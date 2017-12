Dwa najbardziej niedocenione filmy mijającego roku

Zdecydowanie najbardziej smuci kiepski wynik finansowy „Blade Runnera 2049” w reżyserii Denisa Villeneuve’a, czyli obrazu, który zachwycił zarówno krytyków, jak i tych widzów, którzy wybrali się na niego do kina. Może to wina słabej kampanii marketingowej, może marka „Blade Runner” okazała się mniej rozpoznawalna wśród współczesnej widowni, niż zakładano – trudno określić. A może to fatum serii, bo przecież i pierwszy „Łowca androidów”, mimo że obecnie jest klasykiem kina, do którego odwołują się najlepsi reżyserzy, początkowo był klapą. Villeneuve może przynajmniej znaleźć pocieszenie w wyśmienitych recenzjach, zapewne też będą nim nieuchronne nominacje do Oscarów.

Tymczasem Rupert Sanders i Guy Ritchie zostali z niczym: ani „Ghost in the Shell” tego pierwszego, ani tym bardziej „Król Artur: Legenda miecza” tego drugiego nie zwróciły producentom choćby kosztów (w przypadku „Króla…” mowa o stratach rzędu 150 milionów dolarów!