Redakcja „Polityki"
16 grudnia 2025
Kraj

Wrażliwe dane Cenckiewicza. Ostro na linii Nawrocki–Tusk. 13 zł zatrzyma Temu i Shein? 5 tematów na dziś

16 grudnia 2025
Szef BBN Sławomir Cenckiewicz Szef BBN Sławomir Cenckiewicz Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl
Negocjacje pokojowe w Berlinie; awantura o stan zdrowia Cenckiewicza; ostro na linii Nawrocki–Tusk; 13 zł zatrzyma Temu i Shein?; morderstwo Roba Reinera i jego żony.

1. Zełenski: Rozmowy z USA nie były łatwe

„Takie rozmowy nie są łatwe, powiem szczerze. Ale rozmowa była owocna. Wiele, bardzo wiele szczegółów. Ważne, aby pokój stał się godny. Jest takie ważne słowo, na którym bardzo często się skupiamy: »godność«. To właśnie powstrzymało Rosję. Ludzie w Ukrainie są tacy” – powiedział Zełenski na zakończenie niemiecko-ukraińskiego forum biznesowego w Berlinie.

To była druga runda negocjacji ukraińskiej delegacji z wysłannikami prezydenta USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Witkoff po rozmowach oświadczył, że strony prowadziły pogłębione dyskusje dotyczące 20-punktowego planu pokojowego i kwestii gospodarczych. Jego zdaniem osiągnięto „znaczący postęp”.

Według informacji Reutersa Amerykanie nadal nalegają, by Ukraina oddała cały Donbas, który jest – w ich ocenie – „najważniejszą sprawą” dla Rosji.

2. Awantura o leki Cenckiewicza

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz miał zataić w ankiecie bezpieczeństwa (kluczowej dla uzyskania dostępu do informacji niejawnych) fakt, że był leczony psychiatrycznie. W artykule nie ujawniono nazw leków, które miał zażywać, choć podano ich szczegółowy opis wraz z dolegliwościami, na jakie są przepisywane. Tę decyzję skrytykowała m.in. Naczelna Izba Lekarska: „informacje o przyjmowanych przez pacjenta lekach są daną szczególnie wrażliwą i ich publiczne ujawnienie nigdy nie powinno mieć miejsca”.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapowiedział, że podejmie działania prawne wobec autora artykułu i kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

„Ujawnianie tego, co jest, a czego nie ma w ankietach bezpieczeństwa, niszczy bezpowrotnie zaufanie do służb” – komentuje na polityka.pl Katarzyna Kaczorowska.

3. Nawrocki ocenia, Tusk odpowiada

Wirtualna Polska zapytała prezydenta, kto jest lepszy: Donald Tusk czy Grzegorz Braun. „Odpowiadając na takie pytanie, trzeba zachować pragmatyzm. Donald Tusk jest dziś premierem, więc – w mojej ocenie – w obecnej sytuacji, szkodzi Polsce bardziej. To jego polityka prowadzi do kryzysów: w polskich finansach publicznych, w służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej. To pytanie należy więc odnosić do realnych możliwości obu polityków w tym momencie” – ocenił Nawrocki.

„Prezydent, który codziennie powtarza, że Polska nie ma żadnego znaczenia, to jest katastrofa. (...) Nie czytałem wywiadu, czytałem nagłówki. One są wystarczająco znaczące. (...) To dużo mówi o tej prezydenturze i jak w Polsce przebiega linia podziału politycznego” – odpowiedział szef rządu.

Donald Tusk stwierdził też, że „o wiele więcej mógłby zyskać, gdyby było wsparcie ze strony prezydenta”. „Moim zdaniem to jest jego konstytucyjny obowiązek wspierać politykę rządu. Tak mówią konstytucja i zdrowy rozsądek, tak podpowiada interes narodowy” – zaznaczył. Na X napisał też: „Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. A od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej”.

4. 13 zł zatrzyma Temu i Shein?

Za pół roku obowiązywać nas będzie cło od wszystkich zakupów na chińskich platformach – 3 euro (ok. 12,7 zł przy obecnym kursie) za każdy sprowadzony przedmiot. Wyjątek będzie dotyczyć takich samych artykułów. Przykładowo: w przypadku pięciu par identycznych skarpetek zostanie pobrana opłata 3 euro.

Chodzi o przesyłki o deklarowanej wartości do 150 euro. Obecnie takie paczki wysyłane do UE z krajów nienależących do niej są zwolnione z cła. Kto sprowadza droższe towary, też zazwyczaj cła nie płaci, bo sprzedawcy oszukują i deklarują niższą wartość przesyłki albo dzielą ją na kilka paczek.

„Dodatkowe 13 zł nie zatrzyma napływu wszystkich chińskich towarów, ale sprawi, że kupowanie przedmiotów najtańszych nie będzie już tak opłacalne. To może zniechęcić europejskich klientów do zamawiania tych artykułów, które dziś kupują często z ciekawości albo po to, żeby je wypróbować” – komentuje Cezary Kowanda.

W ubiegłym roku granice Unii Europejskiej przekroczyło 4,6 mld paczek (ponad 90 proc. z Chin). W tym roku rekord zostanie znowu pobity.

5. Morderstwo reżysera

Rob Reiner, reżyser „Oto Spinal Tap”, „Kiedy Harry poznał Sally” czy „Misery”, w poniedziałek został wraz z żoną Michele Singer zamordowany we własnym domu w Los Angeles. Miał 78 lat. Policja prowadzi śledztwo, przesłuchuje m.in. Nicka Reinera, syna pary.

„Roba Reinera nie zawsze stawia się w jednym szeregu z takimi twórcami jak Steven Spielberg czy Robert Zemeckis, ale należał obok nich do reżyserskiej czołówki Hollywood w latach 80. i 90.” – pisze na Polityka.pl Jakub Demiańczuk. Reiner był też zagorzałym przeciwnikiem Donalda Trumpa i krytykiem rosyjskich wpływów w USA – planował nawet realizację filmu poświęconego relacjom Trumpa i Putina.

Redakcja „Polityki”

