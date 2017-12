„Ucho prezesa” wreszcie pokazało starcie na szczycie

„Kilof czy stetoskop?” to bezpośrednia fabularna kontynuacja poprzedniego odcinka, „Kto kogo?”, gdzie widzieliśmy przygotowania do wizyty Prezesa w pałacu – szefa PiS obserwowaliśmy, gdy rządowym samochodem przemierzał Warszawę, a prezydenta, gdy nerwowo wiercił się w fotelu, uspokajany przez Krzysztofa Łapińskiego. Wtedy skończyło się na momencie, gdy marszałkowie Sejmu i Senatu, w imieniu Prezesa, pukali do prezydenckich drzwi.

W „Kilofie…” przez te drzwi przechodzą. I od razu atmosfera jest napięta: goście atakują gospodarza, który niby próbuje być odważny, ewidentnie paraliżuje go jednak strach. Bo właśnie tak wygląda, według „Ucha…”, relacja w obozie władzy: Kaczyński to ten srogi i groźny, a Duda to zahukany chłopczyk, pouczany przez wszystkich wokół, łącznie z Błaszczakiem/Płaszczakiem.