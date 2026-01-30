Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
30 stycznia 2026
Kraj

Powrót mrozów. Nocami do –20 stopni. Rozmowy u Nawrockiego. 5 ważnych tematów na dziś

30 stycznia 2026
Góry lodowe w Mikoszewie Góry lodowe w Mikoszewie Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl
Spotkania polityków u Nawrockiego; koniec ataków na Ukrainę?; nieprawidłowości w 40 schroniskach; powrót mrozów Polsce; głośno o wirusie Nipah.

1. Spotkania polityków u Nawrockiego

Prezydent spotkał się w czwartek z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Zaproszenie przyjęli posłowie PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Wolnych Republikanów (Demokracja Bezpośrednia) i partii Razem. Udziału w spotkaniu odmówiły kluby KO i Lewicy.

Większość zaproszonych zapewniała, że rozmowy były „merytoryczne”, prezydent obiecywał „przeanalizować” projekty, o których opowiadali politycy. Przedstawiciel Polski 2050 Bartosz Romowicz przekonywał Karola Nawrockiego o konieczności uchwalenia ustawy o kryptowalutach, która ma wrócić na biurko prezydenta. Jak mieli usłyszeć, głowa państwa planuje zawetować ją ponownie, podobnie jak ograniczenie dostępności alkoholu. Politycy PSL przekazali „teczkę polskich spraw” zawierającą projekty ustaw przygotowane w klubie ludowców oraz skłaniali prezydenta do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. Z kolei do weta namawiali poseł Konfederacji (edukacja domowa) oraz politycy Partii Razem (dwukadencyjność).

2. Koniec ataków w czasie mrozów?

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że liczy na wstrzymanie przez Rosję ostrzałów podczas nadchodzących mrozów. Wcześniej Trump oświadczył, że poprosił Władimira Putina o zaprzestanie na tydzień bombardowań Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna.

Mimo to mer Lwowa Andrij Sadowy zaapelował do mieszkańców, by przygotowali się do możliwych ostrzałów w najbliższych dniach i zaopatrzyli się w niezbędne do życia produkty, wodę pitną oraz leki. Rosyjskie wojska od wielu tygodni regularnie atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dziesiątki tysięcy osób są pozbawione elektryczności, ogrzewania i wody lub mają do nich ograniczony dostęp. Prognozy pokazują, że w najbliższych dniach nad Ukrainę nadejdzie fala zimna znad Rosji, a temperatury mogą spaść do –28 stopni Celsjusza.

3. Nieprawidłowości w 40 schroniskach

Główny lekarz weterynarii Paweł Meyer oraz wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak i wiceszef resortu spraw wewnętrznych Tomasz Szymański przedstawili wyniki kontroli przeprowadzonych w schroniskach dla zwierząt. Nieprawidłowości stwierdzono w 40 z 368 skontrolowanych miejsc. Dotyczyły one zamarzniętej wody dla zwierząt, niewłaściwego ocieplenia bud czy uchybień związanych z budową i stanem technicznym, jak również kwestii dokumentacji i procedur.

Wiceminister rolnictwa przypomniał, że rząd pracuje nad Rejestrem Oznaczonych Psów i Kotów, dzięki któremu możliwa będzie szybka identyfikacja właścicieli zwierząt. „Jeżeli właściciel psa nagle podejmie decyzję, żeby tego psa gdzieś zostawić, to system niezwłocznie sprawdzi, do kogo należał. W ten sposób ograniczymy w jakimś zakresie bezdomność zwierząt” – tłumaczył Czerniak.

4. Powrót mrozów

Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze ze wschodu. W czwartek, 29 stycznia, najniższą temperaturę odnotowano na północy, w Elblągu słupki rtęci wskazały –10 st. C. W kolejnych dniach mrozy obejmą jednak niemal cały kraj.

IMGW wydał ostrzeżenia najniższego stopnia (żółte) przed bardzo niskimi temperaturami dla północnych powiatów woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego: „Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy początkowo ok. –15 st. C, a później [od nocy z piątku na sobotę] od –18 do –25 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od –12 do –8 st. C”.

Z kolei w nocy z 30 na 31 stycznia będzie jeszcze chłodniej – ok. –5 st. na południu, 10–12 poniżej zera w centrum. Im dalej na północ i wschód, tym zimniej. W okolicach Suwałk temperatury nocą mogą spadać nawet do –20 st. C.

„»Idzie luty, podkuj buty«, mawia przysłowie. Istotnie, luty jest najchłodniejszym miesiącem w Polsce. Zawdzięczamy to wychłodzonemu już podłożu oraz częstym napływom mroźnego powietrza ze wschodu. Na razie nie wiemy, jak dokładnie kształtować się będzie pogoda w dłuższej perspektywie. Wiele wskazuje na to, że raczej dynamicznie” – pisze na Polityka.pl Michał Rolecki.

5. Głośno o wirusie Nipah

Wirus Nipah, który ostatnio pojawił się w Indiach, spowodował, że Tajlandia, Nepal i Tajwan przywróciły na lotniskach kontrole sanitarne, jakie stosowano podczas pandemii COVID-19. Wirus może powodować śmiertelnie groźne zapalenie mózgu i płuc. Dwa z dotychczas stwierdzonych zakażeń zakończyły się śmiercią, a blisko sto osób objęto kwarantanną.

Nie ma specyficznej szczepionki przeciwko wirusowi Nipah, a leczenie chorych jest tylko objawowe. Indyjskie Ministerstwo Zdrowia apeluje o ostrożność: mycie owoców przed spożyciem, picie wyłącznie przegotowanej lub odkażonej chemicznie wody, regularne mycie rąk wodą z mydłem, zabezpieczenie paszy dla zwierząt oraz źródeł wody przed dostępem nietoperzy.

„Wirus Nipah to otoczkowy wirus RNA, którego naturalnym rezerwuarem są tzw. latające lisy – duże nietoperze owocożerne z rodzaju Pteropus, występujące głównie w Azji Południowo-Wschodniej i na wyspach Oceanu Spokojnego. Roznoszą go poprzez ślinę, mocz i odchody” – tłumaczy Piotr Rzymski.

Redakcja „Polityki”

