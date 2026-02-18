Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Tomasik
Michał Tomasik
18 lutego 2026
Kraj

Polska 2050 dzieli się na pół. Tę kłótnię koalicja rządowa przetrwa, ale co wydarzy się dalej?

18 lutego 2026
Paulina Hennig-Kloska, Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Paulina Hennig-Kloska, Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Jacek Słomion / East News
Polska 2050 rozbiła się na dwie Polski. Jednej przewodzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, drugą, o nazwie Centrum, steruje Paulina Hennig-Kloska. Kto na tym zyska, kto straci?

Joanna Mucha, Paweł Zalewski, Michał Kobosko, Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru, Aleksandra Leo i 14 innych osób opuściło szeregi Polski 2050. Domyka się zatem trwający wiele tygodni proces przepoczwarzania się partii stworzonej przez Szymona Hołownię. Pewne jest jedno: choć decyzje zapadają tu wolno, wszyscy wymienieni ekspresowo zniknęli ze strony Polski 2050. Od dziś mamy też nowy klub parlamentarny w koalicji rządowej. Jak to wpłynie na jej przyszłość? I czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wciąż może marzyć o tece wicepremierki?

Polska 2050: posłanki i posłowie odchodzą

W sobotę Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła „uchwałę pokojową”. Jej założenie jest proste: do Zjazdu Krajowego wszystkie zmiany personalne w partii są zawieszone. Powód? Spory należy rozstrzygać w zaciszu. Zdaniem „rozłamowców” to była iście „ziobrowa” zagrywka ratująca szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza przed odwołaniem. Śliz poparł kandydaturę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na szefową partii, a po drodze pozbawił Aleksandrę Leo funkcji wiceprzewodniczącej klubu. Uchwała przeszła jednym głosem, co tylko podsyciło konflikt.

Najpierw decyzję o opuszczeniu Polski 2050 ogłosiła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Następni byli Joanna Mucha i wiceszef MON Paweł Zalewski, którzy zadeklarowali, że pozostaną niezrzeszeni. Dalej: europoseł Michał Kobosko i była wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef. Wreszcie w środę rano Paulina Hennig-Kloska, w otoczeniu kilkunastu parlamentarzystów, zakomunikowała, że pod jej przewodem powstanie nowy klub parlamentarny (Centrum). „Nie widzimy przestrzeni do realizacji naszych postulatów w obecnym ugrupowaniu i klubie parlamentarnym. Bardzo wiele można było ostatnio posłuchać na ten temat. To brak przestrzeni do dialogu i partnerskiej współpracy. Kiedy gratulowałam Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz po wygranych wyborach, powiedziałam, że po czynach nas poznają. To nie słowa, a czyny zdecydują, czy uda nam się zakopać rowy, które powstały w czasie kampanii wyborczej” – powiedziała ministra klimatu i środowiska.

Do nowego klubu dołączą posłowie i posłanki: Mirosław Suchoń, Aleksandra Leo, Ryszard Petru, Marcin Skonieczka, Norbert Pietrykowski, Ewa Szymanowska, Sławomir Ćwik, Rafał Kasprzyk, Elżbieta Burkiewicz, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Rafał Komarewicz, Barbara Okula, Barbara Oliwiecka oraz Izabela Bodnar, która z członkostwa w Polsce 2050 zrezygnowała już w lipcu 2025. Była niezbędna, bo do utworzenia klubu parlamentarnego potrzeba 15 posłów. Do ruchu przystąpiło też trzech senatorów: Piotr Masłowski, Grzegorz Fedorowicz i Jacek Trela.

Michał Kobosko (grupa Renew Europe w europarlamencie) zapowiedział, że będzie współpracował z drużyną Hennig-Kloski. „Będziemy budować i realizować idee pozbawione groźnych skrajności, wzmacniające bezpieczeństwo, dobrobyt Polek i Polaków oraz międzynarodową pozycję Polski” – napisał na X.

Hołownia: Na nienawiści nic się nie zbuduje

Michał Danielewski nie mylił się w „Polityce” w swoim proroctwie: Polska 2050 nawet rozejść się nie potrafi. Podzielili się co prawda równo, więc obie grupy będą dysponować klubami sejmowymi, ale czy wszyscy są szczęśliwi? Otóż – nie. Gorzką refleksją podzielił się Szymon Hołownia, przez ostatnie sześć lat formalny i duchowy ojciec ruchu. „Dziś mówią »odchodzimy, dziękujemy«, ale w zasadzie nie mówią, bo ze mną nikt z nich o tym nie rozmawiał, mimo że to ja byłem na początku tej drogi, którą szliśmy” – przekazał w Sejmie. Jak dodał, sytuacja „boli i rozdziera serce”, a przesądziła o niej „nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz”. „Na nienawiści i niechęci niczego dobrego nikt nigdy nie zbudował. To [klub] z całą pewnością nie wystarczy, żeby w wyborach w 2027 r. być czymś więcej niż wypełniaczem list Koalicji Obywatelskiej”, komentował.

