre zakłady zbrojeniowe, ważne mosty na szlakach zaopatrywania wojsk rosyjskich w Ukrainie, być może pociągi z amunicją i paliwem na stacjach rozrządowych, składy paliw, stanowiska dowodzenia, składy amunicji itp.” – piszą w swoim codziennym raporcie z wojny Michał i Jacek Fiszerowie.

3. Amerykański plan dla Gazy

Podczas spotkania w Waszyngtonie premier Benjamin Netanjahu poparł 20-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa dla Gazy.

Plan zakłada uwolnienie wszystkich zakładników Hamasu w ciągu 72 godz. od zawarcia porozumienia, a następnie uwolnienie palestyńskich więźniów i stopniowe wycofywanie się wojsk izraelskich z palestyńskiego terytorium przy jednoczesnym zachowaniu przez Izrael strefy buforowej wewnątrz Strefy Gazy. W ich miejsce wysłane mają zostać Międzynarodowe Siły Stabilizacyjne, które miałyby rozbroić Hamas, a władzę objąć ma apolityczna administracja złożona z palestyńskich technokratów. Ich pracę ma jednak nadzorować międzynarodowe ciało, zwane Radą Pokoju, na której czele stanie sam Trump.

Amerykański prezydent zagroził przy tym, że jeśli Hamas odrzuci propozycję, poprze on dalsze izraelskie działania wojenne.

4. Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przyznał na posiedzeniu komisji śledczej, że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Dodał, że finalna decyzja o zakupie systemu Pegasus należała do ówczesnego wiceszefa resortu Michała Wosia.

Ziobro opisywał, że Pegasus był stosowany wobec byłego ministra transportu i byłego szefa ukraińskiej agencji drogowej Sławomira Nowaka. Wymienił także m.in. sprawę Polnordu, czyli giełdowej spółki deweloperskiej, o której było głośno w związku ze śledztwem prokuratury przeciwko adwokatowi Romanowi Giertychowi, obecnie posłowi KO.

Według Ziobry skorzystanie z Funduszu Sprawiedliwości było możliwe dzięki zmianie w ustawie, która sprawiła, że Fundusz ten mógł służyć także przeciwdziałaniu przestępczości. „Jestem rad, że to zrobiłem, i zrobiłbym to po raz kolejny” – stwierdził. I dodał, że w ciągu pięciu lat oprogramowanie zastosowano w 500 sprawach. „W czterdziestomilionowym państwie to nie jest dużo” – ocenił.

5. Hołownia chce do ONZ

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. „Szanse na dziś nie są wielkie; jednak tydzień temu nie było ich wcale” – dodał.

Jednocześnie we wtorek wieczorem Rada Krajowa Polski 2050 podejmie decyzję w sprawie kandydata, który miałby objąć funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Obecny lider ugrupowania Szymon Hołownia zapowiedział kilka dni temu, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera ani o stanowisko przewodniczącego partii w styczniowych wyborach.

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia pozostaje marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r., po czym na tym stanowisku zastąpi go współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.