Trump wycofuje agentów ICE, 50 małoletnich skrzywdzonych w Sosnowcu. 5 ważnych tematów na dziś

Prezydent Donald Trump zgodził się zakończyć brutalną akcję deportacyjną w Minnesocie. Komisja kościelna potwierdziła nadużycia seksualne wobec małoletnich w diecezji w Sosnowcu. Kolejne dwa weta Nawrockiego.

1. Trump wycofuje agentów ICE

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgodził się zakończyć akcję masowych deportacji w Minnesocie – poinformował w czwartek Tom Homan, urzędnik oddelegowany przez Biały Dom do uspokojenia sytuacji. W ciągu tygodnia większość funkcjonariuszy ICE (Urzędu Celno-Imigracyjnego, Immigration and Customs Enforcement) ma zostać wycofanych. „Zaproponowałem, a prezydent Trump się zgodził, aby zakończyć tę operację” – powiedział Homan podczas konferencji prasowej w federalnym biurze terenowym pod Minneapolis.

Wcześniej w ramach operacji „Metro Surge” Trump wysłał do Minnesoty ok. 3 tys. uzbrojonych, zamaskowanych agentów ICE, którzy wsławili się brutalnymi łapankami na ulicach w poszukiwaniu nielegalnych migrantów. Prezydent przedstawiał to z dumą jako największą operację deportacyjną w historii USA. Operacja była kontynuowana przez wiele tygodni mimo protestów mieszkańców Minnesoty. Demonstracje przybrały gwałtowną formę po śmiertelnym postrzeleniu przez funkcjonariuszy ICE dwojga obywateli USA.

Przeprowadzone w styczniu sondaże Reuters/Ipsos pokazały, że poparcie dla polityki imigracyjnej Trumpa spadło do najniższego poziomu w trakcie jego prezydentury. Przeciwko brutalnym, paramilitarnym działaniom agentów ICE zaczęli występować również niektórzy politycy Partii Republikańskiej, stąd ustępstwo Trumpa i decyzja o wycofaniu służb z Minnesoty.

2. 50 osób skrzywdzonych w diecezji sosnowieckiej

W czwartek w Dąbrowie Górniczej komisja diecezji sosnowieckiej przedstawiła pierwszą część raportu w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w diecezji. Z jej ustaleń wynika, że co najmniej 50 małoletnich zostało skrzywdzonych przez osoby reprezentujące instytucje kościelne w tej diecezji.

Komisja zidentyfikowała 29 osób, którym przypisano nadużycia seksualne. 23 z nich to księża z diecezji sosnowieckiej, jeden ksiądz związany z tą diecezją, jeden zakonnik i cztery osoby świeckie: animator wspólnoty dla uczniów, organista, katecheta i kleryk seminarium, który formalnie nie jest osobą duchowną. W 7 z 29 tych spraw zarzuty zostały potwierdzone, a sprawca został ukarany, w czterech przypadkach domniemany sprawca już nie żyje, w trzech toczą się procesy w sądach państwowych, 10 przypadków jest w trakcie badania, a 5 zostało uznanych za niepotwierdzone.

Nadużycia seksualne księży z Sosnowca szeroko opisywał w „Polityce” Jan Dziadul.

3. Nowe weta Nawrockiego: język śląski i kryptowaluty

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę uznającą język śląski za regionalny. Na mocy przepisów język śląski miał zostać wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi, obok języka kaszubskiego, język regionalny. Oznaczałoby to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego oraz montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 proc. mieszkańców.

Projekt ustawy w sprawie uznania języka śląskiego za język regionalny posłowie KO przygotowali po raz drugi w tej kadencji parlamentu. Projekt z 2024 r. zawetował Andrzej Duda.

Podczas spisu powszechnego w 2021 r. narodowość śląską zadeklarowało ponad 596 tys. osób, używanie języka śląskiego w kontaktach domowych potwierdziło ponad 467 tys.

Nawrocki w czwartek zawetował również po raz drugi ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Przepisy – jak przekonywał rząd – miały wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie patologiom na rynku kryptowalut.

4. Prezydent znów o Czarzastym

Wobec wątpliwości związanych ze sprawą „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego prezydent Karol Nawrocki zaprosi ministra-koordynatora służb specjalnych oraz szefów służb specjalnych do Pałacu Prezydenckiego – zapowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Sprawa opisanych przez „Gazetę Polską” Tomasza Sakiewicza kontaktów Czarzastego z Rosjanką Swietłaną Czestnych – podejrzanych zdaniem prezydenta i opozycji z PiS – była już omawiana na życzenie Nawrockiego podczas środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale zdaniem rzecznika prezydenta wciąż nie jest wyjaśniona. Według polityków koalicji rządowej wątpliwości wobec Czarzastego nie mają merytorycznych podstaw i są elementem walki politycznej.

5. Polska gospodarka rośnie

Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że PKB Polski w czwartym kwartale 2025 r. wzrósł o 4 proc. rok do roku wobec analogicznego wzrostu o 3,8 proc. w trzecim kwartale. To najwyższy wzrost od trzech lat, kiedy po okresie odbicia postpandemicznego gospodarka zaczęła hamować. „Jesteśmy najszybciej rosnącą dużą gospodarką w UE. Inwestycje, konsumpcja, ekspansja firm to będą nasze motory wzrostu w 2026 r. Przyspieszamy!” – skomentował te dane minister finansów Andrzej Domański.