Szymon Hołownia stwierdził do tego, że z ugrupowania już dawno należało wyrzucić Ryszarda Petru, a jego „największym rozczarowaniem” jest Paulina Hennig-Kloska, budująca swój klub na „oszustwie” i „zdradach”.

Na tym tle komunikat wydany przez Polskę 2050 wydaje się suchy i techniczny. „Ludzie Polski 2050 dokonali demokratycznego wyboru. Wybrali przewodniczącą. Wybrali drogę zgodną z naszymi wartościami i naszym DNA. Wszyscy kandydaci obiecywali, że zaakceptują wyniki demokratycznych wyborów. Tej obietnicy nie dotrzymali. Posłowie, którzy opuścili Polskę 2050, nie potrafili pogodzić się z demokratyczną decyzją ludzi, którzy tworzą naszą partię”.

Decyzja o podziale była do przewidzenia. O ile jednak jej wynik może wydawać się satysfakcjonujący dla obu stron – „rozłamowcy” z wozu, reszcie lżej – o tyle jej skutki mogą mieć konsekwencje w obrębie rządu.

Polska 2050: ciąg dalszy nastąpi

Podział Polski 2050 na dwie mniej więcej równe sejmowe części stawia kilka pytań. Jedno z nich dotyczy umowy koalicyjnej, zawartej w listopadzie 2023 r., przewidującej koalicję trzech ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL). Czy powinno zatem dojść do renegocjacji umowy i uwzględnienia w układance nowego klubu? Prawdopodobnie nie. Sama Koalicja Obywatelska była wówczas wyborczym parasolem dla PO, Inicjatywy Polskiej, Zielonych i Nowoczesnej. Stanowiska rozdzielono między ugrupowania itd.

Dodatkowym zabezpieczeniem w umowie koalicyjnej jest zapis, że jej stronami są „Koalicyjne Komitety Wyborcze” i „Komitety Wyborcze”, a nie konkretne partie.

A czy ministrowie-rozłamowcy z nadania Polski 2050 (Paulina Hennig-Kloska, Paweł Zalewski) mogą spodziewać się dymisji? To wątpliwe z kilku powodów. Po pierwsze, formalnie nic się nie zmienia, gdyż Centrum chce zostać w rządzie, a wywodzi się z „Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050”. Po drugie, Hennig-Kloska miała w ostatnich dniach informować premiera Donalda Tuska o swoich zamiarach i z pewnością zadbała o stan posiadania swój i swoich kompanów. Wreszcie po trzecie, dla Tuska, który ma ostatnie słowo w sprawie rządowych posad, znacznie korzystniejsze jest rozdzielanie stanowisk między większą liczbę klubów.

Rozłam może natomiast przekreślić szanse Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na tekę wicepremierki. Straciła połowę „szabel”, w rządzie wciąż ma trzy teki ministerialne (własną, Marty Cienkowskiej i Adriany Porowskiej) oraz 13 wiceministerialnych. Polityka bywa nieprzewidywalna, ale powróżę. W mojej ocenie teraz większe szanse na wicepremierostwo ma Paulina Hennig-Kloska niż jej była szefowa.

Michał Tomasik

Michał Tomasik

Dziennikarz i reporter sejmowy „Polityki”. Wcześniej związany z TOK FM i TVP Info. Absolwent dziennikarstwa na Collegium Civitas i filozofii na UJ.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Nowrocky, czyli prezydent z telezakupów Mango. Po pierwsze Polska, po drugie handel fajansem

    Michał Danielewski

  2. Szczęście Czarzastego. Zrobiło się poważnie, gdy nagle z kapelusza wyskoczył nie królik, ale ambasador Rose

    Przemysław Sadura

  3. Tydzień św. Walentego. Serduszka wysyłane Trumpowi mogą się zmienić w wyborczy horror

    Jerzy Baczyński

  4. Węzeł sądowy. To może być ostatnia szansa na zmianę systemu Ziobry. Uda się? W tym tunelu światła nie widać

    Ewa Siedlecka

  5. Deszymonizacja. Hołownia z poharatanymi ambicjami. Co zostanie z Polski 2050? Na rozbiór jest za wcześnie

    Rafał Kalukin

Czytaj także

null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Kraj

Węzeł sądowy. To może być ostatnia szansa na zmianę systemu Ziobry. Uda się? W tym tunelu światła nie widać

Po ponad dwóch latach od upadku rządów PiS system, który w wymiarze sprawiedliwości stworzył Zbigniew Ziobro, trzyma się mocno. Jego gwarantem jest prezydent Nawrocki. Ustawy proponowane przez ministra Żurka to chyba ostatnia próba zmiany.

Ewa Siedlecka
12.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną