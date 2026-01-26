34. finał WOŚP. Pozew przeciwko administracji Trumpa. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. 5 ważnych tematów na dziś

Pozew przeciwko administracji Trumpa; 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; patoschronisko w Sobolewie zamknięte; dziecko postrzelone z broni myśliwskiej; Australian Open: Iga Świątek walczy o ćwierćfinał.

1. Pozew przeciwko administracji Trumpa

Prokuratura hrabstwa Hennepin ze stolicą w Minneapolis oraz Biuro Śledcze Stanu Minnesota złożyły pozew przeciwko administracji USA, który ma zapobiec – jak uzasadnili wnioskodawcy – „manipulacjom i niszczeniu dowodów w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Alexa Prettiego”.

W sobotę 24 stycznia w Minneapolis w strzelaninie z udziałem agentów Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) zginął 37-letni Alex Pretti. Według relacji funkcjonariuszy strzały oddano w obronie własnej. Szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego powiedziała w Fox News, że Pretti nie powinien był przychodzić na protest przeciwko służbom „z bronią, bez dowodu tożsamości i bez wskazania, jak zamierza jej (broni) użyć”.

Politycy Partii Republikańskiej wypowiadali się o tragedii w Minneapolis raczej zachowawczo. Gubernator Minnesoty zaapelował do Trumpa o usunięcie z miasta funkcjonariuszy ICE.

To już kolejna tragedia w Minneapolis z udziałem ICE w tym roku – 7 stycznia jeden z jej agentów zastrzelił 37-letnią Renee Nicole Good, obywatelkę USA, co wywołało protesty i szeroką debatę o działaniach federalnych służb imigracyjnych.

2. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę 25 stycznia w Polsce i za granicą wolontariusze WOŚP prowadzili zbiórkę datków na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Zorganizowano też kilkadziesiąt tysięcy aukcji internetowych. Po godz. 7.00 w poniedziałek kwota na koncie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekraczała 183 mln 231 tys. 782 zł.

Podczas ubiegłorocznego finału WOŚP, którego celem było wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej, udało się zebrać ponad 289 mln zł. Przez 34 lata działalności fundacja zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła ponad 81 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce.

„Właściwie wytworzył się zdrowy snobizm, z Orkiestrą należy grać! Wymyślić coś oryginalnego, własnego, zorganizować, wypromować. Wcale nie muszą to być przedsięwzięcia wymagające milionów. A jednak ich wkład we wspólne dzieło pomagania będzie nieoceniony i bezcenny. Udział w orkiestrowym święcie daje poczucie ważności, przekonanie, że jest się potrzebnym, że pieniądze wrzucone do skarbonki to może właśnie te, które zdecydowały o kolejnej, rekordowej zbiórce. Z pewnością jest to zwycięstwo aktywności nad biernością” – pisze o WOŚP Jagienka Wilczak.

3. Patoschronisko w Sobolewie zamknięte

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie zamknął w sobotę 24 stycznia schronisko w Sobolewie oraz wydał zakaz prowadzenia schronisk dla zwierząt przez właściciela obiektu Mariana D. „Żaden z niemal 200 psów trzymanych w tym więzieniu nie miał wody. W schronisku nie było żadnego pracownika. Warunki, zwłaszcza przy panujących obecnie temperaturach, katastrofalne. Psy natomiast były dobrze odżywione i tylko jeden chory z nużeńcem na grzbiecie” – pisze na Polityka.pl Agnieszka Sowa.

Po zamknięciu schroniska rozpoczęła się ewakuacja: część zwierząt wydawano osobom chętnym do zaadoptowania ich, 146 psów zostało przeniesionych do schroniska w Wojtyszkach. Część zwierząt trafiła do fundacji Judyta, Pogotowia dla Zwierząt, OTOZ Animals czy fundacji Psa Karmela.

„Jedno jest pewne: gdyby państwo sprawowało realny nadzór nad gminami i opłacanymi przez nie schroniskami, organizacje nie miałyby co robić ani na co zbierać” – podsumowuje publicystka „Polityki”.

4. Dziecko postrzelone z broni myśliwskiej

W niedzielę 25 stycznia w gminie Pasym w województwie warmińsko-mazurskim dwuletnia dziewczynka została postrzelona w stopę z broni myśliwskiej, która należy do 51-letniego dziadka. Ranne dziecko przetransportowano do szpitala. Według radia RMF FM do zdarzenia doszło, gdy właściciel broni wrócił z polowania.

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się doniesienia o niebezpiecznych incydentach z udziałem broni myśliwskiej. W listopadzie 2025 r. informowaliśmy, że w okolicy miejscowości Milejów w województwie lubelskim zginął 68-latek, postrzelony przez myśliwego. Mężczyzna miał tłumaczyć śledczym, że pomylił kolegę z dzikiem. W 2017 r. Sąd Rejonowy w Głogowie skazał na rok w zawieszeniu na trzy lata 30-letniego Bartosza R., członka Koła Łowieckiego „Cyranka”, który w lutym tego samego roku podczas nocnego polowania zastrzelił 63-letniego mężczyznę. Oskarżony w czasie procesu również przekonywał, że ofiara zachowywała się jak dzik: poruszała się na czworakach w zbożu, buchtowała, czyli żerowała w poszukiwaniu jedzenia.

5. Australian Open: Iga Świątek walczy o ćwierćfinał

Rozpoczął się drugi tydzień wielkoszlemowego Australian Open. W grze spośród naszych zawodniczek i zawodników pozostała już tylko Iga Świątek i – w deblu – Jan Zieliński. Dziś Polka zagra o ćwierćfinał – jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Maddison Inglis, która przeszła kwalifikacje, żeby znaleźć się na kortach w Melbourne. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek nie wcześniej niż o godz. 9 rano polskiego czasu. Gdyby z powodu kontuzji z rozgrywek nie wycofała się Japonka Naomi Osaka, być może to ona byłaby teraz przeciwniczką Igi.

Ale na tym etapie nikogo nie wolno lekceważyć, a publiczność na pewno będzie wspierać swoją zawodniczkę („Nie bądźcie dla mnie zbyt surowi”, apelowała Iga Świątek półżartem). Polka nie ma tu zresztą łatwej drogi, zwycięstwa musiała wyszarpywać, choć były też momenty rewelacyjne – jak choćby pierwszy set spotkania z Anną Kalinską w meczu trzeciej rundy. Ten mecz rozstrzygnął się na pełnym dystansie (6:1, 1:6, 6:1 dla Polki). Dziś Iga walczy o ostatnie wolne miejsce w ćwierćfinale singla kobiet.