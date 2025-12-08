Przejdź do treści
Redakcja „Polityki"
8 grudnia 2025
Żółta linia nową granicą między Izraelem a Gazą. Rusza proces Brauna. 5 ważnych tematów na dziś

8 grudnia 2025
Premier Izraela Benjamin Netanjahu na wspólnej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem konferencji prasowej w Jerozolimie. 7 grudnia 2025 r. Premier Izraela Benjamin Netanjahu na wspólnej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem konferencji prasowej w Jerozolimie. 7 grudnia 2025 r. Ariel Schalit / Reuters / Forum
Tzw. Żółta linia nową granicą między Izraelem a Gazą; Rosja popiera strategię bezpieczeństwa USA; rusza proces Grzegorza Brauna; nie żyje reżyser Piotr Cieplak; „Notatnik polityczny” o „tysiącach Wietnamów” w polskiej polityce.

1. Izrael i Strefa Gazy. Żółta linia nową granicą

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił w niedzielę, że pierwsza faza rozejmu w Strefie Gazy dobiega końca. Hamas uwolnił wszystkich żywych zakładników i wydał ciała niemal wszystkich zabitych – brakuje tylko szczątków jednego żołnierza. W zamian Izrael zwolnił blisko 2 tys. palestyńskich więźniów.

Wojska izraelskie wycofały się na tzw. żółtą linię i kontrolują 58 proc. terytorium Strefy Gazy. Szef Sztabu Generalnego generał Ejal Zamir nazwał tę linię „nową granicą” i „wysuniętą linią obrony”.

Druga faza porozumienia zakłada rozbrojenie Hamasu i dalsze wycofanie izraelskich wojsk, choć szczegóły sekwencji działań pozostają niejasne. Netanjahu zapowiedział, że pod koniec grudnia omówi plan z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Premier wykluczył powstanie niepodległego państwa palestyńskiego, a pytany o aneksję Zachodniego Brzegu stwierdził, że to „przedmiot dyskusji”.

Od ogłoszenia rozejmu 10 października siły izraelskie zabiły ponad 360 Palestyńczyków, w tym blisko 70 dzieci.

2. Rosja popiera strategię bezpieczeństwa USA

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że Rosja „koncepcyjnie” popiera nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego opracowaną według wskazówek Donalda Trumpa, choć Moskwa będzie monitorować jej wdrażanie w praktyce. Twierdzi, że elementy takie jak wstrzymanie ekspansji NATO i priorytetowe traktowanie dialogu odpowiadają preferencjom Putina, ale ostrzega, że amerykańskie deep state ma tendencję do sabotowania takich działań. Jeśli Moskwie coś się podoba, nas może raczej niepokoić.

Delegacje USA i Ukrainy zgodziły się natomiast, że jakikolwiek postęp w rozmowach pokojowych mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie zależy od gotowości Rosji do wykazania uczciwego zaangażowania na rzecz długoterminowego pokoju. „Jesteśmy jedynie bardzo ciekawi, czy ta informacja dotrze do prezydenta Stanów Zjednoczonych i czy zostanie przez niego właściwie zrozumiana” – komentują Michał i Jacek Fiszerowie w swojej codziennej relacji z wojny w Ukrainie. I przytaczają słowa prezydenta Czech Petra Pavla: „Jeśli Putin wygra w Ukrainie, wszyscy przegramy”. Pavel porównał tajne rozmowy USA z Rosją o ustępstwach terytorialnych do układu monachijskiego z 1938 r. Podkreślił, że pozwolenie, by Rosja wyszła zwycięsko z tej wojny, byłoby porażką całej Europy.

3. Rusza proces Grzegorza Brauna

W poniedziałek przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe ma rozpocząć się proces europosła Grzegorza Brauna. Polityk odpowie za siedem czynów, z których niektóre zagrożone są karą do pięciu lat więzienia.

Najgłośniejszy zarzut dotyczy grudniowego incydentu z 2023 r., gdy Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe w Sejmie, obrażając uczucia religijne wyznawców judaizmu. Podczas tego zdarzenia miał także naruszyć nietykalność kobiety interweniującej w sprawie.

Zarzuty dotyczą także wtargnięcia do Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r., gdzie bez maseczki wszedł na spotkanie dyrekcji i zaatakował dyrektora placówki dr. Łukasza Szumowskiego; zakłócenia wykładu o Holokauście w Niemieckim Instytucie Historycznym i wyrzucenia choinki bożonarodzeniowej do kosza w krakowskim sądzie okręgowym.

Proces jest możliwy po uchyleniu Braunowi immunitetu przez Parlament Europejski w maju tego roku. W PE procedowane są wnioski o uchylenie immunitetu także w innych sprawach, m.in. zniszczenia w czerwcu 2025 r. w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+; pomówienia w kwietniu 2025 r. w czasie telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta organizatorów akcji społecznej „Żonkile”; kradzieży flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej (kwiecień) oraz flagi UE z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach (maj), a także w sprawie publicznego zaprzeczania zbrodniom popełnionym w obozie KL Auschwitz-Birkenau.

4. Nie żyje reżyser Piotr Cieplak

Ceniony reżyser teatralny i wieloletni pedagog warszawskiej Akademii Teatralnej zmarł w niedzielę 7 grudnia. Miał 65 lat.

Cieplak zadebiutował w 1989 r. w Teatrze im. Horzycy w Toruniu. Pracował we wrocławskim Teatrze Współczesnym, warszawskich teatrach Dramatycznym i Powszechnym. W latach 1996–98 kierował Teatrem Rozmaitości, a od 2014 był etatowym reżyserem Teatru Narodowego, gdzie wyreżyserował m.in. „Czekając na Godota" – za co otrzymał Nagrodę im. Norwida.

Piotr Cieplak był zresztą laureatem wielu nagród, w tym Paszportu POLITYKI i medali Gloria Artis. Pozostawił po sobie spektakle sceniczne, realizacje telewizyjne i całe pokolenie studentów, którym przekazywał pasję z życzliwością i humorem.

5. PiS marzył o „tysiącach Wietnamów”, dostał je od Tuska

Jeśli koniec roku to czas jednej z najważniejszych potyczek sezonu politycznego, to jaka jest jej stawka? Dlaczego Mateusz Morawiecki domagał się „tysiąca Wietnamów”, a to Donald Tusk zaserwował je partii Jarosława Kaczyńskiego? Skąd ta osobliwa strategia posłów PiS i Konfederacji z prezydentem Nawrockim na czele, by w tak kluczowym momencie potykać się o własne sznurówki i prezentować opinii publicznej jako fanatycy kryptowalut, trzymania psów na łańcuchach, a Zbigniewa Ziobry w luksusowym kojcu Orbána. Co to znaczy, że weta prezydenta są jak bumerang, kto kontroluje obecnie polityczną narrację i czy „Staruch” wyjdzie na wolność? Oj, będzie o czym rozmawiać przy świątecznym stole. Tymczasem swoje przemyślenia zebrał w „Notatniku politycznym” Michał Danielewski. Zapraszamy do lektury!

